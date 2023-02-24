Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для газификации восточных регионов Казахстана Министерством энергетики рассматривается 2 варианта, в том числе импорт газа из России, сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.





Первый вариант - строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, что потребует вложения значительных средств, увеличения тарифов на газ для потребителей для обеспечения окупаемости вложенных инвестиций, а также вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений (от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет)", - рассказал Акчулаков.





Второй вариант, импорт газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между РК и РФ. На сегодняшний день "Казахгаз" совместно с "Газпромом" прорабатывает вопрос разработки пред ТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода Россиийская Федерация - Республика Казахстан - Китайская Народная Республика.





В целом по итогам 2022 года общий уровень газификации страны составил 59% от общей численности населения, или 11,6 млн человек получили доступ к газу.





В целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы "Казахгазом" реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.





Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем отопительном периоде главная газовая артерия Бейнеу - Бозой - Шымкент, обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает на сверх проектной мощности, или 106%. В этой связи для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, - подчеркнул Акчулаков.





Также глава МЭ отметил, что параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру "рационального, бережного" потребления газа в качестве энергоресурса.





Проведенный анализ показывает, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже. Как вам известно, в 2022 году законодательно были внедрены две новые категории потребителей - крупные коммерческие и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Данные меры приведут к повышению энергоэффективности промышленных предприятий. В текущем году предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма по бережному потреблению газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей за исключением потребителей, получающих адресную социальную помощь", - разъяснил министр.





Дополнено, 22.02.2023, 13.20





Премьер-министр Алихан Смаилов потребовал завершить многолетнюю газификацию северных и восточных регионов Казахстана.





Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение. И это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ", - заявил Смаилов на заседании правительства.





В пример он привел село Бигаш Алматинской области, где жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. В то же время население аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидает "голубое топливо" на протяжении нескольких лет.





По словам главы правительства, в селе Зеленое Западно-Казахстанской области, в 5 км от Уральска, газ провели еще в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания.





Также Смаилов упомянул магистральный газопровод "Сарыарка", вдоль которого подведена соответствующая инфраструктура и установлены необходимые пусковые комплексы. Газопровод был построен еще в 2019 году, однако темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне.





Кроме сельских населенных пунктов, в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом. В итоге, сами видите, Астана по-прежнему "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы. Акимам регионов и компании "QazaqGaz" нужно взять эти вопросы на особый контроль", - отметил Смаилов.





Он добавил, что пора также определиться и поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов страны. В этой связи Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено в срок до 1 мая подготовить окончательное решение.





Не менее важным вопросом, по словам главы кабмина, является и высокий износ газовой инфраструктуры.





Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена более 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации", - подчеркнул глава правительства.





Он добавил, что контроль этого вопроса со стороны министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, акимов регионов и компании "QazaqGaz" должен быть постоянным, а вопросы модернизации и своевременного ремонта газовой инфраструктуры - приоритетными.





Смаилов подчеркнул, что спрос на экологически чистые энергоресурсы, прежде всего на газ, растет во всем мире ежегодно. В Казахстане данный вопрос также актуален с учетом демографического роста, ввода промышленных объектов и газификации частного сектора. Так, если в 2020 году объем потребления газа в республике составил порядка 17 млрд куб. м, то по итогам 2022 года - уже более 19 млрд. В текущем же году рост потребления ожидается на уровне 20 млрд кубометров.





Он напомнил, что президент поставил задачу довести газификацию страны до 60%. В целом к "голубому топливу" должно быть подключено свыше 1800 населенных пунктов с населением более 11,8 млн человек.





Данное поручение Министерством энергетики, компаниями "КазМунайГаз" и "QazaqGaz" совместно с акимами должно быть исполнено в полном объеме", - резюмировал Смаилов.



