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МСХ: государство будет возмещать четвертую часть капиталовложений на строительство сахарных заводов

19.12.2022, 12:19 4886
МСХ: государство будет возмещать четвертую часть капиталовложений на строительство сахарных заводов
Фото: Pixabay.com
С 2023 года благодаря увеличению норматива субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге свекловоды будут реализовывать тонну своего продукта уже за 40 тысяч тенге
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан обещает повышение рентабельности сахарной свеклы до уровня других культур благодаря увеличению субсидирования свекловодов.

С 2023 года благодаря увеличению норматива субсидирования с 15 до 25 тысяч тенге свекловоды будут реализовывать тонну своего продукта уже за 40 тысяч тенге, сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, в рамках стимулирования развития сахарной отрасли в перечень инвестсубсидирования будет включено строительство новых сахарных заводов, 25% капиталовложений будет возмещать государство.

Прорабатывается вопрос увеличения с 25 до 50% норматива возмещения на приобретение свеклоуборочных комбайнов и оросительной техники. Предполагается, что новые правила субсидирования начнут действовать с 2023 года.

В рамках реализации комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года посевные площади культуры планируется увеличить до 38 тысяч га", - отметили в министерстве.


По данным ведомства, в этом году 11,7 тысячи га земли  было засеяно сахарной свеклой. Основными регионами выращивания в республике являются Алматинская, Жетысуская и Жамбылская области. В этих же регионах расположены основные производственные мощности по переработке сахарной свеклы. Свекловоды в текущем году сдали на переработку в общей сложности 281 тысячу тонн сырья.

Сегодня государство частично субсидирует затраты на выращивание этой сложной для возделывания культуры, а также дотирует сданную на заводы продукцию. В 2021 году свекловоды в регионах получили в общей сложности порядка 3 млрд тенге. В 2022 году норматив субсидирования увеличился на 3 тысячи тенге и составил 15 тысяч тенге за тонну сданной на переработку сахарной свеклы. Заводы покупают сырье также по 15 тысяч тенге за тонну. В общей сложности аграрии получают 30 тысяч тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Напомним, в РК утвердили комплексный план развития сахарной отрасли.

Казахстан сможет обеспечить себя сахаром, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

В этом году мы прикрепили каждый регион к каждому сахарному заводу. Каждый регион должен оборотные средства дать, чтобы насытить себя, не другой регион, через СПК. Сто процентов мы себя в этом году собственным сахаром будем обеспечивать", - сказал министр.

 

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Усиление энергетического контроля в Казахстане: Минэнерго предлагает проводить до четырех проверок ТЭЦ в год

20.12.2022, 11:47 741
Усиление энергетического контроля в Казахстане: Минэнерго предлагает проводить до четырех проверок ТЭЦ в год
Фото: Primeminister.kz
Требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительств предложил ряд мер по усилению энергетического контроля в Казахстане.

Как рассказал глава Минэнерго, в настоящее время проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.

Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относится к НПА. Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей", - пояснил он.


Министерством энергетики были подготовлены поправки по усилению функции органа государственного энергетического надзора и были внесены в проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики". Также был проведен анализ регуляторного воздействия в части усиления государственного энергетического контроля.

Акчулаков обратился с просьбой поддержать подходы Минэнерго по усилению энергетического контроля в части:

  • выведения за рамки Предпринимательского кодекса с проведением энергетического контроля электрических станции, тепловых и электрических сетей;

  • осуществления контроля без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;

  • проверки станций, тепловых и электрических сетей ежегодно не более четырех раз;

  • передачи от МИО контроля за магистральными тепловыми сетями в комитет;

  • принудительного исполнения предписаний в судебном порядке;

  • контроля по мере возникновения аварий и технологических нарушений;

  • проведения проверок ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;

  • увеличения штрафов в КоАП и наложение их на первых руководителей предприятий.

