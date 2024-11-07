Может плодоносить только на определенной высоте: программу по возрождению апорта рассмотрели в правительстве
Участков в предгорьях Алматы и близлежащей Алматинской области не так много для выращивания данного сорта яблок
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели и утвердили программу по возрождению яблок сорта "апорт", разработанную Министерством сельского хозяйства и Национальным аграрным научно-образовательным центром.
Апорт - достаточно прихотливый сорт яблони, требующий особых условий возделывания и ухода. Качественные плоды можно получить только в садах, растущих на высоте 850-1250 метров над уровнем моря. А таких участков в предгорьях Алматы и близлежащей Алматинской области не так много. В отличие от других видов яблоневых садов, которые выходят на плодоношение через 4-6 лет, апорту нужно 8-9 лет. Тем не менее казахстанский сорт яблок благодаря своим качественным характеристикам очень востребован у жителей страны и вызывает восхищение у зарубежных гостей, рассказали в правительстве.
Программа возрождения апорта рассчитана на 2024-2028 годы. В реализации программы возрождения яблок примут участие частные инвесторы и специализированные питомниководческие хозяйства.
Программа включает выращивание необходимого числа саженцев для начала полномасштабного коммерческого производства яблоневых садов. На первом этапе - в 2024 году произведен сбор семян яблони Сиверса и начата разработка проектов национальных стандартов выращивания казахстанского апорта. В 2025 году начнется высадка саженцев в региональном филиале "Талгар" КазНИИ плодоовощеводства на 10 га, который станет маточно-черенковым садом для питомниководческих хозяйств.
В последующие 2 года планируется вырастить достаточное число саженцев для закладки сада уже на площади 100 га. После этого станет возможным масштабировать производство апорта среди частных садовладельцев.
Как отметил на совещании представитель регионального филиала "Талгар" КазНИИ плодоовощеводства Саги Солтанбеков, для возрождения сорта яблок в Казахстане есть необходимая историческая и селекционная база.
Работы по возрождению апорта ученые КазНИИ плодоовощеводства начали еще в 2011 году. На сегодня существует более 1 тыс. видов яблонь Сиверса, среди которых, по результатам анализа ДНК, ученые отобрали 11 видов для производства сорта апорта кроваво-красного. Были оздоровлены эти виды и в 2015 году высажены саженцы на площади 5 га, получены патенты на технологию размножения сорта апорт. Экспериментальный сад, заложенный в 2015 году, начал плодоносить в 2023, отдельные плоды достигали веса в 300-500 граммов. В этом году мы получили 6 тонн апорта кроваво-красного"", - отметил он.
Серик Жумангарин утвердил проект программы возрождения апорта, включающей и популяризацию уникального казахстанского сорта яблок. Вице-премьер также поручил подключить к реализации программы студентов аграрных вузов.
Напомним, владельцы яблоневых садов Алматы пожаловались президенту на произвол прокуратуры. Они заявили, что у них всеми способами пытаются забрать участки под застройку элитным жильем. Камнем преткновения стали протекающие через земельный участок река Керенкулак и ручей Беркара, из-за которых у садоводов хотят отобрать землю.
Стоит отметить, что уничтожение яблоневых садов в предгорьях Алматы происходит не первый год.
В сентябре этого года активисты заявили, что сделки по выведению садов из госсобственности проводятся с грубейшими нарушениями земельного права и подлежат отмене. По вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения, отметили общественники.
Между тем в прошлом году алматинский апорт был признан официальным брендом Казахстана.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш в интервью Kazakhstan Today прокомментировал участившиеся случаи незаконного строительства в водоохранных, природоохранных зонах и предгорьях Алматы. По его словам, нарушений все больше, и допускают их как физические и юридические лица, так и представители уполномоченных органов.