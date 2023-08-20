14.08.2023, 12:07 50016
Минсельхоз Кыргызстана объяснил причину прекращения подачи воды Казахстану
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Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана прокомментировали ситуацию с подачей воды Жамбылской области Казахстана.
Как уточнили в МСХ КР, вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, которые разрабатываются ежегодно до начала вегетационного периода и подписываются с сопредседателями Чу-Таласской водохозяйственной комиссии. Но в 2023 году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников, сообщает 24.kg.
17-19 июля 2023 года в Бишкеке состоялась встреча представителей Кыргызстана и Казахстана по решению вопросов вододеления по рекам Чу и Талас. Казахстанская сторона сообщила о тяжелой обстановке в бассейне реки Талас с подачей поливной воды водопользователям Жамбылской области и обратилась с просьбой об ее увеличении с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля текущего года до 45,0 кубических метров в секунду.
В ведомстве уточнили, что по подписанному графику казахстанский регион должен был получать 40 кубометров в секунду.
Кыргызстанская сторона проинформировала об аналогичной тяжелой ситуации с поливами в Чуйской и Таласской областях, где были созданы штабы в связи с маловодием, разработаны графики водооборота для обеспечения поливной водой водопотребителей, и уведомило казахскую сторону, что при расходе 45,0 кубометров в секунду к 1 августа текущего года доля Казахстана составляет всего 3,54 миллиона кубометров, которая при расходе 10,0 кубометров в секунду будет исчерпан к 4 августа 2023 года.
Несмотря на приведенные расчеты и доводы, казахская сторона не отказалась от своей просьбы. При этом кыргызская сторона экономила свой лимит водозабора путем введения графика водооборотов, хотя фермеры Кыргызстана также остро нуждались в поливной воде. Нужно отметить, что вплоть до сегодняшнего дня водность источников Таласской долины остается очень низкой", - проинформировали в Минсельхозе.
По итогам встречи подписан протокол, согласно которому начиная со второй декады августа вода казахской стороне не будет подаваться. При этом было оговорено, что при условии увеличения приточности в Кировское водохранилище будет рассмотрен сбор воды Республики Казахстан.
К сожалению, на сегодняшний день поток воды в водохранилище составляет всего 1,0 кубометр в секунду, увеличения приточности не наблюдается, в 2022 году поступление воды составляло 13,7 кубометра в секунду. Необходимо отметить, что у Казахстана есть возможность получать воду из русла Таласа по коллекторно-дренажной сети вдоль государственной границы в размере от 5 до 8 кубометров в секунду", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Жамбылской области наблюдается дефицит поливной воды из-за недостаточного поступления воды со стороны Кыргызской Республики. В регионе пострадавшим от засухи фермерам возместят ущерб.
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19.08.2023, 18:57 11176
CITIC GROUP заинтересован в инвестировании в сельское хозяйство Казахстана
Конгломерат CITIC поддерживает тесную связь с казахстанской ассоциацией по разведению скота
Фото: МТИ РК
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Пекин. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вторая встреча в Пекине Серика Жумангарина прошла с президентом компании CITIC CONSTRUCTION Тао Яном, сообщает пресс-служба МТИ РК.
CITIC Group - это крупный государственный конгломерат, занимающийся финансово-банковской деятельностью, страхованием, инвестированием в промышленный и строительный сектора экономики, энергетику, разработку минеральных ресурсов, машиностроение, транспорт и телекоммуникации, недвижимость. По итогам 2022 года занял 102-е место в международном рейтинге компаний FortuneGlobal 500.
Несмотря на сугубо промышленный вектор деятельности, сегодня компания активно развивает сельскохозяйственное направление. Планирует построить в Алашанькоу мясоперерабатывающий комбинат. Возможности инвестирования в сельское хозяйство в Казахстане стороны обсудили на встрече.
Как отметил Тао Ян, конгломерат CITIC поддерживает тесную связь с казахстанской ассоциацией по разведению скота.
Сейчас работаем над проектом создания фабрики по производству кормов на основе пшеницы в Казахстане. В Китае есть большая потребность в таких кормах. Недавно встретились в Ушарале с местными партнерами по разведению коров. Они очень надеются создать местную компанию, у них лучше условия для выращивания скота, чем в Синьцзяне. Однако есть проблема ограничений вывоза живого скота и мяса из Казахстана в КНР", - рассказал Тао Ян.
