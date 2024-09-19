18.09.2024, 19:26 3701
Алматинцы требуют сохранить яблоневые сады как уникальный культурный ландшафт
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Юрист, член ОО "Сенiм Адал", CEO "Каспийский экологический консорциум LTD", национальный докладчик по глобальным климатическим спорам Columbia Law School Ернар Сайлыбаев в ходе пресс-тура "Яблоневые сады Алматы - не все потеряно" озвучил несколько предложений по сохранению садов как уникального культурного ландшафта.
Во-первых, генеральный план Алматы до 2040 года, в котором 6500 гектаров (садов. - Прим. ред.) сокращается до нуля, необходимо пересмотреть, потому что мы полагаем, что вопрос сохранения культурного ландшафта алматинских садов не рассматривался", - сообщил Ернар Сайлыбаев.
Более того, отметил он, проекты детальной планировки, которые были разработаны на основе генплана, предусматривают только земли рекреационного назначения и жилья на месте садов.
То есть за счет снижения площади садов вырастает жилье и рекреационное… Это неправильно. Потому что жилье, вы сами видите, к чему приводят. Сада больше нет. Земли рекреационного назначения подразумевает под собой строительство гостиниц, кемпингов, бань и так далее. Или это, допустим, лесопосадка. Но лесопосадка и продуктивный сад - это совершенно разные вещи. И еще, для этого в нашем земельном праве, достаточно прогрессивном на самом деле, в Земельном кодексе закреплены несколько основополагающих принципов. Во-первых, это принцип приоритета сельхозземель, первое. Во-вторых, это принцип целевого использования", - пояснил он.
Ернар Сайлыбаев подчеркнул, что на землях сельхозназначения запрещается строить капитальные строения.
Запрещается строить любые здания, которые не связаны с сельхозпроизводством. То есть уже не построишь баню, или особняк, или что-то еще. Поэтому мы просим, чтобы эти проекты детальной планировки были пересмотрены, чтобы земли сельхозиспользования были все-таки, остались здесь. Это самые первоочередные меры, которые нужно принять", - подчеркнул юрист.
Кроме того, по мнению активистов, научной основы у сокращения садов нет.
Мы не видим материалов ревизии садов, допустим, алматинских. Какие сады сохранились, какие сорта есть, какая продуктивность, у кого что было, потому что все эти сады были в свое время как бы растащены в частную собственность (...) Все документы, с которыми мы ознакомились в ходе работы над этими земельными участками, показывают нам абсолютно четко, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев выведение из госсобственности было сделано с грубейшими нарушениями земельного права. То есть все эти сделки подлежат отмене", - добавил член ОО "Сенiм Адал".
Также он отметил, что по вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения.
Кроме того, даже если в генплане планируется только сокращение к 40-му году, в действующих проектах детальной планировки, которые были утверждены сразу после генплана, ни одного квадратного метра земли, отведенного под сельхозначение, нет. Все эти земли, которые вы сейчас видите своими глазами здесь, отведены под жилье и под рекреационное назначение, под так называемые лесополосы. Но мы говорим о том, что сад - это не лесопосадка. У сада есть его истинное сельскохозяйственное назначение. Поэтому мы просим общественность обратить внимание на то, что мы теряем сейчас наши алматинские сады. Мы видим, как их застраивают", - подчеркнул спикер.
По словам члена ОО "Сенiм Адал", многие сады просто застраиваются.
Мы за то, чтобы сады были возвращены в полноценный сельскохозяйственный оборот. Соответствующая государственная политика о возврате садов в сельхозоборот существует. Президенты много раз говорили о том, что необходимо возрождать алматинские сады, алматинские апорты и так далее. Но мы видим, к чему сейчас ведет хищническая урбанизация. Все эти земли, которые вы сейчас видите, они все находятся в частной собственности. В свое время, когда институты частной собственности ввели на землю, кто-то смог воспользоваться этой возможностью и разными схемами вывели из госсобственности, изменили целевое назначение сельхоз на жилье в ряде случаев. И многие эти земли стали предметом залогового мошенничества. Поэтому мы с вами видим, что эти сады, сейчас за ними никакого ухода нет, они высыхают, их застраивают, сносят, вместо них строят жилые комплексы", - сообщил юрист.
Он подчеркнул, что сейчас общественное объединение "Сенiм Адал" вместе с депутатом Бакытжаном Базарбеком занимается этим вопросом.
Мы просим, чтобы общественность обратила внимание на это, что сады надо спасать, и такая деятельность ведется", - добавил спикер.
Как сообщается в программных документах представителей общественности, для сохранения алматинских яблоневых садов для будущего поколения необходимо:
- ввести мораторий на изменение целевого назначения оставшихся земель сельхозназначения Алматы;
- повысить эффективность профилактической формы государственного контроля за использованием и охраной земель, вошедших в черту города Алматы по итогам 2014 года;
- провести детальную инвентаризацию земель садов горных и предгорных районов;
- дать оценку экономического потенциала алматинских горных садов и путей его увеличения;
- выявить и устранить все нарушения, допущенные в ходе вывода земель садов из государственной собственности и изменения целевого назначения;
- внести изменения в генплан Алматы до 2040 года в области сохранения и приумножения земель сельскохозяйственного использования (садов);
- внести в проекты детальной планировки Алматы зоны сельскохозяйственного использования (садов);
- внести изменения в "Правила организации и проведения конкурсқа по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства", которые наделят необходимыми полномочиями уполномоченные органы городов республиканского значения.
С работой Ернара Сайлыбаева "Алматинские яблоневые сады. Проблемы и перспективы развития уникального культурного ландшафта" можете ознакомится по ссылке.
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новости по теме
23.08.2024, 19:15 44346
Строительство ЖК ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения - эксперт о прокладке канализации в микрорайоне Нур Алатау Эксклюзив КТ
Фото: от читателей
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Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау.
Исходя их новостных сводок, в настоящее время активно обсуждается обращение собственников земельных участков садоводческих товариществ "Энергетик", "Имени Дзержинского", ПКСТ "Труд 2ММ", ПКСТ "Картограф 1-сад" по поводу прокладки канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. Действительно, невооруженным глазом, открывая карту микрорайона Нур Алатау в Бостандыкском районе нашего города, видно, что улица Дзержинского является главным связующим звеном по проезду к вышеперечисленным СТ. Вдоль названной улицы проходят силовые кабели, основной водопровод, кабели "Казахтелекома". Прокладка подземной канализации инициирована для возводимого на сегодняшний день ЖК "Noble House", располагающегося по адресу: микрорайон Ерменсай, улица Торангы, 55 - совсем неподалеку от СТ. Принятие данного решения уполномоченными лицами в сфере строительства является не соответствующим законодательству Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", а также Земельному кодексу Республики Казахстан", - заявил эксперт.
Он отметил, что "в нормативную базу, регламентирующую вопросы строительства, входит также приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 "Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства".
Пунктом 8 названного приказа прямо регламентировано, что использование земельных участков физическими и юридическими лицами на территории населенного пункта для застройки (включая прокладку коммуникаций, инженерную подготовку территории, благоустройство, озеленение и другие виды обустройства участка) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан и настоящими правилами на основании проектной (проектно-сметной) документации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и соблюдением целевого назначения или сервитута, зонирования территории, красных линий и линий регулирования застройки, правил застройки и эксплуатации. На основании пункта 4 статьи 115 ЗК РК "Запрещаются строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования". Исходя из подпункта 15 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" полоса отвода - земли транспорта, занятые автомобильными дорогами, для размещения соответствующих конструктивных элементов и инженерных сооружений автомобильной дороги, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств дорожной связи, необходимых для их эксплуатации", - проинформировал Петр Кодаш.
Таким образом, пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
Работы (...) начавшиеся с 20 августа, в полной мере ущемляют законные права и интересы как собственников СТ, так и третьих лиц, которые лишены всякой возможности передвигаться по улице пешком, на транспортных средствах. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. Однако, строительство будущего ЖК в данной ситуации ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения. К большому сожалению, инициаторы данного строительства не думают о том, что близится начало учебного года, та пора, когда детей необходимо вести в школы, на кружки и секции. Как они будут туда попадать?" - добавил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
Напомним, в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
В частности, жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
02.08.2024, 13:23 85061
Откуда берутся религиозные радикалы, рассказал эксперт
Фото: Depositphotos
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В начале июля КНБ провел спецоперацию в ряде городов страны, в ходе которой были задержаны религиозные радикалы. Это уже далеко не первая спецоперация, направленная на борьбу с религиозными экстремистами. Откуда в Казахстане берутся радикально настроенные люди и как с этим бороться? На эти вопросы изданию Check-point.kz ответил Арман Кудабай, журналист, публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби, много лет занимающийся религиозной тематикой.
Арман Актаевич, на днях стало известно, что КНБ задержал нескольких религиозных радикалов. Как Вы прокомментируете сам факт появления в стране религиозных радикалов?
- Я бы не сказал, что наше общество скатывается к религиозной радикализации. Несомненно, стало заметным количество религиозных одеяний, особенно в среде нашей молодежи, все чаще и острее общество обсуждает вопросы, касающиеся как веры, так и усиления контроля над религиозными объединениями. Да, идут задержания радикалов, нарушающих нормативные правила или даже идущих на преступления и планирующих таковые. Но все же это малый процент в соотношении ко всему населению. Хотя многие пытаются представить все это иначе.
Обращает на себя внимание, что задержанные из разных городов и областей страны. Значит ли это, что религиозный радикализм находит последователей по всему Казахстану?
- Действительно, наблюдается заметная активизация деятельности эмиссаров религиозно-экстремистских группировок. То, что по всему Казахстану идут задержания радикалов, заметьте, напичканных запрещенной религиозной литературой, снабженных средствами связи и компьютерной техникой, как раз говорит о том, что джихадистские группировки переключают внимание на регионы и пытаются как можно быстрее расширить свою аудиторию. Вы, кстати, забыли упомянуть в этом ряду участившиеся факты появления неразрешенных медресе не только по РК, но и по всему региону Центральной Азии. Здесь тоже все объяснимо, в центре внимания экстремистов сегодня молодежь. И тут назревают реальные проблемы.
Известно, что КНБ действовал совместно с прокуратурой и полицией. Можем ли мы говорить о том, что существует специальная программа координации действий по выявлению радикалов и пресечению их действий?
