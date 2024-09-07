06.09.2024, 10:19 33606
Минэнерго РК обсуждало вопрос о переносе сроков ремонта на месторождении Кашаган
Никаких решений принято не было, отметили в ведомстве
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики прокомментировали информацию о переносе ремонта на месторождении Кашаган.
Министерство энергетики, касательно новости о переносе ремонта на месторождении Кашаган, сообщает, что такой вариант рассматривался, но это было только на уровне обсуждений ранее. Никаких решений принято не было. Казахстан по-прежнему остается приверженным Соглашению ОПЕК+ и принимает меры для полного выполнения своих обязательств и соответствия компенсационному плану, представленному в Секретариат ОПЕК", - сообщили в Минэнерго.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минэнерго Казахстана обратилось к консорциуму NCOC для обсуждения возможности переноса ремонта на Кашагане, который запланирован на октябрь.
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06.09.2024, 18:15 24196
Когда начнется строительство Кокшетауской ТЭЦ
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе встречи с трудовыми коллективами "Кокшетау энерго" заявил, что строительство Кокшетауской теплоэлектроцентрали начнется 10 сентября.
Самая современная станция будет. Уже решены вопросы с финансированием льготным, чтобы минимизировать влияние на тариф. Централизованный источник теплоснабжения, я думаю, мы решим проблемы с котельными, которые существуют, с выбросами. Первый этап - будет строиться станция по требованиям казахстанского законодательства, по экологическим. На втором этапе мы планируем уже, чтобы эта станция работала по европейским стандартам", - сообщил министр.
Напомним, в начале ноября прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной этого года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали.
06.09.2024, 17:00 25901
Устойчивое развитие и ESG-инвестиции: Альбрехт поделился видением ЕАБР на конференции ITS Ideas
ЕАБР продолжит поддерживать проекты, способствующие снижению загрязнения и внедрению чистых технологий
Фото: ЕАБР
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития Конрад Альбрехт на конференции "ITS Ideas 2024: возможности глобального финансового рынка" в Астане обозначил перспективы ESG-инвестиций для стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
Для стран с развивающимися рынками, таких как Казахстан и другие республики Центральной Азии, финансирование через инструменты устойчивого развития становится жизненно важным инструментом с целью привлечения капитала. Это способствует развитию не только корпоративного сектора, но и всей экономики региона, поддерживая плавный переход к более экологически чистой и устойчивой модели развития", - заявил Альбрехт.
Он также затронул важность ESG для современного инвестиционного сообщества. Конрад Альбрехт подчеркнул, что понимание этих факторов становится все более актуальным как для институциональных, так и для розничных инвесторов.
Особое внимание в своем выступлении он уделил вопросу перехода от углеродоемких отраслей к более экологически чистым технологиям. Он подчеркнул, что такие сектора, как энергетика, требуют модернизации, и ЕАБР активно поддерживает проекты в этой области.
Мы не можем ожидать, что индустрии с высокими выбросами парниковых газов кардинально изменятся за один день. Переход должен быть плавным, чтобы учесть различные аспекты. Наш Банк активно участвует в модернизации энергетической инфраструктуры, помогая компаниям снижать углеродный след и внедрять чистые технологии", - отметил руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.
В качестве примера он упомянул ключевые инвестиционные проекты ЕАБР в Казахстане и других странах Центральной Азии, направленные на модернизацию углеродоемких объектов и повышение их экологической эффективности. Например, успешным примеров банка является перевод Алматинской ТЭЦ-3 с угля на газ, при реализации которого чистый удельный коэффициент выбросов сократится на 62% к 2030 году.
Казахстан является одним из лидеров по выбросам парниковых газов на душу населения в регионе. Это открывает большие возможности для перехода к более чистой энергетике и привлечения инвестиций в данную сферу, в особенности учитывая реализацию задач стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Банк активно поддерживает проекты, направленные на снижение углеродного следа и внедрение экологичных технологий", - добавил он.
Завершая свое выступление, Конрад Альбрехт отметил, что в условиях меняющейся демографической и регуляторной среды устойчивое развитие станет важным фактором для долгосрочного роста и благополучия региона.
