27.06.2025, 10:44 39286
Минфин усиливает меры по поддержке казахстанских товаропроизводителей
Изменения направлены на стимулирование роста локального производства и развитие отечественного бизнеса
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов совершенствует правовую базу в сфере госзакупок для усиления поддержки казахстанских товаропроизводителей, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Минфин внес поправки в правила осуществления государственных закупок.
Внесены следующие изменения:
- увеличен срок поставки товаров по договору с 15 до 60 календарных дней. Это позволит избежать срыва срока исполнения обязательств;
- сокращены сроки оплаты за поставленные товары с 30 календарных до 10 рабочих дней. Данная мера позволит снизить финансовые нагрузки производителей;
- увеличен размер обязательного авансового платежа с 30% до 50%.
Указанные изменения направлены на стимулирование роста локального производства и развитие отечественного бизнеса", - подчеркнули в министерстве.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.
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27.06.2025, 16:32 22251
Партию подсолнечного масла поставит Казахстан в Китай
Поставка будет осуществляться в рамках программы консолидации экспортных партий сельхозпродукции
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Партию нерафинированного подсолнечного масла поставил казахстанский перерабатывающий завод Altyn Shyghysв в Китай, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Покупателем готовой продукции выступит китайская корпорация СITIC Construction Co Ltd. по заказу государственной компании Sinograin, отвечающей за формирование зерновых резервов КНР. Договоренности предусматривают переработку семян подсолнечника на базе казахстанского предприятия и дальнейшую отправку масла в Поднебесную", - проинформировали в пресс-службе.
По данным министерства, поставка будет осуществляться в рамках программы консолидации экспортных партий сельхозпродукции.
Ее суть в том, что оператор объединяет небольшие объемы продукции от разных поставщиков в полноценные экспортные партии и обеспечивает отправку зарубежным потребителям. При этом корпорация оказывает полное сопровождение перевозки. В 2024 году по проекту консолидации было заключено 6 экспортных контрактов на поставку зерновых и масличных культур в Китай и Центральную Азию общей стоимостью 20 млн долларов. В этом году Продкорпорация продолжила работу, в результате которой в КНР уже отгружено 1,6 тысячи тонн кормовой муки казахстанского производства", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан вдвое нарастит товарооборот с Китаем.
27.06.2025, 15:12 26756
Заседание ВЕЭС в Минске: главы государств обсудили перспективы развития экономической интеграции
Фото: Акорда
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Минске в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета во Дворце Независимости главы государств - члены Евразийского экономического союза в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции, сообщает Акорда.
Наряду с президентом Казахстана в заседании участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин", - заявили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана принял участие в заседании ВЕЭС в Москве.
27.06.2025, 14:10 29841
Объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту достиг 4,5 млн тонн, увеличившись на 62% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба правительства РК.
Особенно заметный рост показал транзитный поток: общий объем транзита вырос в 4 раза, а транзит из Китая - в 28 раз", - отметили в пресс-службе.
Также в рамках развития транспортной инфраструктуры в 2024 году были введены в эксплуатацию три новых терминала в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента.
Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык в Каспийском море.
27.06.2025, 13:57 31801
Более 3 трлн тенге поступят в бюджет после принятия нового Налогового кодекса
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что принятие нового Налогового кодекса обеспечит поступление более 3 триллионов тенге в бюджет страны, передает корреспондент агентства.
В рамках нового Налогового кодекса со следующего года ожидается рост поступлений в бюджет страны на уровне свыше 3 триллионов тенге. Данные средства будут направлены на бюджет развития. Это, в первую очередь, такие приоритетные задачи, как ввод в эксплуатацию крупных инфраструктурных проектов, развитие сети автомобильных и железнодорожных путей, электроснабжения, модернизация инженерных сетей. Развитие данных направлений даст долгосрочный устойчивый экономический рост. В результате расширится налоговая база и увеличатся поступления в республиканский бюджет", - сказал глава кабмина.
Он отметил, что основной целью проводимых экономических реформ является увеличение бюджета развития. В первую очередь это позволит мобилизовать средства и направить их на развитие приоритетных отраслей экономики. Среди них поддержка отечественных товаропроизводителей, обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, развитие инфраструктуры и транзитно-транспортного потенциала страны.
Ранее премьер-министр рассказал, как будут сокращать дефицит республиканского бюджета.
Напомним, мажилис одобрил поправки сената в Налоговый кодекс. Закон направлен на подпись главе государства.
27.06.2025, 13:22 33206
Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 21% за год
Объем накоплений на 1 июня составил 23,34 трлн тенге
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Накопления казахстанцев на пенсионных счетах выросли за год на 4,10 трлн тенге, сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде.
Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июня составил 23,34 трлн тенге, показав рост за год на 4,10 трлн тенге, или на 21,3%.
По информации фонда, накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) достигли 22,25 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 19,9%.
Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила 666,33 млрд тенге, показав рост за 12 месяцев на 10,7%.
Наиболее существенный годовой прирост продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - на 37,5%, их объем составил 8,45 млрд тенге.
На 1 июня 2025 года сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 418,45 млрд тенге.
27.06.2025, 12:48 34586
Как будут сокращать дефицит бюджета, рассказал Бектенов
Фото: Пресс-служба правительства
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На совместном заседании палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил о проекте трехлетнего бюджета с планом по снижению дефицита, передает корреспондент агентства.
Правительство готовит проект трехлетнего бюджета с поэтапным снижением объема дефицита с текущих 2,7% к ВВП до 2,5% в 2026 году, 1,8% в 2027 году и 1,4% в 2028 году. Глава государства поставил перед нами задачу - средства Национального фонда должны быть использованы не для покрытия дефицита бюджета, а исключительно для крупных инфраструктурных проектов республиканского значения. Мы неукоснительно исполним это поручение", - подчеркнул премьер.
Ранее сообщалось, что государственный долг Казахстана вырос почти до 32 триллионов тенге. Дефицит бюджета составил 3 триллиона 649 миллиардов тенге.
27.06.2025, 10:58 37691
План по доходам в 2024 году выполнен на 97,2% - Минфин
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совместного заседания палат парламента министр финансов РК Мади Такиев выступил с докладом об исполнении республиканского бюджета 2024 года правительством и Высшей аудиторской палатой РК, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года в республиканский бюджет поступило 19,6 триллиона тенге, что составляет 97,2% от годового плана. Недопоступление средств связано со снижением импорта из третьих стран и отсрочкой запуска проекта по расширению на Тенгизском месторождении", - сказал министр на заседании.
По его словам, несмотря на внешние и внутренние факторы, налоговые поступления в бюджет за прошлый год выросли на 1,4%, валовой НДС - на 4,8%.
В 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1,2 триллиона тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 миллиардов тенге или на 37%", - отметил Мади Такиев.
Как сообщил министр, по итогам пяти месяцев 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6%. Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете за последний год выросла на 2,5%.
В 2024 году уровень инфляции в Казахстане замедлился с 9,8% до 8,6%. Дефицит бюджета составил 3,6 триллиона тенге или 2,7% к ВВП. Государственный долг достиг 31,8 триллиона тенге или 23,7% к ВВП", - проинформировал глава Минфина.
В свою очередь в Высшей аудиторской палате заявили, что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 миллиардов тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.
Депутаты раскритиковали отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Мажилисмен Асхат Рахимжанов заявил, что продовольственная корзина казахстанцев не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону и несет угрозу здоровью граждан. А депутат Татьяна Савельева подчеркнула, что правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.
26.06.2025, 16:33 59671
Международный грузопассажирский аэропорт построят в области Жетісу
Фото: Air Astana
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил реализацию проекта по строительству грузопассажирского аэропорта вблизи международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в области Жетісу с членом совета директоров и соучредителем Skyhansa доктором Кристин Гретцбах, сообщает пресс-служба главы правительства.
Проект международного грузопассажирского аэропорта в СЭЗ "Хоргос - Восточные Ворота" предполагает трехэтапную программу строительства авиационной инфраструктуры в соответствии с международными рекомендациями ICAO", - отметили в пресс-службе.
По данным правительства, в рамках первого этапа до 2027 года планируется создание:
- пассажирского терминала с пропускной способностью до 50 человек в час;
- современного топливного хранилища нового вида авиатоплива JET A-1 объемом до 200 тысяч тонн в год;
- грузового терминала с автостоянкой и железнодорожным тупиком мощностью 50 тысяч тонн в год.
В рамках второго и третьего этапов до 2032 года будет также создана туристическая и развлекательная инфраструктура. Общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд тенге. Также проектом предусмотрено создание мультимодальной схемы грузоперевозок Air-Rail-Auto-Air и создание новых точек экономического роста на стыке транспортных и логистических маршрутов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона", - проинформировали в пресс-службе.
Также по итогам встречи состоялось подписание соглашения об инвестициях между Министерством транспорта РК и Skyhansa.
Согласно документу, инвестор обязуется обеспечить строительство необходимой авиационной инфраструктуры, использование преимущественно отечественных материалов и услуг, а также участие в реализации проекта не менее 90% сотрудников из числа граждан Казахстана. Казахстанской стороной будет подведена инженерная и транспортная инфраструктура, а также предоставлены преференции участника специальной экономической зоны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 500 млрд тенге вложит инвестор из ОАЭ в развитие аэропорта Астаны.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?