- Давайте все же отдадим должное работе наших силовых органов. То, что эти задержания идут, изо дня в день пресекаются преступления на религиозной почве, конфискуется запрещенная литература, говорит о том, что люди выполняют достойно свою работу. Но я могу сказать, что они могли бы выполнять ее еще лучше. Если бы у них не были связаны руки. К примеру, в Казахстане нет законодательного запрета салафизма. Но салафизм во многих странах объявлен вне закона, а его последователи находятся в "горячих" списках многих иностранных правоохранительных органов. Что вы прикажете делать силовикам? Одних экстремистов задерживать, а других отпускать?..
Кстати, здесь стоит упомянуть, что основное противодействие принятию законов, относящихся как к салафизму, так и к усилению контроля и разрешительных норм религиозной деятельности, к примеру, даже касательно запрета тех же никабов оказывает религиозные лобби. Это тоже новое явление в Казахстане.
А что послужило поводом для появления религиозного лобби?
- Послабления в сфере религии начала 1990-х, по сути, отсутствие внятной стратегии на тот момент, приплюсуйте сюда же отсутствие должного религиозного образования (я часто писал и говорил о том, что даже наши имамы не могли противопоставить ничего внешнему влиянию, так как сами отставали в подготовке и образовании). Все это, плюс, признаем, некоторый пиетет перед всем заграничным, создали ситуацию, когда представители нетрадиционных для нашего региона течений стали активно проникать в высшие эшелоны власти и бизнеса. Сегодня у этих людей остаются мощные ресурсы влияния.
К сожалению, к числу религиозных лоббистов сегодня можно отнести и деятелей различных НПО/НКО. Частью это непосредственно прорелигиозные общественные организации или созданные уже на средства влиятельных "духовных" покровителей из-за кордона. Частью гражданские объединения, которые пытаются сделать себе имя на "защите прав верующих", так сказать, выехать на этой волне. Среди таковых я встречал людей, которые ни сами себя, ни своих близких к особо религиозным не относят. Намеренно или нет, они тоже вносят свою лепту в этот вопрос. Кто патронировал и оказывал поддержку так называемым "родительским пикетам" у школ, требовавших изменить школьные правила? Почему мы об этом до сих пор открыто не говорим?..
Вы спрашивали о причинах совместных действий КНБ, МВД и прокуратуры. Может быть, они именно в этом? Увы, чтобы сегодня противостоять религиозному экстремизму, нужно подключение множества разных структур. Так или иначе, координация общих действий имеется, но является ли это программой, тем более долгосрочной, не знаю. К сожалению, из этого списка выпадают образовательные учреждения.
Откуда берутся радикалы
Вы много лет исследуете данную тему. Есть ли динамика роста религиозных радикалов? Если да, то какие причины способствуют этому?
- Поймите, если "миссионер" добирается до своей аудитории, рост, так или иначе, будет. У нашего общества несколько превратное представление, когда говорим о последователях религиозно-экстремистских течений, мы воображаем сплошь бородатых мужчин в возрасте, укутанных в платки женщин, застрявших во времени и пространстве "отшельников" или членов "тайных религиозных братств". Поверьте, сегодня они представлены довольно образованными людьми, технологически подкованными, а главное, умеющими находить психологический подход к любой аудитории.
Но наша ошибка в том, что мы сосредоточились на этих эмиссарах-миссионерах. Логически вроде бы и правильно, не позволив выйти на аудиторию, мы лишаем их паствы. Однако сколько из этих миссионеров попадает, в конце концов, в руки силовиков? К тому же мы живем в эпоху информационной революции, и проповеди сегодня ведутся онлайн. Возможно, настала пора сконцентрироваться на другой составляющей - самой религиозной аудитории? Почему казахстанская (не только казахская!) публика сегодня стала настолько доверчивой и внушаемой? Только ли новоявленные проповедники во всем виноваты?
Что Вы имеете в виду?
- Не первый год мы говорим о снижении качества казахстанского образования. Фактически этот процесс идет с конца 1980-х, усилился в 1990-е и продолжается поныне. Несмотря на количество открывающихся каждый год вузов, колледжей и школ, можно констатировать: система образования не выполнила предначертанную ей роль, не стала барьером для манипуляторов от религии и фильтром от различных шарлатанов-педагогов.
Давайте задумаемся, почему идет рост религиозной молодежи даже в среде студенчества?
В 1990-е годы мы заговорили о духовном вакууме. К этому времени от традиционной системы подготовки кадров для духовных учреждений не осталось практически ничего. В надежде восполнить этот пробел мы отправляли учиться за кордон, так сказать, нашу надежду. К сожалению, без разбора, куда и к кому. Мы можем сказать, сколько человек из этого количества вернулось и где они теперь? Но в 1990-е наша аудитория все же смогла противостоять религиозному влиянию, не во всем доверяла новым гуру.
Что же произошло позже?
- Последствия разрушения образовательной системы конца 1980-х - начала 90-х мы ощущаем именно сейчас. Если мы говорим о кризисе образования в вузах и школах, сосредоточенных в наших городах, то представьте, что творилось тогда в областях, районах и аулах! Приведу пример. В указанный нами период по всему Казахстану открываются пресловутые турецкие лицеи. Я много раз повторял, что внедрение хиджабов в нашу аудиторию было осуществлено КТЛ. Наше государство не смогло выставить даже самые простые требования соблюдения отечественных правил ношения школьной формы в турецком директорском корпусе. Результат налицо. Кстати, сегодня выпускники КТЛ представлены на многих влиятельных позициях, преподают в ведущих вузах республики.
Что движет людьми, как они становятся радикалами?
- Радикал - это человек, придерживающийся крайних или экстремистских взглядов на свою религию, которые противоречат общепринятым нормам и интерпретациям. К примеру, казахи придерживаются ханафитского мазхаба, как и большинство жителей Центральной Азии, Кавказа, Индии и Ближнего Востока. Существуют шафиитский, маликитский, ханбалитский, которые по-своему тоже традиционны для каждого региона. А вот знают ли обо всем этом наши жители? Поверьте, немногие. Для основной массы нашего населения мусульмане-сунниты представляют некую общую массу.
А ведь есть и "нетрадиционные" течения, по сути, секты, к каковым можно отнести салафизм. Неосведомленность нашей аудитории позволяет салафитам и последователем других экстремистских групп выдавать себя за "истинных мусульман", а любые попытки ограничить или регулировать их деятельность выдаются за преследование единоверцев. Часто наши люди этого тоже не осознают.
Независимо, как позиционируют себя последователи салафизма, будь то умеренные ("аскетические") или джихадистские, в основе их учения лежит неприятие гражданских властей и светских устоев, нетерпимость к бида ("новшествам"). Всего того, что создано "после" времен пророка Мухаммеда и его сподвижников. Само слово "саляф" дословно означает ""предки, предшественники", по смыслу - "те, кто достоин подражания". Есть среди них свои радикалисты, одевающие те самые короткие штанишки, не брезгующие открытым вооруженным противостоянием властям и террористическими методами. Но не удивляйтесь, если встретите даже вполне прилично одетого салафита. Смысл "противостояния" при этом не меняется.
С другой стороны, радикал - это чаще всего тот, кто не способен принимать другую точку зрения, морально или психологически нетерпим к чужому мнению. Возможно, виной тому он сам или некие трагические обстоятельства. Представьте, в такой момент к нему приходит проповедник готовый рассказать, "кто в этом виноват"", назвать "неверных", из-за которых не так сложилась его несчастная судьба, указать, "что нужно делать". И слова эти звучат не из уст какого-то радикала или отшельника, а весьма приличного на вид и уважаемого улема.
В начале беседы мы с вами говорили о студенческой и учащейся молодежи, попавшей под влияние религиозных проповедников. А представьте, каково молодежи так называемой категории NEET, неустроенной и скитающейся по стране в поисках работы и крыши над головой! К сожалению, на таких молодых людей и направлены сегодня поиски командируемых в районы и аулы джихадистских миссионеров.
Как противостоять?
В сообщениях о задержании упоминается об употреблении наркотиков двумя людьми. Как это прокомментируете?
- Я уже сказал и повторю: экстремистские группировки правильно было бы назвать "сектами". А в сектах правила диктует вождь-гуру… Ведь даже в 1980-90-е в "кружках духовного просветления" в среде той же интеллигенции и учащейся молодежи ничего зазорного в употреблении дурманящих веществ не было.
С другой стороны, психотропные вещества применяют для стимуляции храбрости. При совершении тех же терактов. Поймите, для новоявленных проповедников судьба их паствы малоинтересна, важен только результат.
Как предотвратить вовлечение наших граждан в такие группы?
- Раз я указал одной из главных причин неосведомленность, недостаточное знание нашей аудитории, на данный момент необходимо усилить информационную, просветительскую и разъяснительную работу, в особенности в среде молодежи. Начинать следует с детсада, со школы, но не нужно превращать это в новую миссионерскую кампанию. К этой работе ни в коем случае нельзя подключать случайных людей. Возможно, потребуются курсы повышения квалификации для педагогов, которых предстоит привлечь. В школы и вузы должно быть направлено достаточное количество наглядных материалов (учебных пособий, методичек, стендов) с внятной и ярко оформленной информацией об особенностях нетрадиционных и экстремистских течений. Лично я редко вижу такие стенды, да и то, только о правилах поведения при терактах. Этого уже недостаточно.
Что можно противопоставить пропаганде терроризма и вербовке людей?
- Нужна переаттестация "старых кадров", ведущих уроки религиоведения в школах и соответствующие курсы в вузах. К сожалению, курсы религиоведения, что в вузах, что в школах, превращаются у нас в уроки исламоведения или "исламовведения". Все это касается не только светской образовательной системы. Вероятно, рано или поздно нам предстоит переаттестация всех кадров и духовного управления. А соответственно и мониторинг всех духовных образовательных учреждений.
Наконец, законодательные нормы. Рано или поздно мы все же придем к общим правилам регулирования деятельности как самих религиозных объединений, так и всей религиозной жизни общества. Так как время было упущено, хотелось бы безотлагательно взяться за это. Надлежит регламентировать применение и законодательно закрепить юридические термины "традиционные конфессии", а, соответственно, отнести остальные к "нетрадиционным". Если не запретить, то хотя бы открыто уже объявить салафизм нетрадиционным.
Автор: Айгуль Омарова
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
12.07.2024, 15:08 123966
Дом школьников сносят в Алматы вопреки протестам общественности
Фото: скрин с видео КТК
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Журналист Руслан Бахтигареев рассказал, как чиновники и стройкомпании который год покушаются на лакомый участок в центре города.
