10.11.2023, 11:25 57001
На 22% выросли железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За период с января по октябрь перевозка грузов по железной дороге между Казахстаном и Китаем составила 23,6 млн тонн, что на 22% выше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Прием грузов из Китая увеличился на 8%, до 9,1 млн тонн, отправка грузов на КНР - на 32%, до 14,5 млн тонн. На 53% выросла сдача грузов по станции Алтынколь, до 4,8 млн тонн, прием - на 14%, до 5,4 млн тонн", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, для развития экспортных перевозок казахстанской продукции ведется строительство вторых путей участка Достык - Мойынты, после чего его пропускная способность увеличится в 5 раз.
Также реализуется проект по строительству железнодорожной линии Бахты - Аягоз с открытием третьего пункта пропуска "Бахты", который увеличит пропускную способность между Казахстаном и Китаем еще на 20 млн тонн грузов в год", - добавили в компании.
Ранее Казахстан и Китай договорились о совместном решении вопроса увеличения пропускной способности на границе.
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10.11.2023, 12:10 53916
Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расширяется авиасообщение между Казахстаном и Китаем, сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Увеличение количества авиарейсов связано со вступлением в силу безвизового режима между странами.
Авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 гг. по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алматы - Пекин (с 6 до 7 рейсов в неделю), Астана - Пекин (с 1 до 3 рейсов в неделю) и Алматы - Урумчи (с 2 до 7 рейсов в неделю)", - говорится в сообщении.
Также в следующем году Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. Помимо этого, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы - Сиань.
В настоящее время между РК и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю (11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями):
- Алматы - Пекин (Air Astana - 6 рейсов в неделю);
- Астана - Пекин (Air Astana - 1 рейс);
- Астана - Урумчи (Fly Arystan - 2 рейса, China Southern Airlines - 2 рейса);
- Алматы - Урумчи (Air Astana - 2 рейса, China Southern Airlines - 7 рейсов);
- Алматы - Сиань (China Southern Airlines - 2 рейса);
- Астана - Сиань - Пекин (Air China - 2 рейса);
- Алматы - Ханчжоу (Loong Airlines - 3 рейса).
В соответствии с действующими договоренностями авиакомпаниям двух стран разрешено выполнять 84 рейса в неделю, подчеркнули в комитете.
Разрешенные пункты для авиакомпаний РК: Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Ченду, Хайкоу.
Разрешенные пункты для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.
Ранее сообщалось, что железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 22%. Также сообщалось, что на границе двух стран откроют новые международные пропускные пункты.
10.11.2023, 11:13 59476
Новые пропускные пункты откроют на границе Казахстана и Китая
С казахстанской стороны пункт пропуска "Бахты" планируется открыть в Урджарском районе Абайской области, с китайской - пункт пропуска "Покиту" будет открыт в Тачэнском округе СУАР
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На границе Казахстана и Китая откроют новые круглосуточные международные пункты пропуска.
Проект соглашения о внесении изменений в протокол между Казахстаном и КНР "О пограничных пунктах пропуска и режиме их работы" подготовило правительство РК.
С казахстанской стороны многосторонний (международный) грузовой пункт пропуска "Бахты" планируется открыть в Урджарском районе Абайской области.
С китайской - пункт пропуска "Покиту" будет открыт в Тачэнском округе СУАР.
Основанием для принятия проекта является поручение президента Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистического потенциала республики, говорится в документе.
Напомним, сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем. Срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней.
Также сообщалось, что между Казахстаном и Китаем появится третья трансграничная железная дорога.
09.11.2023, 16:03 112501
Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
По участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане, соответствующий документ будет сегодня подписан, ожидаем подписание", - сказал Жумангарин.
Также зампремьера рассказал, что среди направлений дальнейшего взаимодействия двух стран рассматривается расширение авиасообщения между странами. В частности, в настоящее время согласовывается увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в города Новосибирск и Челябинск.
В своем выступлении Жумангарин отметил, что в условиях нарушенных цепочек поставок и роста угроз продовольственной безопасности важное значение имеет развитие кооперации в сфере сельского хозяйства.
Уже сейчас есть примеры хорошего взаимодействия: российская компания "Экокультура" строит тепличный комплекс площадью 500 га в Туркестанской области. Особое внимание сегодня мы уделяем развитию мясного направления агропромышленного комплекса. Одним из результатов мы видим наращивание экспортного потенциала по говядине. В целом у нас имеются все необходимые составляющие для этого. В этой связи мы видим большой потенциал реализации совместных кооперационных проектов в этом направлении", - рассказал спикер.
Также Жумангарин сообщил о договоренности с российской стороной об интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля. Это, по его словам, позволит в полной мере использовать экспортно-импортный потенциал двух стран, а также упростить и оптимизировать контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах.
Жумангарин призвал российских партнеров к реализации различных проектов в сфере АПК.
В 2024 году на реализацию программы планируется направить также 100 млрд тенге, а также привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство птицефабрик, овощехранилищ, проекты по орошению, тепличным хозяйствам и мясному животноводству, глубокой переработке мяса, зерна", - рассказал он.
Также в кулуарах Акорды заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал строительство в Казахстане трех ТЭЦ.
Он подчеркнул, технико-экономическое обоснование ТЭЦ города Кокшетау уже готово.
Соответствующие структуры приступят после подписания этого меморандума к практической его реализации. Это нужна ПСД, контракты и прочее, в дальнейшем уже определят. Но это будет в ближайшее время, и думаю, уже в следующем году ТЭЦ Кокшетау уже будет начата реализация", - проинформировал Роман Скляр.