Министр также напомнил, что в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2022 года прорабатывается вопрос принятия в 2023 году новой программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Обеспечение инвестиций в электрические станции позволит вовлечь существующие резервы самым быстрым и эффективным образом. Программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы и обеспечить исполнение снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году", - пояснил он.


По его словам, будут определены приоритетные проекты, требующие инвестиций на основании технического аудита станций, осуществляющих теплоснабжение и имеющих критический уровень износа.

Кроме того, требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции", - добавил Акчулаков.


Ранее глава МЭ сообщил, что для проведения капитальных ремонтных работ на ТЭЦ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге.
 

Средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год - Акчулаков

20.12.2022, 10:08 1521
Средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год - Акчулаков
Для проведения капитальных ремонтных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Средний возраст теплоэлектроцентралей в Казахстане составляет 61 год, заявил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет", - сообщил глава Минэнерго.


По его словам, средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%.

Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом, рассказал Акчулаков.

Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации - 2023 год. Денежные средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляет 93 млрд тенге", - проинформировал министр.



При этом глава Минэнерго обратил внимание на то, что на текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге.

Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ - за счет собственника", - сообщил он.


По данным Минэнерго, анализ по техническому состоянию ТЭЦ показал, что в стране из 37 функционирующих теплоэлектроцентралей в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую - 11 и в зеленую - 7 ТЭЦ.

Акчулаков также затронул проблему нехватки кадров производственного персонала ТЭЦ в связи с низким уровнем заработной платы.

Средняя заработная плата производственного персонала ТЭЦ Казахстана в 2021 году составила 224 100 тенге. Как известно, на ТЭЦ затраты распределяются по тепловой и электрической энергии. В тарифах на тепловую энергию ТЭЦ предусматривается ежегодный 5-процентный рост фонда оплаты труда. Министерство энергетики при рассмотрении предельных тарифов на электрическую энергию предусмотрел 15-процентный рост заработной платы для персонала, задействованного в выработке электрической энергии", - подытожил он.


Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что в сентябре акиматы докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду.

Но как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. Серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Риддере, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре. Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день. Проверки только начались, данные уже неутешительные. В регионах ситуация оказалось хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались", - высказался глава кабмина.


По его словам, недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Также не решены вопросы и бесхозных сетей.


Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами", - сказал Смаилов, отметив необходимость дальнейшей проверки сетей.


Он также напомнил, что со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения.

Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1600 километров. Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тысяч километров сетей", - добавил глава правительства.


Дополнено 20.12.2022, 11.24

По данным МИИР, на сегодняшний день средний износ теплосетей составляет 55%. Необходимый объем инвестиций составляет порядка 2,2 трлн тенге.

По четырем субъектам в городах Риддере, Шемонаихе и Аркалыке сети протяженностью 52 километра превышают нормативный срок эксплуатации -более 25 лет", - сообщил глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев.


Министр отметил, что с 2020 года наблюдается низкая заинтересованность местных исполнительных органов в бюджетном кредитовании в связи с ограниченностью тарифов и убыточностью субъектов естественных монополий для обеспечения возвратности.

В этой связи, МИИР прелагает поэтапный 17-летний подход по модернизации тепловых сетей.

Первый этап: с 2023 по 2030 годы предлагается заменить тепловые сети с износом более 70%, что составляет 1,6 тыс. километров (объем инвестиций 538 млрд тенге, ежегодно по 225 километров 74 млрд тенге).

Второй этап: с 2030 по 2040 годы замена тепловых сетей с износом от 50 до 70%, что составляет 3,7 тыс. километров (объем инвестиций 1,2 трлн тенге, ежегодно по 370 километров 122 млрд тенге).

Для государственных субъектов с недостаточной финансовой устойчивостью предлагаем финансирование через целевые трансферты", - добавил Ускенбаев.


Для обеспечения доступности сведений и оперативного планирования развития сетей СЕМ было предложено вносить данные инженерной инфраструктуры и их технического состояния в систему градкадастра.