Руслан является членом общественного совета при акимате Алмалинского района и отцом двоих детей, которые занимаются в доме школьников. Поэтому судьба здания ему небезразлична. До сих пор дом школьников удавалось отстоять. Но в этом году его отдали под снос.
Многострадальный дом школьников № 2 в Алматы все-таки снесут. И все это несмотря на данные ранее обещания и заверения, что трогать эту обитель детского творчества не будут", - пишет автор.
В предыстории он рассказал, что участок площадью 5320 квадратных метров, расположенный на углу улиц Байзакова и Жамбыла, в центре города, уже давно пытаются прибрать к рукам предприимчивые граждане и компании.
Напомним, в том же районе находятся алматинские двухэтажки, которые тоже хотят отдать под снос под видом так называемой реновации. Недавно их жители даже собирали пресс-конференцию, на которой рассказали, что в их уютном районе вместо зеленых и ухоженных палисадников хотят построить многоэтажные общежития.
Руслан считает, что судьба домов, расположенных в квадрате алматинских улиц Шевченко - Манаса - Жамбыла - Байзакова, была предрешена еще при Байбеке.
Однако участка с кадастровым номером 20-311-014-168, на котором и расположен ДШ № 2, в этом перечне не было", - уточнил журналист.
В 2009 году на здание дома школьников начал претендовать фонд русских, славянских и казачьих организаций "Благовест", который решил, что вместо дома школьников в здании лучше организовать "Русский дом" с рестораном, гостиницей и тренажерным залом.
Когда у казачьего фонда ничего не вышло, свой проект застройки этого участка предложила строительная компания ТОО "РАМС Казахстан". А когда на пост акима пришел Сагинтаев, домом школьников заинтересовалось ТОО "Qazaq stroy". Компании даже удалось заключить с управлением образования, которое на тот момент возглавляла Ляззат Жылкыбаева, меморандум о намерениях. Вместо дома школьников на участке собирались возвести двенадцатиэтажный дом, а первые два этажа площадью 2500 кв. м на 600 ученических мест пообещали отдать под помещения ДШ. В октябре прошлого года руководитель стройкомпании встретился с активистами, общественниками и блогерами, однако представителей газеты "Время" на встречу ожидаемо не пригласили.
Видимо, компания испугалась наших вопросов, главным из которых является следующий: как частнику удалось отхватить кусок государственной земли в центре города под предлогом программы реновации ветхого жилья, к которой, как ни крути, ни сам дом школьников № 2, ни его земельный участок не имеют никакого отношения?", - пишет журналист.
Тогда родителям воспитанников дома школьников и общественному совету при акимате Алмалинского района все же удалось отстоять здание.
Под натиском общественности Ляззат Жылкыбаева официально заявила, что меморандум с Qazaq stroy расторгнут и никакой речи о сносе даже быть не может. Однако на совещании, посвященном вопросу переезда музыкальной школы № 3 имени Прокофьева в отдельное здание, вдруг выяснилось, что дом школьников № 2 вновь собираются ликвидировать", - рассказал журналист.
По словам Руслана, когда главе управления образования напомнили ее же собственное обещание, она тут же попыталась оправдаться.
Дом школьников останется на прежнем месте. Просто его старое здание снесут и на его месте построят новое. Территория дома школьников останется прежней", - заявила Жылкыбаева, которая, к слову, в начале июля ушла с поста главы управления образования и заняла должность акима Жетсысуского района.
Информацию о предстоящем сносе ДШ № 2 подтвердил и новый аким района Арман Шамшин. То, что районные акимы не могут противостоять чиновникам из городского акимата, вполне понятно. Но как родителям и общественности бороться за право детей на дополнительное образование, о котором регулярно говорит глава государства, если низы не могут, а верхи не хотят, - вопрос риторический", - заключил журналист.
Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ №2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым.
Ранее, в 2006 году на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
Для справки
Автовокзал "Саяхат" был открыт в Алматы в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции.
В его автопарке состояли около 500 автобусов. С "Саяхата" отъезжали автобусы в Талгар, Чилик и Иссык. Туристы и горожане, желающие отдохнуть, могли уехать отсюда на Капчагай, на Медео или на озеро Иссык.
Дворец пионеров был построен в 1962 году на пересечении улиц Калинина и Сейфуллина, рядом с сосновым детским парком.
В год открытия во Дворце пионеров уже действовало 36 кружков: технических, музыкальных, юннатских, творческих. В них постоянно занималось 2400 школьников. А к 1982 году кружков здесь функционировало уже 230 и занималось в них более 4000 детей", - пишет Informburo.
09.07.2024, 16:34 130716
Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РК о визите Си Цзиньпина в Казахстан
Фото: Посольство КНР в РК
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Со 2 по 4 июля председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Господин посол, можете ли вы рассказать об основных деталях визита председателя Си Цзиньпина? Какие результаты принес визит? Каково его значение?
- По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева председатель Си Цзиньпин 2-4 июля успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент К.-Ж. Токаев несколько раз провели длительные переговоры, обсудив двусторонние отношения. Главы государств обменялись углубленными взглядами на сотрудничество в ключевых областях, а также на международную и региональную ситуацию, достигли широкого консенсуса и совместно подписали совместное заявление между КНР и РК, которое наметило новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. В присутствии глав двух государств подписаны межправительственные и межведомственные документы по сотрудничеству в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других приоритетных областях, что разработала новые планы для высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" и всестороннего сотрудничества между двумя сторонами, также послужит новым толчком для высококачественного развития китайско-казахстанских отношений.
Во время визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин также принял участие в саммите ШОС в Астане, где обменялся с лидерами стран-участниц углубленными мнениями по сотрудничеству в различных областях и текущим важнейшим международным и региональным вопросам в условиях новой ситуации, а также принял решения по дальнейшему развитию ШОС. Председатель Си призвал страны работать вместе, чтобы построить более тесное сообщество единой судьбы человечества.
Этот визит является пятым визитом председателя Си Цзиньпина в Казахстан и знаменует собой вторую встречу глав двух государств за девять месяцев. Казахстан стал единственной страной, которую глава КНР посетил дважды после эпидемии COVID-19. Все это в полной мере отражает высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений. Этот визит председателя Си Цзиньпина - это поездка дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он имеет большое значение для сохранения и укрепления традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном и открытия блестящих перспектив для сотрудничества между ними. Этот визит имел полный успех и принес плодотворные результаты, который не только придал мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений, региональной стабильности и процветанию, но также привнес больше стабильности, уверенности и позитивной энергии в нынешний неспокойный мир.
Положено начало нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. Вступая в новое "золотое тридцатилетие", наши отношения сталкиваются с новыми возможностями развития и вызовами. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов работать с Казахстаном, поэтому визит председателя Си Цзиньпина можно расценивать как возможность углубить политическое взаимное доверие, способствовать качественному развитию "Одного пояса и одного пути", совместно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и совместное построение сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью.
Визит председателя Си Цзиньпина привлек всеобщее внимание и вызвал огромный интерес местных и мировых СМИ. Господин посол, что, по Вашему мнению, является самой впечатляющей частью этого визита?
- Визит председателя Си Цзиньпина имел насыщенную программу, дружественную атмосферу, многочисленные важные моменты и плодотворные результаты. Он вписал новую главу в добрососедскую дружбу между Китаем и Казахстаном и эффективно способствовал развитию вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана. Среди них особенно впечатляют следующие моменты.
Во-первых, этот визит в полной мере демонстрирует глубокую дружбу между двумя народами. Этот визит является неким путем продолжения традиционной дружбы, укрепления взаимного доверия и развития связей между людьми двух стран. Председателя Си Цзиньпина встретили тепло и приветственно, куда бы он ни направлялся. Казахстанские дети тепло встречали его в аэропорту и исполнили китайскую песню "Ода Родине". По пути люди размахивали национальными флагами двух стран, приветствуя друг друга. Эти теплые жесты гостеприимства мгновенно тронули сердца людей. Они в полной мере отразили дружбу между двумя народами, их уверенность и надежду на развитие добрососедских и дружественных отношений между двумя странами.
Во-вторых, этот визит в полной мере демонстрирует тесную дружбу и высокое доверие между главами Китая и Казахстана. Президент К.-Ж. Токаев глубоко уважает председателя Си и считает его самым высоким гостем, принимая его с высочайшей учтивостью и стандартами. Президент К.К. Токаев специально приехал в аэропорт, чтобы поприветствовать его, несмотря на свой плотный график. Он тщательно организовал торжественную церемонию встречи в аэропорту, провел торжественную церемонию встречи В резиденции Акорда и поужинал с председателем Си Цзиньпином в приятной и теплой обстановке. Многие моменты общения глав двух государств были впечатляющими, полностью отражающими их хорошие рабочие отношения и глубокую личную дружбу.
В-третьих, этот визит в полной мере отражает особенность и высокий уровень китайско-казахстанских отношений. С момента установления дипломатических отношений 32 года назад, китайско-казахстанские отношения продолжают стремительно развиваться, сотрудничество в различных областях олицетворяет жизненную силу, достигая самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. В ходе визита главы двух государств разработали план развития китайско-казахстанских отношений в новую эпоху в стратегической и долгосрочной перспективе и подписали Совместное заявление между КНР и РК. Соответствующие ведомства обеих сторон подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, что придало мощный импульс строительству сообщества единой судьбы Китая и Казахстана, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью.
В-четвертых, этот визит еще раз показывает, что Китай и Казахстан имеют сильное стремление к сотрудничеству и перспективы развития двусторонних отношений многообещающие. Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по китайско-казахстанским отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли широкого консенсуса. Обе стороны подписали документы о сотрудничестве, охватывающие такие ключевые области, как экономика и торговля, взаимосвязь, энергетика, сельское хозяйство, наука и технологии, а также гуманитарные науки и т.д. Они будут продолжать использовать потенциал сотрудничества в смежных областях и продолжать создавать лучшие перспективы для сотрудничества в различных областях. Визит председателя Си Цзиньпина вызвал большое общественное внимание. Средства массовой информации, аналитические центры, ученые, эксперты и т.д. высоко оценили китайско-казахстанские отношения. Народы обеих стран с оптимизмом смотрят на то, что взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Казахстаном на высоком уровне принесет еще больше пользы.