Со своей стороны Серик Жумангарин сообщил, что экспорт мясной продукции со всей территории РК был приостановлен китайской стороной из-за эпизоотий. Но уполномоченные органы двух стран сейчас активно работают над снятием этих ограничений.
Для нас также очень важно как можно скорейе решить вопрос снятия ограничений, у Казахстана большие возможности обеспечить поставки мяса в Китай. В марте этого года Всемирная организация здоровья животных объявила пять юго-восточных регионов Казахстана свободными от ящура с вакцинацией", - информировал он.
Вице-премьер Казахстана предложил президенту CITIC CONSTRUCTION рассмотреть несколько направлений инвестиций в сельское хозяйство. Первое - совместное выращивание растений, кормовых и животных на территории, прилегающих к СУАР. Второе - совместное разведение животных, главным образом коров и овец.
На территории Казахстана не хватает производств по переработке шкур и шерсти, молока, выращиванию птицы. Предлагаю рассмотреть возможность инвестирования в эти сферы, в проекты по орошению. Правительство РК готово оказать содействие для успешной реализации проектов, ведь CITIC Group - это надежный инвестиционный партнер Казахстана", - подчеркнул Жумангарин.
Напомним, в мае ряд документов по линии сотрудничества Казахстана и Китая в сельском хозяйстве был подписан в рамках государственного визита президента РК в КНР. По части расширения перечня экспортной сельхозпродукции в КНР Министерством сельского хозяйства РК и главным таможенным управлением КНР подписано три протокола по поставкам гороха и чечевицы, шрота и жмыха семян подсолнечника, сои, сафлора и льна, а также водной продукции (дикая рыба). В МСХ отметили, что работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами продолжается.
18.08.2023, 15:08 25881
Запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом вводит Казахстан
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы: на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза; на территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий", - сообщается в тексте документа.
Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 1 сентября 2023 года.
Напомним, запрет на на ввоз пшеницы автомобильным транспортом на территорию Казахстана продлили на полгода.
Подчеркивается, что решение принято в целях исключения "серых схем" ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации.
18.08.2023, 11:38 29431
Казахстанские компании представили свою продукцию на выставке в Урумчи
По итогам 2022 года взаимная торговля РК и КНР достигла рекордных $24,1 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 17 по 21 августа в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР проходит международная выставка "Китай - Евразия": товары и торговля". В выставочном центре представлена продукция 40 казахстанских товаропроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Синьцзян - это золотой коридор экономического пояса Великого шелкового пути. С июля прошлого года Китай обозначил четкие направления развития и курс открытости в отношении стран Запада. Мы приглашаем всех желающих совместно создавать новые платформы сотрудничества в сферах торговли, промышленности. Мы нацелены на сотрудничество со странами всего мира, особенно Центральной Азии", - сказал член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая СУАР Ма Синжуй.
Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин в своем выступлении подчеркнул приоритетность китайского рынка для казахстанской продукции.
Казахстан и Китай объединяет совместная история, историческая общность которой создавалась нашими предками. Это был путь мира, добрососедства, торговли, обмена культурными связями. И мы, потомки людей, кто начал эту грандиозную работу, должны достойно ее продолжить и передать новому поколению", - заявил он.
По словам Жумангарина, Казахстан поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", объявленную в Астане 10 лет назад.
Лидеры наших стран в марте этого года в Сиане объявили начало новому "золотому 30-летию" взаимодействия и дружбы между нашими народами. Поставили перед нами задачу довести в ближайшие годы товарооборот до $40 млрд. Уверен, эта задача выполнима, по итогам 2022 года взаимная торговля достигла рекордных 24,1 млрд, а по итогам первого полугодия - $13,6 млрд. И самая большая доля в общем товарообороте свыше 40% приходится на Синьцзян", - отметил вице-премьер.
Новый импульс расширению взаимоотношений с СУАР придал визит Ма Синжуя в Алматы, где в марте состоялся ІІ дружественный диалог приграничного сотрудничества РК - (СУАР) КНР. На этом форуме были заключены побратимские соглашения между регионами РК и КНР, а также коммерческие документы на сумму $565,4 млн.
Сегодня казахстанское аграрное ведомство прорабатывает возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК. Это картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.
С мая 2023 года на базе генерального консульства Казахстана в Сиане действует шоу-рум казахстанской продукции. Здесь представлены товары 25 компаний.