Мы стоим на пороге больших перемен, и те компании, и банки, которые уже сегодня начинают внедрять принципы устойчивого развития, окажутся в выигрышной позиции в будущем. ЕАБР продолжит поддерживать проекты, способствующие снижению загрязнения и внедрению чистых технологий", - добавил он.
Напомним, с начала 2024 года Евразийский банк развития профинансировал инвестиционные проекты на $900 млн в Казахстане.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
06.09.2024, 11:30 30951
Правительство Казахстана опровергло информацию о переносе ремонта на Кашагане
Фото: kbv.kz
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана опровергло информацию о переносе ремонта на месторождении Кашаган, сообщает пресс-служба пресс-служба Министерства энергетики страны.
В октябре в период запланированного ремонта планируется значительное снижение добычи. В этот период мы планируем компенсировать значительный объем перепроизводства, накопленный с начала года. О чем отмечалось во время недавнего визита генерального секретаря ОПЕК Хайтам Аль-Гайса и совещания с аналитическими агентствами, организованного секретариатом ОПЕК", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и понимает важную роль ОПЕК в обеспечении устойчивости мирового рынка нефти.
Казахстан принимает меры для полного выполнения своих обязательств и соответствия компенсационному плану, представленному в секретариат ОПЕК", - заверили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК обсуждало вопрос о переносе сроков ремонта на месторождении Кашаган.
06.09.2024, 11:02 32291
Производство яиц в Казахстане сократилось на 10%
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июль текущего года казахстанские птицефабрики и фермеры получили 2,6 млрд яиц, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе лидером стала Акмолинская область: 404,6 млн яиц. При этом в годовой динамике наблюдается сокращение на 5,3%. В первой тройке также оказались Карагандинская (375,4 млн яиц, минус 5,4%) и Северо-Казахстанская (350,9 млн яиц, минус 14,5%) области.
По итогам первого полугодия 2024 года местные компании обеспечили спрос на свежие яйца в скорлупе на 96,9% - на 2,8% больше по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года (94,1%).
Импорт в Казахстан сократился до 70,3 млн яиц - на 53,4% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Импорт составил всего 3,1% от общего объема ресурсов. На экспорт было отправлено 30,9 млн яиц, минус 64,8% за год.
Реализация на внутреннем рынке составила 2,2 млрд яиц - на 10,5% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.
В Ассоциации яичных производителей Казахстана отмечают, что уменьшение объемов производства стало одним из способов сохранения отрасли в целом, сообщает inbusiness.kz. Сегодня работают 34 птицефабрики. Есть те, что едва справляются с давлением рынка, связанным с резким удорожанием кормов на фоне сокращения объемов господдержки, а также резким изменением структуры внешнего рынка.
Сегодня птицефабрики страны готовы относительно быстро и без капитальных затрат добавить 1 млрд куриных яиц в год к нынешним объемам, если будет решен вопрос реализации.
В августе текущего года цены на яйца первой категории снизились на 1,4% за месяц, но выросли на 8,6% за год.
В региональном разрезе в месячной динамике удорожание наблюдалось только в трех регионах - Жетысуской области (на 1%), Астане (на 0,8%) и Туркестанской области (на 0,3%). Еще в трех регионах - Алматинской области, Алматы и Шымкенте - цены на яйца остались на том же уровне. В остальных регионах было отмечено удешевление. Заметнее всего цены снизились в Улытауской области: на 13,8% за месяц.
В годовой динамике наибольшее удорожание яиц было зафиксировано в Алматы: на 18,5%. Далее идут Шымкент (на 16%) и Атырауская область (на 12,3%).
05.09.2024, 18:09 46606
Казахстан намерен ввести запрет на вывоз стальных заготовок
Проект приказа разработан с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет индустриального развития разработал проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 7206 - железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах, 7207 - полуфабрикаты из железа или нелегированной стали", - сообщается в документе.
Отмечается, что проект приказа разработан с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что Казахстан на шесть месяцев продлит запрет на вывоз лома и отходов черных металлов.