В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения и сотрудничество в различных областях продолжали получать новое развитие. В ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан лидеры обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Господин посол, как Вы оцениваете нынешние китайско-казахстанские отношения? Рассматривая этот визит как возможность, в каких областях двум странам следует укреплять сотрудничество в будущем?
- Китай и Казахстан - добрые соседи, верные друзья, хорошие партнеры и братья, связанные горами и реками и имеющие общую судьбу. Еще в период древнего Великого шелкового пути народы Китая и Казахстана обменивались знаниями и учились друг у друга, внося важный вклад в укрепление великого духа мирного сотрудничества, открытости и толерантности, взаимоизучения и взаимопознания, взаимовыгоды и общего выигрыша. В течение 32 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между двумя странами выдержало испытание перипетиями на международной арене, и достигло беспрецедентной высоты, было налажено вечное всестороннее стратегическое партнерство, став примером добрососедства, дружбы, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов между соседними странами.
В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Токаев провели углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, наметив курс и выработав стратегические договоренности по развитию китайско-казахстанских отношений в новом "золотом тридцатилетии" и сотрудничество в различных сферах, что является важной вехой в истории отношений между двумя странами.
На следующем этапе обе стороны должны сосредоточиться на сотрудничестве в следующих направлениях:
Во-первых, укрепить стратегическую коммуникацию. Продолжать использовать ведущую стратегическую роль дипломатии глав государств, чтобы направлять и ориентировать развитие китайско-казахстанских отношений. Эффективно использовать механизмы сотрудничества, такие как Китайско-Казахстанский межправительственный комитет по сотрудничеству, для активизации обменов между двумя сторонами на всех уровнях, укрепления стратегического взаимодействия, усиления координации политики, а также планирования и развертывания развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.
Во-вторых, твердо поддерживать друг друга. Мы должны твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся национального суверенитета, безопасности, развития и других основных интересов, уважать независимый выбор и пути развития друг друга, соответствующих их национальным условиям, занимать четкую позицию против внешнего вмешательства и совместно продвигать региональную безопасность, стабильность, развитие и процветание.
В-третьих, заложить прочную основу для сотрудничества. Продолжать совместно качественно строить "Один пояс и один путь", расширять сотрудничество в сфере энергетики, полезных ископаемых, сельского хозяйства и других областях, способствовать строительству грузовых поездов Китай - Европа и Транскаспийского международного транспортного коридора, а также активно создавать новые точки сотрудничество в современном сельском хозяйстве, больших данных, искусственном интеллекте и других областях.
В-четвертых, укреплять дружбу между людьми. Мы должны использовать потенциал межличностного и культурного обмена, эффективно использовать местные механизмы сотрудничества, способствовать всестороннему развитию сотрудничества в области образования, науки и техники, культуры, средств массовой информации, молодежной и других областях, продолжать успешно проводить Год туризма Казахстана в Китае и заложить прочную основу общественного мнения для развития двусторонних добрососедских и дружественных отношений.
В-пятых, углублять международное сотрудничество. Добросовестно реализовывать Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, продвигать общие ценности всего человечества, укреплять тесное сотрудничество в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азия, формата "Китай - Центральная Азия" и других многосторонних механизмов, а также продвигать более справедливую глобальную систему управления, внести "вклад Китая и Казахстана" в разумное направление развитие.
Казахстан является местом, где впервые была озвучена инициатива "Один пояс и один путь", и имеет незаменимую и важную позицию в ее качественном совместном строительстве. Господин посол, какое влияние этот визит окажет на развитие китайско-казахстанского сотрудничества в таких практических областях, как экономика, торговля, производственные мощности и связи?
- Высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" является важным вопросом китайско-казахстанского сотрудничества. В ходе государственного визита председателя Си Цзиньпина главы двух государств обменялись углубленными мнениями по вопросам развития стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и дальнейшего содействия высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути". Достигнув нового важного консенсуса о сотрудничестве, обе стороны подписали большое количество документов о сотрудничестве, охватывающих области экономики и торговли, транспорта, новой энергетики, сельского хозяйства, финансов, образования, науки и техники, культуры, СМИ и других областей, определили новые планы и договоренности на следующий этап сотрудничества между двумя сторонами и указали на новое направление развития.
Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", и занимает уникальную и незаменимо важную позицию в качественном ее строительстве. Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" изначально имеет прочную основу и достигло плодотворных результатов, задав модель и ориентир для сотрудничества в глобальном масштабе. В настоящее время обе стороны построили 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов, 2 трансграничные железные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества, тем самым осуществив всестороннюю, глубокую интеграцию взаимосвязи. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. С января по май этого года объем торговли между двумя странами увеличился на 18% в годовом исчислении, продолжая сохранять хорошую динамику роста. Такие проекты как, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, Акмолинский проект ветровой электроэнергетики, Алматинская электрическая станция, Северо-Казахстанский областной сельскохозяйственный парк привнесли устойчивый поток энергии в практическое сотрудничество между двумя сторонами и создали больше рабочих мест и возможностей для предпринимательства для местных жителей двух стран. По данным на 30 апреля, в текущем году количество грузовых поездов, прошедших через порты Синьцзяна и Казахстана - Хоргос и Алашанькоу - превысило 5000, став "стальным караваном верблюдов", обеспечивающей стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок во всем мире.
В качестве следующего шага Китай и Казахстан воспользуются этим визитом как возможностью добросовестно реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, продолжат высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути", а также продолжат содействовать двустороннему сотрудничеству в таких практических областях, как экономика, торговля, производственный потенциал и связь, чтобы постоянно достигать новых прорывов и приносить больше пользы народам двух стран.
Во-первых, усилить стыковку политики. Мы должны продолжать углубление интеграции инициативы "Один пояс и один путь" и экономической политики "Нового Казахстана", содействовать эффективной и прагматичной работе китайско-казахстанского межправительственного комитета по сотрудничеству и механизмов сотрудничества в различных областях между двумя сторонами, чтобы обеспечить надежные институциональные гарантии двустороннего сотрудничества.
Во-вторых, закрепить преимущества сотрудничества в традиционных сферах. Продолжать использовать потенциал сотрудничества источников энергии между двумя сторонами в таких областях, как энергетика, полезные ископаемые, инфраструктура, транспорт и.т.д., и выступать за "зеленое лидерство" и расширение технологических возможностей, помогать оживлять сотрудничество в традиционных выгодных областях и постоянно улучшать качество и эффективность.
В-третьих, открыть точки роста сотрудничества в новых сферах. Содействовать упрощению процедур торговли, информатизации и разведке, совместно развивать новые точки роста для сотрудничества в ключевых полезных ископаемых, новой энергетике, технологических инновациях, аэрокосмической отрасли, цифровой экономике и других областях, а также выводить практическое сотрудничество двух сторон на новый уровень.
В-четвертых, создать хорошие условия для практического сотрудничества. Поддерживать концепцию сотрудничества, ориентированного на людей, придерживаться принципов инклюзивного развития и взаимной выгоды с целью осуществления общего развития, способствовать построению открытой мировой экономики, выступать против односторонних санкций и протекционизма, а также активно создавать хорошие условия для двустороннего практического сотрудничества. Обе стороны должны также поддерживать сотрудничество университетов и развитие "Мастерской Лу Бань" в Казахстане, а также оказывать поддержку кадровых ресурсов для двустороннего экономического, торгового и промышленного сотрудничества.
В ходе визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан обе стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в области межличностного и культурного обмена. Господин посол, как Вы оцениваете обмены и сотрудничество между Китаем и Казахстаном в этой области? Каковы основные моменты? Каким образом две страны будут дальше укреплять связь между людьми?
- Связь между людьми является источником жизненной силы для развития межгосударственных отношений. В ходе визита председателя Си Цзиньпина две страны добились плодотворных результатов сотрудничества в гуманитарной сфере. Подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере образования, науки и технологий, культуры, средств массовой информации, местного сотрудничества и других областях, а также успешно открыты культурные центры двух стран и казахстанский филиал Пекинского университета языка. Китай принял решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести "Год туризма Китая" в Казахстане в следующем году. Обе стороны будут расширять сотрудничество в средствах массовой информации, аналитических центрах, кино, телевидении и других областях, поощрять большее количество провинций и городов к установлению крепких связей, чтобы создать благоприятное общественное мнение.
Сотрудничество между людьми с культурной точки зрения является важной частью китайско-казахстанских отношений, а также новой точкой роста в дружбе между народами двух стран. В последние годы Китай и Казахстан стали ближе друг к другу и установили новую модель межличностного и культурного обмена с хорошо налаженными механизмами и активным участием различных субъектов, постоянно придавая новый импульс развитию вечного всестороннего стратегического партнерства китайско-казахстанских отношений. Обмены между людьми и сотрудничество между двумя сторонами в основном характеризуются следующим:
Во-первых, это широкий спектр областей таких как образование, наука и техника, культура, туризм, молодежь, археология и многие другие области где были подписаны ряд прагматичных и высоко оперативных соглашений о сотрудничестве; во-вторых, обе страны создали 26 пар городов-побратимов, Китай создал 5 институтов Конфуция в Казахстане, вторая "Мастерская Лу Бань" скоро откроется в Казахстане, а год туризма пройдет в обеих странах; в-третьих, молодежная группа активно участвует в мероприятиях и стала главной силой, постоянно привнося новую жизненную силу в культурное сотрудничество между двумя сторонами.
Однако сегодня международная ситуация сложная. Некоторые страны стремятся к гегемонии и власти, создают небольшие кружки и занимаются подавлением и вмешательством во внутренние дела государств. В международном сообществе звучат бесконечные слухи, такие как "теория превосходства цивилизаций" и "теория столкновения цивилизаций". В связи с этим Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и работать вместе, чтобы противостоять различным рискам и вызовам. На следующем этапе мы готовы сотрудничать с казахстанской стороной для реализации консенсуса глав двух государств, продолжать углублять обмены и сотрудничество в области молодежи, СМИ, университетов, спорта, кино и телевидения, музеев и взаимодействие между регионами, а также превратить "Один пояс и один путь" в мост и связующее звено, чтобы заложить более прочную общественную основу для развития вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. С другой стороны, мы должны углублять международное сотрудничество, активно продвигать общие ценности всего человечества, активно реализовывать инициативу глобальной цивилизации, занять четкую позицию против "теории столкновения цивилизаций", "теории превосходства цивилизаций" и идеологической конфронтации, а также выступать за обмены, диалог, сотрудничество и взаимное обучение между различными цивилизациями. Что будет способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.