Напомним, аудит всех ТЭЦ будет завершен в первом квартале 2023 года.
 

В Казахстане отменят или пересмотрят около 10 тысяч мешающих бизнесу требований

17.12.2022, 13:21 14731
В Казахстане отменят или пересмотрят около 10 тысяч мешающих бизнесу требований
Фото: Акорда
Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент принял премьер-министра. Алихан Смаилов доложил об основных направлениях деятельности правительства в 2023 году, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был детально проинформирован о проводимой работе и планах по реализации его предвыборной программы, экономической политике правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.

Алихан Смаилов сообщил, что предусматривается отмена и пересмотр порядка 10 тысяч мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тысяч рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов и т.д.

Кроме того, президент был ознакомлен с планами по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан и др.

Премьер-министр также представил прогноз социально-экономического развития республики на 2023 год, предусматривающий рост экспорта, реальных зарплат и экономики в целом, а также снижение инфляции.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства.
 

Казатомпром планирует увеличить транзит урана через территорию Азербайджана

16.12.2022, 20:13 19796
Этот и другие вопросы обсудили участники казахстанской делегации в Азербайджане
Баку. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и увеличения транзита казахстанской урановой продукции через территорию Азербайджана обсудили участники казахстанской делегации в Азербайджане.

Делегацию возглавил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Ержан Муканов.

В ходе визита делегация встретилась с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбалом Гусейновым, а также генеральным секретарем МПК "ТРАСЕКА" Асетом Асавбаевым.

Стороны имеют положительный опыт долгосрочного сотрудничества. С 2018 года Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) уже успешно используется Казатомпромом в качестве альтернативного пути поставки готовой продукции своим клиентам. У компании имеется разрешение на транзит груза в объеме до 3500 тонн урана. В настоящее время Казатомпром продолжает работу по увеличению квоты для перевозки груза и планирует полноценно использовать транзитный потенциал ТМТМ", - сообщается в пресс-релизе компании.


По итогам встреч стороны выразили готовность к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Для информации:

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана. Вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все они расположены на территории Республики Казахстан. Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже. Основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.

Ранее Казатомпром и французская Orano Mining заключили меморандум о взаимопонимании при добыче урановой руды.  
 

В Нацбанке РК рассказали о стоимости "серого" импорта авто

16.12.2022, 13:18 22511
В Нацбанке РК рассказали о стоимости "серого" импорта авто
Фото: Depositphotos
Около 1 млн машин застрахованы иностранцами, 558 тысяч - казахстанцами
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В последние годы казахстанцы все больше стали ездить на машинах с иностранными номерами на территории Казахстана. Импорт осуществлялся как из стран ЕАЭС, так и из третьих стран, сообщает Нацбанк РК.

Кроме того, в последние годы широко распространилась практика приобретения авто по доверенности, при которой право собственности по-прежнему принадлежит иностранному гражданину. Таким образом, несмотря на де-факто проведенную операцию купли-продажи и уплаченные деньги иностранному продавцу, де-юре право собственности не переходит на граждан Казахстана. С позиции учета платежного баланса страны эти операции являются импортом. В свою очередь отсутствие возможности обложить физические лица статистической отчетностью, а также неформальный способ приобретения иностранных авто (т.е. без официального перехода права собственности) приводит к тому, что ввоз авто в Казахстан не отражается в официальной статистике международной торговли. Поэтому такие операции классифицируются как "серый", или теневой, импорт и должны быть досчитаны в статистике платежного баланса.

Согласно данным единой страховой базы данных Казахстана, за период с января 2015 года по июль 2022 года в страховой системе страны было зарегистрировано 1,6 млн легковых автомобилей с номерами стран ближнего зарубежья. Данные показывают, что около 1 млн машин застрахованы иностранцами, 558 тысяч - казахстанцами.

