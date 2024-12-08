Крупные инвестпроекты обсудил Токаев с главами катарских энергетических компаний

Фото: Акорда

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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Катаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с владельцами Power International Holding и председателем совета директоров компании Nebras Power, - В Катаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с владельцами Power International Holding и председателем совета директоров компании Nebras Power, сообщает Акорда.





С владельцами Power International Holding был рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций.





Power International Holding (PIH) участвует в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе - Костанай. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, эти проекты внесут огромный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.





Председатель совета директоров PIH Муатаз Аль-Хаят поделился планами по реализации договоренностей, достигнутых с казахской стороной по данным инвестиционным проектам.





Компания также ведет переговоры о строительстве парогазотурбинной установки в Кызылординской области и прокладке межрегиональных электрических сетей.





Кроме того, руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.





Глава государства подтвердил готовность обеспечить катарским инвесторам благоприятные условия со стороны правительства Казахстана и отметил важность реализации данных проектов на высоком уровне.





В ходе встречи с председателем совета директоров компании Nebras Power Мохаммедом Нассер Аль-Хаджри были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.





Президент приветствовал недавнее подписание соглашения между холдингом Nebras Power и АО "Самұрық-Энерго" о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Глава государства высоко оценил роль данного проекта в укреплении долгосрочного стратегического партнерства между Астаной и Дохой, подтвердив готовность правительства РК оказать всестороннюю поддержку для его успешной реализации.





Президент сообщил, что к 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 15 процентов.





В свою очередь Мохаммед Нассер Аль-Хаджри проинформировал президента об основных этапах реализации совместного проекта и отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зеленой" энергетики.