В ходе визита в Казахстан председатель Си Цзиньпин также принял участие в саммите ШОС в Астане. Господин посол, как Вы оцениваете этот саммит в Астане? Какую роль должна играть ШОС в текущих международных и региональных делах? Как Китаю и Казахстану следует углублять сотрудничество в рамках ШОС?
- В ходе Астанинского саммита ШОС председатель Си Цзиньпин и лидеры государств-членов приняли участие в ряде мероприятий, обменялись углубленными мнениями о текущей международной и региональной ситуации, содействии развитию ШОС и сотрудничеству в различных областях, а также подписали и опубликовали Астанинскую декларацию ШОС и стали свидетелями подписания ряда итоговых документов ШОС в области экономики, торговли, межличностных и культурных обменов, а также совместной работы по определению курса на построение сообщества единой судьбы ШОС. Перед саммитом Беларусь официально стала членом ШОС, а "семья ШОС" вновь расширилась, продемонстрировав сильную жизнеспособность и блестящие перспективы развития ШОС. Саммит ШОС в Астане увенчался полным успехом и принес плодотворные результаты. Это не только лучшее подтверждение прагматичной и эффективной работы поочередного председательства Казахстана, но и неизбежный результат продвижения странами ШОС "шанхайского духа" единства и сотрудничества, а также обеспечивает основу для нынешних перемен. Он привнес больше стабильности и позитивной энергии в неспокойный мир и сыграл образцовую роль в содействии построению нового типа международных отношений.
За 23 года с момента основания Шанхайская организация сотрудничества стала региональной организацией сотрудничества с самой большой территорией, самым большим населением в мире и огромным потенциалом развития, а также барьером для обеспечения безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и силой конструктивности.
В настоящее время невиданные за столетие изменения происходят все более быстрыми темпами, мир вступил в новый период неустойчивости и трансформации, а страны сталкиваются с бесконечными проблемами. На этом сложном и неспокойном международном фоне значение и роль ШОС становятся все более заметными, а ожидания стран региона и международного сообщества в отношении ШОС еще более возрастают. ШОС должна и впредь придерживаться "Шанхайского духа", характеризующегося "взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию цивилизаций, стремлением к совместному развитию", еще больше укреплять свое внутреннее единство, формировать консенсус по сотрудничеству, продвигать общие ценности всего человечества, придерживаться сотрудничества без закрытости, взаимной выгоды и беспроигрышного сотрудничества без игр с нулевой суммой, противостоять гегемонии и силовой политике, решительно отстаивать национальные интересы ШОС. Мы будем решительно отстаивать национальные интересы государств - член ШОС, региональную безопасность, стабильность, развитие и процветание, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества.
Будучи важными членами - основателями ШОС, Китай и Казахстан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС и совместно вносят важный вклад в установление, развитие и углубление сотрудничества в различных областях ШОС. За время своего пребывания на посту ротационного председателя ШОС Казахстан активно выполнил свои обязанности, действовал прагматично и эффективно, добивался плодотворных результатов. Внес важный вклад в развитие ШОС и получил высокую оценку всех сторон. Китай поздравляет вас с этим!
После саммита в Астане Китай принял на себя поочередное председательство в ШОС. Китай придаст этому большое значение и добросовестно выполнит свои обязанности председательства. Китай вместе со всеми сторонами продолжит высоко держать знамя "шанхайского духа", укреплять институциональное строительство организации, углублять сотрудничество в областях политики, безопасности, экономики, торговли и межличностных обменов, а также способствовать высокому качеству развития ШОС, способствовать построению более тесного сообщества ШОС с единой судьбой и вносить больший вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности и содействовать развитию и процветанию государств-членов.
05.07.2024, 17:58 138411
Нарушение экологического баланса: эксперт объяснил, почему каракурты убивают скот в Казахстане Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Ученый, эксперт в области животноводства и ветеринарии Дастанбек Баймуканов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today назвал причины нападения ядовитых каракуртов на верблюдов на западе Республики Казахстан.
В Атырауской области порядка 400 верблюдов подверглись укусам ядовитых пауков каракуртов, из них более 60 голов погибли. С чем может быть связана массовая "агрессия" пауков?
- Это нарушение экологического баланса животного мира. Во времена Союза на прикаспийской территории образовалось каракульское овцеводство. Сейчас в Прикаспийском регионе, в Атырауской и Мангистауской областях поголовье овец значительно ниже, чем было раньше. А поголовье верблюдов за это время увеличилось в разы. В Атырауской области почти 50 тысяч верблюдов, в Мангистауской - более 70 тысяч голов. Во времена Союза такого количества верблюдов не было, и самое главное - на одного верблюда приходилось пять овец.
Почему сокращение численности именно овец нарушило экологический баланс?
- Испокон веков, развивая скотоводство, казахи всегда уделяли внимание численности овец. Пока овцеводство развивалось, каракурты никогда не нападали на крупных животных - овец, верблюдов и лошадей. Пауки всегда соблюдали дистанцию.
Каракурты боятся овец? Почему?
- Специфический запах овечьей шерсти, их пота, жира, причем конкретных пород - каракульской, казахской курдючной, сараджинской, гиссарской породы овцы. Их шерсть ужасно пахнет, такие насекомые, как "черная вдова" (или каракурты. - Прим. ред.), всегда убегали и не приближались к овцам.
Даже в юртах всегда делали ковер из овечьей шерсти. Снаружи стены юрты покрывались кошмой, которую тоже катали из овечьей шерсти. Каракурты никогда не пересекали кошму и всегда боялись массового скопления овец. Поэтому, где развивалось овцеводство, там же всегда содержали и верблюдов, и лошадей. Так что раньше численность овец составляла около 40 млн голов, согласно пропорции на одного крупного животного - пять овец.
Как сегодня можно уберечь животных от пауков? В областном акимате местным жителям рекомендуют не выпасать скот на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, но как животноводам это определять самостоятельно?
- Рекомендации акимата доказывают, к сожалению, отсутствие знаний зоотехнической науки. Это смешно для ученого-зоотехника. Человек не может понять, где каракурты водятся, а где нет - пауки очень маленькие и умеют маскироваться.
В Казахстане нужно развивать верблюдоводство вместе с овцеводством, тогда каракурты будут обходить скот за версту. Например, поголовье верблюдов и овец должно быть в пропорции 1:5. То есть сегодня на Мангышлаке разводят около 100 тысяч верблюдов, значит, на них обязательно должно приходиться 500 тысяч овец. В Атырауской области должно быть порядка 300 тысяч овец. Можно даже проанализировать - в тех регионах, где развито овцеводство, верблюдов и лошадей каракурты не кусали.
Это называется номадным скотоводством. Такой технологии более 5 тысяч лет, и несмотря на это, сегодня ничего не изменилось. Сейчас шерсть овец состригают и закапывают в землю, а из нее необходимо делать кошму.
Почему раньше не наблюдалось такого большого количества погибшего скота? В чем причина активизации каракуртов в этом году?
- Сформировались конкретные условия для вывода нового поколения каракуртов. Они выскочили из-за высокой влажности, после масштабных паводков, вместе с этим в последние недели было сильное солнце, жара - это и оказалось благоприятными условиями для каракуртов.
Насколько опасны пауки для человека? Правда ли, что укус каракурта может привести к летальному исходу?
- Взрослый человек легко переносит укусы. Пострадавшее место сразу опухает, я видел чабанов, которых кусали пауки, им помогала сыворотка (противоядие), у чабанов наблюдалось учащенное дыхание. Тем не менее укусы тяжелее воздействуют на маленьких детей.
Вы сказали, что в Казахстане мало специалистов в области зоотехники. Как сегодня готовят кадров по этому направлению?
- В Казахстане зоотехнических специалистов крайне мало. А то, что я рассказал, - это базовое знание зоотехника, как сейчас преподают эту науку, я не в курсе.
Наше правительство должно уделять внимание развитию этой отрасли. Во избежание подобных случае (массовой гибели животных по каким-либо причинам. - Прим. ред.) в Казахстане должны возвратить самостоятельный вуз - Казахский национальный зооветеринарный институт.
Животноводство является экспортно ориентированной отраслью, поэтому нужно возвращать правильное номадное скотоводство. Раньше животноводством тюркоязычных народов восхищались, давали реальные знания в вузах, а сейчас... Все пошло на самотек.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.07.2024, 11:48 147931
Интервью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева агентству Синьхуа
Фото: Akorda
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В период со 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, а также нанесет государственные визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Накануне визита президент Республики Казахстан Токаев дал письменное интервью агентству Синьхуа.
Дипломатия глав государств направляет уверенное развитие китайско-казахских отношений. В сентябре 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве первой остановки в своей первой зарубежной поездке после пандемии Covid-19. За последние годы Вы неоднократно совершали визиты в Китай или посещали Китай для участия в важных мероприятиях. Вы много раз непринужденно общались с Председателем КНР Си Цзиньпином на китайском языке, не могли бы рассказать, какие темы чаще всего с ним обсуждали? Какие эпизоды из Ваших контактов с Си Цзиньпином особенно Вам запомнились? Как Вы оцениваете перспективы развития отношений между Китаем и Казахстаном?
- Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китайской Народной Республикой. Наши отношения основаны на крепких узах дружбы, общей истории и добрососедстве.
В сентябре 2022 года мы вместе с моим другом Председателем Китайской Народной Республики г-ном Си Цзиньпином во время его государственного визита в Казахстан дали старт новому "золотому 30-летию" двустороннего сотрудничества.
Отрадно, что первый зарубежный визит после пандемии лидера Китая состоялся именно в Астану. Это в очередной раз подтверждает приоритетность отношений с Казахстаном во внешней политике Пекина.
В свою очередь за последние годы я трижды посетил Китай, в том числе для участия в таких важных мероприятиях, как саммит "Центральная Азия - Китай" (май 2023 года, город Сиань), третий Форум высокого уровня "Один пояс, один путь" (октябрь 2023 года, город Пекин) и Боаоский Азиатский форум (март 2024 года, провинция Хайнань).
Безусловно, развитие личных контактов придает важный импульс углублению нашего сотрудничества и открытию новых горизонтов в отношениях двух государств.
Подлинно дружеские и доверительные отношения, которые сложились между нами за эти годы, способствуют достижению новых больших целей.
