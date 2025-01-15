Лицензию на фармдеятельность можно получить онлайн через портал e-License

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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Физические и юридические лица в Казахстане могут получить лицензии на фармацевтическую деятельность через портал e-License. Заявку можно подать в любое время, а процесс оформления лицензии занимает не более 15 рабочих дней, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".





Лицензия на фармацевтическую деятельность - это обязательный документ, который предоставляет организации право осуществлять деятельность в сфере фармацевтики. Она охватывает широкий спектр видов деятельности, таких как изготовление лекарственных препаратов и медицинских изделий, оптовую и розничную реализацию лекарств, а также их производство. Для получения лицензии необходимо подать заявление и заполнить специальную форму на портале e-License, подтвердив соответствие квалификационным требованиям.





Чтобы получить услугу пользователю необходимо:





авторизоваться на портале elicense.kz и перейти в раздел "Здравоохранение" - "Лицензирование деятельности" - "Фармацевтическая деятельность";





выбрать необходимый подвид деятельности и перейти по кнопке "Далее";





в паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн";





выбрать лицензиара, заполнить необходимые сведения и оплатить лицензионный сбор;





подписать заявку с помощью ЭЦП или QR-кода.





Стоимость получения лицензии составляет 10 месячных расчетных показателей (МРП), а процесс оформления занимает 15 рабочих дней. Тогда как переоформление лицензии обойдется для заявителей в 10% от установленной ставки и займет всего 3 рабочих дня", - уточнили в АО "НИТ".