На международной выставке "Китай - Евразия" в Урумчи участвуют более 40 казахстанских компаний. На стенде национального павильона выставлены макаронные изделия, масложировая продукция, кондитерские изделия, джемы и мармелады, мед, напитки и винно-водочная продукция, крупы и отруби, текстильные и ювелирные изделия, мороженое. Помимо казахстанского на выставке представлены павильоны Европы, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.
18.08.2023, 10:44 30411
QAZAQ AIR выставили на приватизацию
Фото: QAZAQ AIR
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявил о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR".
Сообщается, что приватизация актива проводится методом открытого двухэтапного конкурса согласно правилам АО "Самрук-Қазына" по передаче активов в конкурентную среду. Дата окончания приема заявок - 28 сентября 2023 года.
Реализация акций осуществляется в соответствии с конкурсной документацией, разработанной и утвержденной надлежащим образом фондом и правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Қазына" на праве собственности, утвержденными решением заочного заседания совета директоров АО "Самрук-Қазына" от 14 декабря 2020 года № 181 с изменениями и дополнениями от 8 апреля 2021 года, протокол № 183, от 30 сентября 2021 года протокол № 187, от 26 августа 2022 года № 202, от 20 июня 2023 года протокол № 219", - говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, приватизация позволит привлечь инвестора для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки в Средне-Азиатском регионе.
Согласно данным IATA наблюдается стремительный рост спроса на авиаперевозки в Азиатском регионе (+63% 2023 vs 2022) при сопоставимо меньшем увеличении провозной емкости (+48% 2023 vs 2022).
Рынок авиаперевозок Казахстана очередной год демонстрирует рекордный рост пассажиропотока (11 млн в 2022 году и 9,4 млн в 2021 году, или +17%). Факторами роста является высокий спрос на внутренние авиаперевозки ввиду больших расстояний между городами страны (9-я по размеру территории страна в мире) и на международные авиаперелеты в результате продвижения Казахстаном многовекторной и либеральной международной политики, активного развития Астаны как финансового центра Центральной Азии, а также развития туризма.
Созданная государством в 2015 году новая авиакомпания QAZAQ AIR, достигнув положительной операционной прибыли по итогам 2022 года, подлежит приватизации до конца текущего года в соответствии с планом приватизации, утвержденным правительством Казахстана. Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов QAZAQ AIR, увеличение флота и внедрение инновационных решений", - отметили в компании.
QAZAQ AIR является одной из трех крупных коммерческих авиакомпаний Казахстана, имеющих сертификат эксплуатанта, обслуживающих регулярные внутренние и международные авиарейсы. Авиакомпания официальный член IATA и сертифицирована по международному стандарту производственной безопасности IOSA, имеет сертифицированную станцию по линейному обслуживанию воздушных судов и авиационно-учебный центр. Обслуживает хабовую маршрутную сеть с базой в Астане, включая международные авиарейсы в приграничные страны. В 2021-2022 годах авиакомпания вошла в тройку лучших региональных авиакомпаний в Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax.
Хаб авиакомпании - Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев", лучший региональный аэропорт в Средней Азии и СНГ по версии Skytrax.
Напомним, 1 сентября 2022 года, выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына".
17.08.2023, 15:58 40246
Казахстан импортирует 40 тысяч тонн бензина АИ-95
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Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан импортирует из России 40 тысяч тонн бензина АИ-95. Об этом журналистам сообщил вице-министр энергетики РК Ерлан Аккежанов.
На этот год у нас предусмотрен импорт 40 тысяч тонн бензина АИ-95. На сегодняшний момент у нас контракты соответствующие заключены. Импорт будет осуществлен в августе. Первый импорт будет в районе 19 тысяч тонн... В целом, как я говорил, в октябре мы начнем выпуск на мощностях Шымкентского НПЗ АИ-95 бензина", - сказал Аккенженов.
Напомним, с июля на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. В НК "КМГ" отмечали, что данная проблема связана с логистикой.
Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе. Все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
17.08.2023, 09:40 45441
Сколько денег тратят казахстанцы на еду
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Picodi.com рассмотрели статистические данные в 105 странах и подсчитали, сколько денег тратят на пропитание жители разных регионов мира.