Я с большой теплотой вспоминаю наши встречи с уважаемым Председателем Си Цзиньпином. Мы в открытой и доверительной атмосфере обсуждаем актуальные вопросы и перспективы укрепления нашего вечного всестороннего стратегического партнерства, обмениваемся мнениями по ситуации в мире.
Действительно, порой в беседах я перехожу на китайский язык, чтобы максимально точно донести до моего коллеги особо значимые моменты или обсудить интересные темы повседневной жизни.
С Китаем меня связывают самые яркие воспоминания студенческой жизни и начала дипломатической карьеры. В общей сложности в Китае я прожил 8 лет. В течение этого времени я глубоко погрузился в изучение китайской культуры, истории, языка и обычаев, познал богатство и многообразие китайской кухни.
Для меня особый интерес представляет прагматичный подход к системе образования, направленный на достижение конкретных результатов, и традиционные ценности, такие как уважение к старшим, усердие и трудолюбие. Все это сказывается и на общественной атмосфере, которая сложилась в современном Китае.
Этот опыт позволил мне глубже познать уникальность китайского общества и выработать навыки межкультурного взаимодействия. Постижение китайского менталитета и цивилизации также дает определенное преимущество в понимании значимости казахско-китайских отношений в нынешних геополитических условиях.
Учитывая быстро меняющиеся тенденции как в мире, так и в самом Китае, я регулярно читаю книги на китайском языке, чтобы поддерживать уровень знания языка, а также быть в курсе последних тенденций политического и социально-экономического развития Китая.
Председатель Си Цзиньпин, безусловно, является выдающимся лидером и мудрым политиком. Он имеет широкую поддержку китайского народа. Я уверен, что благодаря его дальновидной политике, страна достигнет колоссального роста и значительно укрепит свой авторитет на международной арене.
Как говорится в казахской пословице, "река без русла не течет, без предводителя не может быть народ" ("ел ағасыз болмайды, су сағасыз болмайды").
Под мудрым руководством своего лидера Китай последовательно идет к достижению своих долгосрочных целей по возрождению китайской нации и превращению Поднебесной в крупнейшую державу мира. Уверен, что Ваша страна достигнет еще больших высот в своем развитии и полностью реализует "китайскую мечту".
Интенсивные взаимные визиты на высшем уровне свидетельствуют о тесном политическом диалоге между нашими странами. Только за последний год нами достигнут ряд важных договоренностей, в том числе о взаимном введении безвизового режима, строительстве третьего железнодорожного пункта пропуска, взаимном учреждении культурных центров, объявлении 2024 года Годом туризма Казахстана в Китае, открытии "Мастерской Лу Баня" и филиалов ведущих китайских вузов в Казахстане.
КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом.
По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов.
В нашей стране работают около 4700 казахско-китайских предприятий. Кроме того, мы стремимся расширить нашу совместную деятельность в финансовом секторе, используя возможности, предоставляемые Международным финансовым центром "Астана". Сегодня на его площадке зарегистрировано около 2800 компаний из 78 стран, десятая часть из них - из Китая.
Налажено тесное взаимодействие в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СВМДА, в формате "Центральная Азия - Китай" и др. Мы имеем схожие позиции по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня.
Казахстан всецело поддерживает китайский мегапроект "Один пояс, один путь" и готов продолжать активное участие в дальнейшем сопряжении наших национальных стратегий.
Мы ставим перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению многогранных отношений с Китаем. Для этого создаются все необходимые предпосылки и условия. Уверен, учитывая нынешнюю высокую динамику роста нашего взаимодействия, задача по достижению взаимного товарооборота до 100 млрд долларов является вполне достижимой", - подчеркнул Токаев.
Таким образом, за короткий срок после пандемии мы смогли не только восстановить, но и успешно вывести наши отношения на более высокий уровень эффективного сотрудничества по всем направлениям. И останавливаться на достигнутом мы не намерены. Как гласит китайская мудрость, "счастье следующего века строится в этот век".
С большим нетерпением ожидаем государственный визит Председателя Си Цзиньпина в Астану в начале этого месяца. Уверен, предстоящие переговоры пойдут на благо наших народов, а достигнутые договоренности придадут мощный импульс межгосударственным отношениям, определят новые перспективы взаимодействия и откроют очередную успешную страницу казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства.
Китайско-казахстанские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю. Практическое сотрудничество ведется в различных областях, включая экономику и торговлю, бурно развивается совместное строительство "Одного пояса, одного пути", что постоянно приносит новые результаты. Как Вы оцениваете непрерывное углубление взаимовыгодного практического сотрудничества между двумя странами? В каких областях, по Вашему мнению, Казахстан и Китай должны продолжать углублять свое сотрудничество в будущем?
- Учитывая тот мощный фундамент, который мы заложили на протяжении 32 лет успешного двустороннего сотрудничества, Казахстан готов приложить все усилия для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, активизации обменов, углубления практического взаимодействия.
Поэтому крайне важным на данном этапе видится совместная работа по пяти направлениям:
Углубление сотрудничества в инвестиционной сфере. Особое внимание нужно уделить таким сферам, как сельское хозяйство, новая энергетика, автомобилестроение. Также необходимо сосредоточиться на индустриализации и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.
Увеличение товарооборота между нашими странами, включая диверсификацию структуры торговли и увеличение номенклатуры товаров. Следует использовать современные инструменты, в частности, электронную коммерцию и электронные торговые площадки.
2024 год является важным годом для дальнейшего продвижения глобальной инициативы "Один пояс, один путь". Он знаменует собой начало отсчета очередного 10-летия инициативы. Для нас особенно важно усилить роль Казахстана как ключевого и незаменимого участника этой мегаинициативы, а также надежного евразийского транспортного хаба и центрального логистического узла ОПОП. При этом максимально в фокусе нашего внимания будет находиться активное использование возможностей порта Ляньюньган, сухого порта в городе Сиане и СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота".
Расширение транспортного сотрудничества двух стран. Сегодня продолжается строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты. Кроме того, на нашей общей границе намечен запуск строительства 3-го железнодорожного пункта пропуска.
Активизация многогранного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Уверен, что установленная нами безвизовая практика, взаимное открытие культурных центров, "Мастерских Лу Баня", филиалов вузов, а также постоянная работа по увеличению авиарейсов станут важными шагами на пути дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами.
Можно с уверенностью заявить, что наши страны стоят у истоков великих достижений и побед, которые, несомненно, сплотят нас на пути к светлому будущему в рамках нового "золотого 30-летия" отношений Казахстана и Китая.
Недавно Вы посетили Китай для участия в Боаоском Азиатском форуме и направили письмо участникам церемонии открытия Года туризма Казахстана в Китае. Наши страны являются дружественными соседями на протяжении многих поколений. Какие надежды Вы связываете с усилением туристического сотрудничества между двумя странами? Насколько важны, по Вашему мнению, гуманитарные обмены для укрепления добрососедства, дружбы и двусторонних отношений?
- Безусловно, культурно-гуманитарное сотрудничество играет важную роль в укреплении двусторонних связей и дружбы между народами наших стран.
Хочу отметить, что с момента установления дипломатических отношений это направление всегда было активным. Взаимодействие в таких областях, как образование, культура, туризм, наука и технологии, неизменно развивается по восходящей.
В марте текущего года в Пекине состоялась церемония открытия Года туризма Казахстана в Китае. Дан старт продвижению туристических контактов между нашими странами. В преддверии церемонии в китайской столице прошел форум по туризму и инвестициям, также была организована туристическая ярмарка, на которой были представлены все регионы Казахстана.
В целом, под эгидой "Года туризма" в городах и провинциях КНР планируется провести более 35 различных мероприятий, направленных на ознакомление с достопримечательностями, богатой культурой и обычаями нашей страны. Мы готовы совместно с Китаем продолжить заданную динамику.
Дополнительный импульс гуманитарному сотрудничеству между странами придаст взаимное учреждение культурных центров Казахстана и Китая. Убежден, что эти важные точки притяжения станут прочными мостами дружбы между нашими народами.
В феврале этого года я посетил первую "Мастерскую Лу Баня", созданную на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Серикбаева. Я был впечатлен современными лабораториями для подготовки высококвалифицированных технических и инженерных кадров для автопрома Казахстана.
Мы весьма заинтересованы в расширении географии подобных лабораторий в нашей стране. Думаю, что прошедшие обучение специалисты будут способствовать эффективной реализации совместных проектов.
Еще одним свидетельством нашего плодотворного сотрудничества в сфере высшего образования служит открытие филиала Северо-Западного политехнического университета на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби в городе Алматы.
Мы готовы создать благоприятные условия для открытия филиалов ведущих технических вузов Китая в нашей стране.
Что вы думаете об инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина по формированию сообщества единой судьбы человечества? Какие результаты китайско-казахского сотрудничества достигнуты в рамках этой инициативы?
- Следует констатировать, что современный мир, вступивший в период глубочайшей трансформации, характеризуется усилением турбулентности и нарастанием противоречий. К глубокому сожалению, традиционная архитектура международной безопасности претерпевает значительные изменения, а уровень доверия между странами снижается.
В этих условиях человечество действительно нуждается в выработке консолидированных, эффективных и адекватных мер реагирования для обеспечения глобальной безопасности и мирового экономического роста.
В этом контексте Казахстан высоко оценивает идею Председателя Си Цзиньпина о "сообществе единой судьбы человечества", которая в текущей международной ситуации приобретает новую актуальность и призвана содействовать формированию равноправного и многополярного мира.
Уверен, что китайские инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации внесут огромный вклад в обеспечение всеобщей безопасности и реализации целей устойчивого развития.
Расскажите, пожалуйста, о том, как Казахстан в качестве действующего председателя ШОС работает над продвижением сотрудничества внутри Организации в различных областях? Не могли бы Вы также рассказать о приоритетах и планах казахстанского председательства в ШОС? Что Вы думаете о позитивной и уникальной роли ШОС в нынешней международной ситуации? Как дальше развивать "шанхайский дух" и содействовать построению сообщества единой судьбы ШОС?
- Начну с того, что лично у меня особое отношение к Шанхайской организации сотрудничества. Мне довелось присутствовать при ее создании в апреле 1996 года, участвовать в переговорах, подготовке документов. На заре своего становления "Шанхайская пятерка" проявила свою амбициозность и сформировалась вокруг ключевой и по сей день цели - повышения мер доверия.