С 2015 года по июль 2022 года стоимость "серого" импорта автомобилей оценена в порядка $4,3 млрд (средняя стоимость автомобилей для оценки используется по объявлениям о продаже ТС на иностранных государственных регистрационных номерных знаках, а также с учетом маржи перепродавца). В случае использования средних цен всех объявлений оценка достигала бы $7,2 млрд", - сообщили в Нацбанке.


Напомним, согласно действующему законодательству авто с иностранными номерами могут ввозиться на территорию Казахстана до одного года и считаться находящимися в международном движении.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. В Министерстве внутренних дел рассказали о данной работе.
 

В МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном

16.12.2022, 12:18 23181
В МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном
Фото: Depositphotos
Сейчас идет процесс изучения этого предложения
Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит.

В Москве обратили внимание на то, как в "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста", сообщает РИА Новости.

…Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная "на ногах". На этом основании (СМИ. - Прим. ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект. - Прим. ред.). Как минимум сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.


Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В Минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Проект создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
 

В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий

15.12.2022, 13:33 30596
В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий
Ограничения вводятся, чтобы удовлетворить потребности населения в электроэнергии
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 7 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы - 16 459 мегаватт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 мегаватт, сообщает пресс-служба KEGOC.

В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии для системного оператора является приоритетом.

Отмечается, что дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях РК", - заявили в KEGOC.


Ранее сообщалось, что Казахстан идет в зиму с дефицитом электроэнергии.

Среди всех регионов Казахстана энергопрофицитными по итогам трех кварталов текущего года стали всего два - Павлодарская и Атырауская области. Все остальные регионы страны - энергодефицитные.

В текущем году и президент вновь говорил о дефиците, и в АО "KEGOC", согласно данным El.kz, сообщили, что в предстоящем отопительном сезоне дефицит может достичь 1,5 млрд киловатт в час, а чтобы зимой казахстанцы не остались без электричества, не исключен импорт электроэнергии из приграничных государств.

На электроэнергетическую безопасность республики, помимо всего прочего, негативно влияли майнеры - как "белые", так и в основном "серые". Именно нагрузка майнинга на сеть приводила к веерным отключениям в РК, о чем неоднократно говорили госорганы и писали многие СМИ.

В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что продолжающийся дефицит электрической энергии, возникший в 2021 году, является следствием участившихся случаев аварийного выбытия оборудования отечественных энергоисточников, претерпевающих устаревание.

Также премьер-министр Алихан Смаилов на октябрьском заседании правительства отметил, что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65%.
 

В Казахстане введут доплату специалистам, работающим с патогенными биоагентами

15.12.2022, 10:15 32851
В Казахстане введут доплату специалистам, работающим с патогенными биоагентами
Фото: Depositphotos
Премьер-министр подписал соответствующее постановление
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал поправки в постановление "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", согласно которым работникам, имеющим дело с патогенными биологическими агентами, предусмотрены доплаты к заработной плате.

Фонд оплаты труда работников организаций определяется из пособия на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску гражданским служащим в размере одного ДО (тарифной ставки), за исключением работников, предусмотренных в пункте 4 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан", ДО (тарифной ставки), доплат и надбавок за условия труда, компенсаций, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан", - сказано в документе.


Установлены следующие размеры доплаты:

  • за работу с возбудителями лепры - 140% от базового должностного оклада;

  • за обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, - 50% от должностного оклада;

  • за обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами II группы патогенности, вызывающими инфекционные и (или) паразитарные заболевания, - 35% от должностного оклада.

Постановление вводится в действие с 25 декабря 2022 года.

Напомним, в мае в Казахстане был принят закон о биобезопасности. Закон предусматривает необходимость получения разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия независимо от их форм собственности, а также социальную защиту сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов. Читать:

Также напомним, что Путин предложил создать научно-исследовательской лаборатории в рамках Содружества Независимых Государств.
 

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