Из собранных данных следует, что в зависимости от страны на продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов. Например, к странам, в которых на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся: США - 6,7%, Сингапур - 8,4%, Великобритания - 8,7%, Ирландия - 9,2%, Швейцария - 9,9%.
Казахстан в этом рейтинге находится на 99-м месте среди 105 стран: на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 49,4% от расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Узбекистана (46,5%) и Анголы (49,7%).
Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).
Среди европейских стран самые высокие расходы на продукты питания отмечаются в Швейцарии (359 долларов в месяц), Норвегии (341 долларов в месяц) и Дании (311 долларов в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.
Расходы на питание у среднестатистического жителя Казахстана составляют 213 долларов в месяц.
Самые низкие расходы на продукты питания отмечены в Азербайджане (102 доллара в месяц), Беларуси (98 долларов в месяц) и Молдове (97 долларов в месяц).
Напомним, по данным Нацбанка РК, в июле 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,0% (в июне - 14,6%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах. При этом наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. Цены на продовольственные товары в июле замедлились до 13,5% г/г (в июне -14,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Улытауской области (16,9%), а минимальный - в Атырауской области (11,3%).
16.08.2023, 18:51 51871
"КазМунайГаз" завершает сделку по передаче "Лукойлу" 50% доли месторождения "Каламкас-море, Хазар" Дополнено
Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на ЦКРР РК в III квартале 2023 года
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел встречу с руководством ПАО "Лукойл", сообщает пресс-служба КМГ.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления работы, а также обменялись мнениями о совместной деятельности по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенному на шельфе Каспийского моря.
Мы вышли на финальную стадию оформления корпоративных процедур по вопросу реализации 50% доли ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" в пользу "Лукойл". С удовлетворением хочу отметить полное взаимопонимание и отсутствие каких-либо спорных моментов в переговорных позициях сторон. Уверен, таким же плодотворным будет наше взаимодействие и на этапе реализации проекта", - отметил в ходе встречи Мирзагалиев.
Напомним, 9 февраля в Астане АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" (ККО) и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.
Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на ЦКРР РК в III квартале 2023 года.
Ранее независимые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана объявили о создании новой профильной ассоциации - PetroMining, которая будет представлять их интересы и выстраивать открытый диалог с правительством страны.
Дополнено. 17.08.2023. 16.00.
Как сообщил Sputnik.kz политический деятель и энергетик Петр Своик, у Казахстана были две причины передать "Лукойлу" 50% в месторождениях "Каламкас-море" и "Хазар".
Во-первых, технические причины. Это связано со специальными технологиями и большими затратами на них. Морское месторождение гораздо тяжелее разрабатывать, чем то, что на суше.
Во-вторых, политические. Ведь казахстанская нефть экспортируется по трубопроводу КТК (Россия).
По мнению Своика, скоро мы придем к новому мироустройству, когда сделки будут вестись по правилам стран, добывающих нефть.
Сейчас покупатели диктуют конъюнктуру на рынке нефти. Это будет переформатироваться на рынок продавца. Сделки будут вестись в юрисдикциях добывающих сторон, в их валютах. И котировки цен будут в этих же валютах", - считает он.
16.08.2023, 16:53 53201
QazaqGaz начал капитальный ремонт газопроводов в Мангистауской области
Работы начаты раньше планируемого срока в связи с ремонтом МАЭК
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Актау. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Интергаз Центральная Азия", дочерняя компания АО "НК "QazaqGaz", приступило к ремонту магистральных газопроводов в Мангистауской области.
В связи с сокращением потребляемого газа ТОО "МАЭК" Мангистауский филиал АО "Интергаз Центральная Азия" в срочном порядке осуществляет капитальный ремонт трех ниток МГ Жанаозен - Жетыбай - Актау, а также устранение дефектов на МГ Окарем - Бейнеу. Отмечается, что работы были запланированы на вторую половину сентября 2023 года. Однако в связи со сложившимися обстоятельствами перенесены на ранний период", - сообщили в компании QazaqGaz.
Отмечается, что капитальный ремонт магистральных газопроводов выполняется в рамках реализации инвестиционного проекта и подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года.
Все работы ведутся согласно утвержденному графику, без срывов и задержек. Жители Мангистауской области в период проведения ремонтных работ будут обеспечены природным газом в полном объеме без ограничений", - добавили в компании.
Как сообщалось ранее, 11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК. Авария на МАЭК привела к частичным ограничениям по подаче электроэнергии.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?