Весьма символичным является тот факт, что 3 июля текущего года, по прошествии чуть более четверти века, встреча Шанхайской большой семьи вновь возвращается в Казахстан. За эти годы состав "Шанхайской пятерки" вырос в два раза, и с саммита в Астане Организация начнет работать в формате полноценной "Шанхайской десятки".
Хотел бы особо подчеркнуть, что председательство в ШОС - это весьма важная, и в то же время очень ответственная миссия. Являясь одним из учредителей Организации и активным сторонником развития многостороннего диалога, Казахстан рассматривает Организацию в качестве постоянного приоритета в своей сбалансированной внешней политике.
Именно этими мотивами мы руководствовались, вырабатывая принципы и широкую повестку нашего председательства. Наши усилия будут направлены на выработку общих подходов к решению проблем безопасности, укреплению торгово-экономического сотрудничества, продвижению в вопросах защиты экологии и укреплению уз дружбы между нашими народами.
Немаловажная задача - дальнейшее укрепление международного авторитета Организации путем расширения ее контактов с крупными международными и региональными структурами. Проведено уже более 150 мероприятий: от Нью-Йорка до Пекина, от Найроби до Москвы. Тем самым расширился круг партнеров ШОС, а договорно-правовая база пополнится целым рядом документов.
Кульминацией председательства станет саммит в Астане, которому мы уделяем повышенное внимание. Мы ожидаем принятия стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы.
Пользуясь возможностью, хотел бы выразить искреннюю признательность всем государствам - членам ШОС за поддержку инициатив казахстанского председательства, солидарность с нашими предложениями и совместную работу в фарватере представленных нами приоритетов.
Мы рассчитываем, что в итоговых решениях саммита в полной мере будут воплощены основополагающие принципы "шанхайского духа" - взаимное доверие, дружба, взаимная выгода и учет интересов друг друга.
По нашему убеждению, ШОС не должна оставаться в стороне от общемировых процессов. Именно поэтому Казахстан предложил совместно разработать Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".
Признателен, что эта инициатива по достоинству оценена и получила поддержку всех государств-членов. Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты.
2024 год по инициативе Казахстана объявлен Годом экологии ШОС. Разработаны и планируются к принятию международные документы в сфере экологии, защиты природных территорий, экотуризма, борьбы с изменением климата.
Широкое общественное внимание привлекло специальное мероприятие Высокого уровня ШОС-ООН "Одна планета, одно будущее: объединение усилий для экологической устойчивости", проведенное по инициативе Казахстана в феврале нынешнего года на полях 6-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде. По его итогам установлены отношения ШОС с ЮНЕП (главный орган ООН в области окружающей среды), запланировано подписание Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Уверен, что ШОС способна действенно реагировать на проблемы экологии и климатических изменений.
Говоря о сообществе единой судьбы человечества, хотел бы подчеркнуть, что данная новаторская концепция привлекла внимание всего мирового сообщества и легла в основу формирования новой модели международных отношений. Ее цель - налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества и доверительного диалога, которого так не хватает в современных межгосударственных отношениях.
В этом плане идея сообщества единой судьбы человечества и принципы "шанхайского духа" являются созвучными и могли бы гармонично дополнять друг друга. Особенно это касается устремлений двух концепций к устойчивому развитию, совместному процветанию, открытости и инклюзивности.
Уверен, продвигая эти судьбоносные концепты в рамках многосторонних структур и на двустороннем уровне, мировое сообщество способно сделать их нормой в международных отношениях.
30.06.2024, 14:15 152586
Саммит ШОС в Астане позволит разработать новые планы развития - посол КНР в РК
Фото: Посольство КНР в РК
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Совместное интервью китайских и казахстанских средств массовой информации с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо.
Благодарю Вас, господин посол за то, что согласились на наше интервью. Как нам известно, председатель Си Цзиньпин в начале июля посетит Казахстан с государственным визитом и принимает участие в Астанинском саммите ШОС. Господин посол, можете ли Вы рассказать о важном значении предстоящего визита?
- По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит Казахстан с государственным визитом и примет участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это - второй визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан менее чем за два года. Казахстан - единственная страна, которую китайский лидер посещает уже во второй раз после пандемии COVID-19. Все это в полной мере отражает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений.
В ходе визита в Казахстан главы двух государств проведут углубленный обмен мнениями по китайско-казахстанским отношениям, сотрудничеству в различных областях, а также международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях достижения новых подвижек в развитии постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и Казахстана. Во время саммита ШОС в Астане председатель КНР проведет углубленные обсуждения с лидерами других государств-членов по вопросам, касающимся текущей ситуации на международной арене и в регионе, а также продвижением построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС.
Визит председателя Си Цзиньпина нацелен на то, чтобы укрепить традиционную дружбу, добрососедство, взаимное доверие в политической сфере, спланировать продвижение взаимовыгодного сотрудничества и совместного строительства лучшего будущего. Это - визит дружбы и мира, сотрудничества и взаимной выгоды, который придаст новый импульс продвижению развития китайско-казахстанского отношения, стабильности и процветания региона, визит, который внесет больше определенности и позитивной энергии в нынешний неспокойный мир.
Господин посол, Казахстан и Китай являются дружественным соседями, как развивались отношения между двумя странами в последние годы? Каковы Ваши ожидания от перспективы развития двустороннего отношения между Казахстаном и Китаем?
- Китай и Казахстан - хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие партнеры и хорошие братья, связанные общими горами и реками. В течение 32 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между двумя странами выдержало испытание перипетиями на международной арене, оно постоянно развивалось и ускорялось. Во-первых, направление дипломатическому курсу задают лидеры двух стран. У лидеров двух стран сложились хорошие рабочие отношения и личная дружба. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Китай в прошлом году и один раз в этом - в марте он участвовал в Боаоском азиатском форуме. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан во второй раз после эпидемии. Столь частый обмен визитами - это новый рекорд в двусторонних отношениях. Под руководством глав двух государств механизмы китайско-казахстанского сотрудничества на всех уровнях работают бесперебойно, сотрудничество в различных областях продолжает достигать новых прорывов, постоянно придавая новый импульс двусторонним отношениям.
Во-вторых, продолжает углубляться взаимное доверие в политической области. Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга, в том числе в защите суверенитета, интересов безопасности и развития, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела других стран и против двойных стандартов. Китай твердо поддерживает Казахстан в выборе пути развития, который соответствует его собственным национальным условиям, в реализации стратегии развития "Новый Казахстан". Казахстан также твердо поддерживает принцип одного Китая, поддерживает Китай в вопросах, затрагивающих его основные интересы, в том числе касающиеся Тайваня, Синьцзяна, Тибета. Две страны предпринимают практические действия по совместному изучению пути сотрудничества между различными цивилизациями и различными странами с разным социальными системами, придерживаясь к единению при сохранении различий и взаимообучений.
Во-третьих, взаимовыгодное сотрудничество дает плодотворные результаты. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем торговли между Китаем и Казахстаном в прошлом году достиг 41 миллиарда долларов, увеличившись на 32% в годовом исчислении. А с января по май этого года он уже достиг 17,6 млрд долларов и вырос на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на 30 апреля текущего года, количество поездов "Китай-Европа", проходящих через КПП "Хоргос" и "Алашанькоу" Синьцзяня КНР на границе с Казахстаном, превысило 5 тысяч. В порту Сианя начал работать казахстанский терминал, в Ляньюньгане бесперебойно работает Китайско-Казахстанский логистический центр, которые играют важную роль в глобальных перевозках и торговле, а также в поддержании стабильности глобальных цепочек поставок. Стороны добились плодотворных результатов в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". Сотрудничество в таких областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция, новые источники энергии, культурные обмены и высшее образование продолжает углубляться, что помогает выводить двустороннее сотрудничество на новую высоту.
В-четвертых, налажена тесная координация в международных делах. Китай и Казахстан активно реализуют концепцию сообщества единой судьбы человечества, активно продвигают общие ценности всего человечества и вместе работают над реализацией инициатив по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Две страны тесно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СВМДА, механизм сотрудничества Китай-Центральная Азия, практикуют подлинную многосторонность и совместно содействуют развитию системы международного управления в более справедливом и разумном направлении.
Китайско-казахстанские отношения вступили в новое золотое 30-летие. Перед лицом новых проблем развития и новых возможностей, Китай готов работать с Казахстаном, чтобы использовать визит председателя Си Цзиньпина как возможность продолжать в полной мере использовать стратегическое руководство дипломатии глав государств, укреплять стратегическое согласование и координацию политики, углублять взаимное доверие в политической сфере, содействовать совместному высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути", работать вместе над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, общими радостями и горестями, и вносить свой вклад в содействие международной и региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию.
3-4 июля в Астане пройдет 24-е заседание Совета глав государств ШОС. Какую роль ШОС играет в современном мире как важная международная организация? Какие сотрудничества осуществляют Казахстан и Китай в ШОС?
- За 23 года с момента основания Шанхайская организация сотрудничества стала региональной организацией сотрудничества с самой большой территорией, самым большим населением в мире и огромным потенциалом развития, а также барьером для обеспечения безопасности, мостом сотрудничества, узами дружбы и силой конструктивности. В течение долгого времени государства-члены активно соблюдали "Шанхайский дух", который характеризуется взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию цивилизации и стремлением к совместному развитию, постоянным углублением сотрудничества в политической, экономической, культурной и других областях. Они внесли важный вклад в содействие региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию, создали новую модель международных отношений, основанную на взаимном уважении, справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве, и стали важной конструктивной силой в Евразии и на международной арене, играя все более важную роль в создании международных отношении нового типа.
Китай и Казахстан являются членами-учредителями Шанхайской организации сотрудничества, а также активными сторонниками, инициаторами и участниками развития ШОС и сотрудничества в различных областях.
Две страны тесно сотрудничают в деле продвижения развития ШОС, не забывая о ее первоначальной миссии, активно реагируют на развитие и изменения международной ситуации и потребности в сотрудничестве государств-членов, углубляют взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, культуры и других областях, продвигают поступательное и качественное развитие совместного строительства "Одного пояса, одного пути", чтобы внести "шосовский" вклад в построение мира, в котором царят прочный мир, всеобщая безопасность, всеобщее процветание, открытость и инклюзивность, чистота и красота.