05.09.2024, 14:11 50776
Новый торгово-логистический комплекс появится на границе Казахстана и Кыргызстана
ИТКЛ создадут в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек"
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", передает корреспондент агентства.
Основными целями создания и функционирования ИТЛК являются: обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы, а также предоставление услуг кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки (калибровки, сортировки, фасовки и упаковки, сертификации продукции), консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, оформлению документаций по экспортно-импортным операциям юридические и финансовые консультации.
Согласно документу, общая площадь ИТЛК составит 7,6 кв. км, из них площадь Казахстанской части - 3,6 кв. км, площадь Кыргызской части - 4 кв. км.
Ожидаемыми результатами реализации соглашения являются: производственная кооперация, создание новых производств и рабочих мест; создание условий для хранения и переработки мясной и сельскохозяйственной продукции; улучшение логистики и объектов предпринимательской деятельности; привлечение новых технологий; диверсификация сельскохозяйственного производства; перемещение, хранение и переработка продукции агропромышленного комплекса; производство товаров народного потребления с высоким конкурентным преимуществом, включая пищевую и сельскохозяйственную продукцию; производство новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы и др.
05.09.2024, 11:35 55026
Инвестпроекты на $900 млн профинансировал ЕАБР в Казахстане
По итогам текущего года ожидается, что объем инвестиций достигнет $1,4-$1,6 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года Евразийский банк развития профинансировал инвестиционные проекты на $900 млн в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства РК.
При этом в 2023 году в Казахстан вложен $1 млрд. По итогам текущего года ожидается, что объем инвестиций будет значительно увеличен и достигнет $1,4-$1,6 млрд. В перечне реализуемых в Казахстане приоритетных проектов ЕАБР - внедрение циклично-поточной технологии добычи угля, строительство солнечных электростанций, реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, строительство и реконструкция автомобильных дорог", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с председателем ЕАБР Николаем Подгузовым, Евразийский банк развития является одним из важных партнеров и надежных источников инвестиций.
Глава нашего государства в послании народу Казахстана обозначил задачи по решению первоочередных инфраструктурных проблем. Сейчас правительством ведется масштабная работа по модернизации и строительству инженерной, транспортной, социальной и цифровой инфраструктуры. Мы готовы к расширению сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях и заинтересованы в совместной реализации важных для экономики страны проектов", - заявил Олжас Бектенов.
В свою очередь председатель ЕАБР Николай Подгузов сообщил о готовности банка к укреплению взаимодействия в осуществлении крупных инвестиционных проектов.
Стороны также обсудили вопросы текущего инвестиционного портфеля банка, диверсификации структуры капитала, повышения качества корпоративного управления.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
04.09.2024, 16:50 53831
Подписан договор о поставке сжиженного газа с Кашагана на рынок Казахстана
Поставка кашаганского сжиженного нефтяного газа планируется на конец 2025 года, с выходом на максимальную проектную мощность в более 700 тысяч тонн в год к 2027 году
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров между партнерами Северо-Каспийского проекта и АО НК "QazaqGaz", при участии Министерства энергетики Республики Казахстан и ТОО "PSA", стороны достигли соглашения по условиям сделки купли-продажи Кашаганского сжиженного нефтяного газа. Данный шаг был обусловлен высоким спросом на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на внутреннем рынке Казахстана, сообщили в Минэнерго РК.
Как отметили в Минэнерго, подписание договора стало важным этапом в рамках сотрудничества, направленного на принятие окончательного инвестиционного решения по проекту. Согласно условиям соглашения, поставка Кашаганского сжиженного нефтяного газа планируется на конец 2025 года, с выходом на максимальную проектную мощность в более 700 тысяч тонн в год к 2027 году после завершения инфраструктурных работ.
В настоящее время АО НК "QazaqGaz" ведет работы по проектированию и размещению заказов на необходимое технологическое оборудование для обеспечения приема, хранения, перевалки и фракционирования Кашаганского сжиженного нефтяного газа. Эти поставки благоприятно повлияют на социально-экономическое положение регионов Казахстана, помогут сократить дефицит сжиженного нефтяного газа и способствовать развитию газохимической отрасли в стране", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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