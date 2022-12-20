МСХ: государство будет возмещать четвертую часть капиталовложений на строительство сахарных заводов

Для проведения капитальных ремонтных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге

Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Средний возраст теплоэлектроцентралей в Казахстане составляет 61 год, заявил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.





Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет", - сообщил глава Минэнерго.





По его словам, средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%.





Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом, рассказал Акчулаков.





Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации - 2023 год. Денежные средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляет 93 млрд тенге", - проинформировал министр.









При этом глава Минэнерго обратил внимание на то, что на текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге.





Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ - за счет собственника", - сообщил он.





По данным Минэнерго, анализ по техническому состоянию ТЭЦ показал, что в стране из 37 функционирующих теплоэлектроцентралей в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую - 11 и в зеленую - 7 ТЭЦ.





Акчулаков также затронул проблему нехватки кадров производственного персонала ТЭЦ в связи с низким уровнем заработной платы.





Средняя заработная плата производственного персонала ТЭЦ Казахстана в 2021 году составила 224 100 тенге. Как известно, на ТЭЦ затраты распределяются по тепловой и электрической энергии. В тарифах на тепловую энергию ТЭЦ предусматривается ежегодный 5-процентный рост фонда оплаты труда. Министерство энергетики при рассмотрении предельных тарифов на электрическую энергию предусмотрел 15-процентный рост заработной платы для персонала, задействованного в выработке электрической энергии", - подытожил он.





Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что в сентябре акиматы докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду.





Но как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. Серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Риддере, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре. Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день. Проверки только начались, данные уже неутешительные. В регионах ситуация оказалось хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались", - высказался глава кабмина.





По его словам, недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Также не решены вопросы и бесхозных сетей.









Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами", - сказал Смаилов, отметив необходимость дальнейшей проверки сетей.





Он также напомнил, что со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения.





Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1600 километров. Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тысяч километров сетей", - добавил глава правительства.





Дополнено 20.12.2022, 11.24





По данным МИИР, на сегодняшний день средний износ теплосетей составляет 55%. Необходимый объем инвестиций составляет порядка 2,2 трлн тенге.





По четырем субъектам в городах Риддере, Шемонаихе и Аркалыке сети протяженностью 52 километра превышают нормативный срок эксплуатации -более 25 лет", - сообщил глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев.





Министр отметил, что с 2020 года наблюдается низкая заинтересованность местных исполнительных органов в бюджетном кредитовании в связи с ограниченностью тарифов и убыточностью субъектов естественных монополий для обеспечения возвратности.





В этой связи, МИИР прелагает поэтапный 17-летний подход по модернизации тепловых сетей.





Первый этап: с 2023 по 2030 годы предлагается заменить тепловые сети с износом более 70%, что составляет 1,6 тыс. километров (объем инвестиций 538 млрд тенге, ежегодно по 225 километров 74 млрд тенге).





Второй этап: с 2030 по 2040 годы замена тепловых сетей с износом от 50 до 70%, что составляет 3,7 тыс. километров (объем инвестиций 1,2 трлн тенге, ежегодно по 370 километров 122 млрд тенге).





Для государственных субъектов с недостаточной финансовой устойчивостью предлагаем финансирование через целевые трансферты", - добавил Ускенбаев.





Для обеспечения доступности сведений и оперативного планирования развития сетей СЕМ было предложено вносить данные инженерной инфраструктуры и их технического состояния в систему градкадастра.