С того момента, когда в июле прошлого года председательство в ШОС перешло к казахстанской стороне, она активно выполняет свои обязанности и проделала большую прагматичную и эффективную работу по развитию сотрудничества в рамках ШОС в политической сфере, сфере безопасности, торгово-экономической, энергетической, цифровой, экологической и гуманитарной сферах. Казахстан внес свой вклад в продвижение развития ШОС, повышение благосостояния народов и построение более тесного сообщества единой судьбы ШОС.
Китай вместе с другими государствами-членами продолжит поддерживать казахстанскую сторону в выполнении ее обязанностей страны-председателя ШОС и проведении саммита в Астане, а также поддерживать ШОС в развитии "Шанхайского духа", укреплении механизма и углублении сотрудничества в различных областях, чтобы ШОС играла наиболее важную и конструктивную роль в продвижении безопасности, стабильности, развития и процветания в регионе.
ШОС является важной площадкой для совместного строительства инициативы "Одного пояса и одного пути". Какую роль она играет в продвижении качественного совместного строительства данной инициативы?
- Как вы сказали, ШОС является важной платформой для строительства "Одного пояса и одного пути". С точки зрения основных ценностей, "Шанхайский дух" и дух Шелкового пути имеют много общего. С точки зрения географического положения, государства-члены ШОС в основном являются партнерами по инициативе "Одного пояса и одного пути". С точки зрения сотрудничества, политическое, экономическое и гуманитарное взаимодействие в рамках ШОС в высокой степени соответствует пяти приоритетам совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
В последние годы тему совместного строительства "Одного пояса и одного пути" включали в декларации саммитов ШОС и другие документы, стороны осуществляли тесную координацию политики по совместному строительству "Одного пояса, одного пути". ШОС уже создала всеобъемлющий механизм сотрудничества в области безопасности, включая борьбу с "тремя силами зла", транснациональной организованной преступностью и борьбу с незаконным оборотом наркотиков, создав прочный барьер для обеспечения безопасности для совместного строительства "Одного пояса и одного пути". Государства-члены ШОС прилагают усилия для сотрудничества в области науки и техники, культуры, образования, туризма, санитарии, что также упрочнения общественной основы для совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Я хотел бы особо отметить, что практическое сотрудничество ШОС не только способствует экономическому развитию и улучшению условий жизни народов, но и оказывает важную поддержку в непрерывном повышении качества строительства "Одного пояса и одного пути". Например, Соглашение ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок создает важные условия для углубления региональных связей и содействия развитию региональной экономической интеграции.
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС повышают уровень либерализации торговли и содействуют упрощению торговых процедур в регионе, стимулируют появление новых форматов торговли. Практическое сотрудничество ШОС постоянно углубляется, придавая импульс высококачественному строительству "Одного пояса и одного пути".
Предстоящий саммит ШОС в Астане позволит разработать новые планы развития организации и сотрудничества в различных областях, а также предоставит новые возможности для более прагматичного и эффективного участия ШОС в качественном строительстве "Одного пояса и одного пути", тем самым внося больший "шосовский" вклад в безопасность, стабильность и развитие региона.
В последние годы культурные обмены между Казахстаном и Китаем становятся все более тесными, соглашение о взаимном безвизовом режиме между двумя сторонами официально вступило в силу, и в Китае полным ходом идет Казахстанский год туризма. Как Вы оцениваете обмены и сотрудничество между Казахстаном и Китаем в сфере культурных обменов? На следующем этапе в каких аспектах обе стороны должны еще больше укреплять обмены и сотрудничество?
- Межгосударственные обмены помогают в сближении народов, дружба народов является источником для развития международных отношений.
Китай и Казахстан связаны горами и реками, судьбы двух стран переплетены и взаимосвязаны, а гуманитарные обмены между двумя странами имеют долгую историю. В прошедшие 32 года с момента установления дипломатических отношений стороны, унаследовавшие дух Великого Шелкового пути, продолжали углублять традиционную дружбу, постоянно расширяя гуманитарные обмены, и добились плодотворных результатов сотрудничества в области образования, науки и техники, культуры, туризма, археологии и т.д. Это сыграло важную роль в обогащении содержания постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном и в укреплении общественной основы добрососедских отношениях между двумя странами. В последние годы Китай и Казахстан придерживаются подхода, ориентированного на интересы народа, активно расширяют каналы обмена и обогащают его содержание, а также стимулируют развитие гуманитарных обменов, добиваясь новых успехов. Вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Китаем и Казахстаном, это сделало передвижение людей более удобным.
В Казахстане начал работу первого в Центральной Азии китайского университета высокого уровня - Казахстанский филиал Северо-Западного политехнического университета КНР. В Восточно-Казахстанском техническом университете открылась первая в Казахстане "Мастерская Лу Бань", что способствует восполнению пробелов в области профессионального образования в двух странах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал "Мастерскую Лу Бань" и дал ей высокую оценку. Китай открыл в Казахстане пять Институтов Конфуция, казахстанская молодежь активно участвует в таких мероприятиях, как "Мост китайского языка", "летний лагерь китайского языка", конкурс китайской песни и т.д.
Ускоренными темпами продвигается процесс создания культурных центров Китая и Казахстана на территории друг друга, что создает новую платформу для расширения культурных обменов. В Китае проводится год туризма Казахстана, что придает новый импульс развитию культурных и туристических связей.
На следующем этапе мы готовы сотрудничать с казахстанской стороной для реализации консенсуса глав двух государств, продолжать углублять обмены и сотрудничество в области молодежи, СМИ, университетов, спорта, кино и телевидения, музеев и взаимодействие между регионами, создавать более эффективные и удобные платформы для гуманитарных обменов между двумя странами, чтобы заложить более прочную общественную основу для развития постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Мы все знаем, что молодежь - это будущее и надежда страны и нации, и надежда на наследие и развитие китайско-казахстанских отношений лежит на молодежи двух стран. Надеюсь, что молодежь Китая и Казахстана возьмет на себя миссию, возложенную на нее временем, укрепит обмены, усилит взаимопонимание и внесет новый вклад в развитие и возрождение своих стран, а также в непрерывное развитие добрососедских и дружественных отношений между Китаем и Казахстаном.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
25.06.2024, 11:48 196701
Это не реконструкция, а новое строительство - эксперты о ситуации на водохранилище Сайран в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: ilovealmaty.kz
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Коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологического общества Алматы" в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал о ситуации на водохранилище Сайран в городе Алматы.
Расскажите немного о самом водохранилище Сайран, его истории и значении для Алматы.
- Исторически на месте нынешнего водохранилища, проходящего через него русла реки Большая Алматинка, находилась впадина, обусловленная наличием тектонического разлома и бурного течения реки. В середине 1950-х годов на месте этой впадины, где отсутствовала жилая застройка, принято решение о разработке карьера щебня для домостроительного комбината. Одновременно советскими учеными участок карьера стал задумываться как часть будущей общей системы селезащиты города Алма-Аты. К 1970 году размер карьера достиг необходимых для создания селехранилища объема, глубины и ширины. Была построена плотина с запорными гидротехническими шлюзами и водовыпусками.
Водохранилище Сайран и сейчас по-прежнему имеет важное значение для защиты густонаселенного района города. Призвано защитить население от катастрофического наводнения в случае возникновения селевого потока или разрушительного землетрясения. За годы существования водохранилище Сайран неоднократно задерживало жидкие составляющие крупных селевых потоков, строго выполняя свое назначение и функции.
Еще одним из важных значений водохранилища Сайран является его положительное влияние на климат города. Водохранилище формирует особый микроклимат, охлаждает и увлажняет окружающую среду, снижая критический уровень знойного городского воздуха. Прибрежная природная зеленая зона с пляжами - любимое место тихого экологического отдыха жителей и купания.
Расскажите о флоре и фауне водохранилища. Какие животные там обитают и какие произрастают растения?
- На территории природной зеленой зоны Сайран обитают такие птицы, как черные дрозды, обыкновенные майны, воробьи, трясогузки, синицы, сороки, из водоплавающих утки и цапли. Произрастают местные виды зеленых насаждений: вяз мелколистный, клен ясенелистный, тополь черный, тополь белый, тополь пирамидальный, яблоня дикая, боярышник, камыш, тростник. Непосредственно в водохранилище встречаются рыбы: осман, карась, сорожка, вобла мелкая.
Что сейчас происходит с водохранилищем?
- В настоящее время со всех сторон ведется строительство новых береговых полос путем засыпки за счет существенного уменьшения части акватории водохранилища. Существующая береговая линия сдвигается на несколько десятков метров.
Как, на Ваш взгляд, реконструкция повлияет на экосистему Сайрана?
- Важно отметить, что проводимые работы на территории ООПТ Сайран это не реконструкция, а новое строительство. Определенно строительство, новые многочисленные сооружения окажут негативное влияние на экосистему Сайрана. Уменьшение акватории водохранилища Сайран приведет к снижению его фильтрационной и самоочищающей способности. Сокращение площади акватории оказывает негативное влияние на природную среду. Наносится ущерб водным организмам, таким как гидробионт, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна, высшая водная растительность. После завершения строительных работ, новые набережные, станут источником бытового загрязнения и засорения водоема мусором.
Проводимые в нарушение норм строительные работы по устройству подземных инженерных коммуникаций, сопровождаемые массовым повреждением деревьев зеленой зоны, приведут к их последующей массовой гибели.
И, конечно, строительство многочисленных зданий, игровых площадок, детских площадок, площадок под частные торговые киоски, частного катка, частных теннисных кортов, перголы, автопарковок, арт-объектов неблагоприятно скажутся на экосистеме Сайрана.
Каким образом возможно сохранить экосистему Сайрана и создать благоприятные условия для ее развития?
- Правительству, городскому акимату необходимо принять соответствующие меры для сохранения экосистемы особо охраняемой природной территории Сайран. Пересмотреть и скорректировать проект. Запретить преобразование природной территории в парк. Запретить строительство предусмотренных проектом новых объектов, насыпных набережных, инженерных коммуникаций, запретить засыпку акватории водохранилища, запретить планируемую коммерческую хозяйственную деятельность. В целях дальнейшего благоприятного развития Сайрана как природной территории необходимо произвести восстановление водоема, его прежней береговой линии и утраченных элементов природного ландшафта прилегающей зеленой зоны. Для обеспечения полива зеленых насаждений в летний период требуется вместо подземного проложить наземный поливочный водопровод. В соответствии с историческим обликом необходимо восстановить на побережье пляжные зоны отдыха, места купания населения, обновить покрытие уже существующих пешеходных дорожек.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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