Заместитель премьер-министра также заявил, что в Кокшетау ТЭЦ вообще нет, а в Семее требуется строительство ТЭЦ.
Сейчас ТЭО еще не разработано, и уже далее в Усть-Каменогорске", - добавил он.
Предположительную стоимость ТЭЦ он не назвал, но уточнил, что речь идет о строительстве "под ключ".
09.11.2023, 13:57 120156
Продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций - Токаев
Фото: Depositphotos
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Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России заявил, что страны не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.
В своем выступлении президент Казахстана отметил, что одной из стратегических задач Казахстана является обеспечение собственными семенами.
Нужно самокритично признать, что по таким основным культурам, как картофель, сахарная свекла, доля отечественной селекции не достигает и десяти процентов", - сказал президент.
При этом он подчеркнул, что Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций.
Также существенной проблемой он назвал недостаточное применение минеральных удобрений в растениеводстве. В Казахстане вводится лишь 25% от научно обоснованной потребности. В России этот показатель в три раза больше. Вследствие этого урожайность сельхозкультур в Казахстане значительно ниже, чем в передовых аграрных державах.
В связи с переориентированием рынков сбыта значительно увеличился импорт удобрений из России в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий.
Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для фермеров и выходы на внешние рынки", - заявил он.
В качестве примера глава государства привел строительство в Казахстане совместно с "Уралхимом" завода по производству минеральных удобрений мощностью 4 млн тонн.
Также он отметил, что в Казахстане успешно проводится сборка тракторов ведущих российских компаний, модели которых пользуются спросом у аграриев.
Казахстан обеспечивает спрос на сельхозтехнику путем предоставления фермерам льготного кредитования и лизинга. В ближайшее время в машиностроительной сфере мы поэтапно переориентируем меры государственной поддержки с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. Для дальнейшего поступательного сотрудничества в этом направлении нашим странам важно сделать акцент на повышении производительности труда , локализации импортных комплектующих и создании продуктивных рабочих мест", - добавил Токаев.
09.11.2023, 13:45 121491
Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов - Токаев
Российские компании составляют половину из более 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане
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Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных 27 млрд долларов, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на XIX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
По его словам, все 20 лет эта площадка показывает свою востребованность и эффективность.
Наше взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост. Двусторонний товарооборот на сегодня достиг 27 млрд долларов, что является рекордным показателем. Объем инвестиций из России превысил 20 млрд долларов", - заявил глава Казахстана.
По его словам, из свыше 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстана, почти половину, т.е. 19 тысяч, составляют российские компании.
Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении стабильности и энергетической безопасности ЦА", - отметил Токаев.
В числе совместных значимых проектов президент также упомянул строительство завода по производству бутадиена с компанией "Татнефть", будущий завод по производству полиэтилен и программу совместных действий в области промышленной кооперации, по которой уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 млрд долларов.
Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 млрд долларов находятся на стадии реализации", - рассказал глава Казахстана.
Он также упомянул прошедшую в сентябре в Астане международную промышленную выставку "Иннопром", на которой обсуждались новые горизонты промкооперации.
Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", - подчеркнул Токаев.
Президент Казахстана обратил внимание участников форума на ряд актуальных вопросов:
Индустриализация аграрного сектора Казахстана
По его словам, стоит задача в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.
Для ее решения начата реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на снижение импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. В приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортно ориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам "халал", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Транспортно-логистические ограничения
По словам Токаева, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%.
Важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта - Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора Север - Юг. Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай. В этой связи мы запланировали масштабную модернизацию каспийских портов Курык и Актау. В китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги Достык - Мойынты. В целом в Казахстане за три года будет проложено свыше 1,3 тысячи километров железных дорог", - подчеркнул глава государства.
Развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК
Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование - наука - производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
09.11.2023, 12:38 124946
Международный центр промкооперации появится на границе Казахстана и Узбекистана
Центр будет стимулировать создание новых производств, рабочих мест, переработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также обеспечивать логистические услуги для дальнейшей транспортировки товаров
Фото: МТИ РК
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Ташкент. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" создадут на границе Казахстана и Узбекистана, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
Соглашение о регулировании деятельности МЦ подписали 9 ноября в Ташкенте министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.
Объект расположится вблизи пунктов пропуска "Атамекен" (РК) и "Гулистан" (Узбекистан) и будет включать производственные площадки, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику", - говорится в информации ведомства.
Центр промышленной кооперации будет стимулировать создание новых производств, рабочих мест, переработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также обеспечивать логистические услуги для дальнейшей транспортировки товаров.
Деятельность инфраструктурного объекта повысит эффективность перевозки товаров, а также обеспечит ускорение процесса их таможенного оформления.
Подписание соглашения позволит приступить к практической реализации проекта. Запуск центра промышленной кооперации станет катализатором для дальнейшего развития международной торговли и интеграции экономических систем двух стран и будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами до 10 млрд долларов США", - сообщили в МТИ.
Напомним, казахстанская делегация прибыла в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества. В рамках визита премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава кабмина подчеркнул, что товарооборот между странами планируется довести до $10 млрд.
09.11.2023, 12:30 124141
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном намерены довести до $10 млрд
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Ташкент. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан планирую довести до $10 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Узбекистан - один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На наши страны приходится порядка 70% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 30% и впервые достиг рубежа в $5 млрд. Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до $10 млрд", - заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Он добавил, что правительство Казахстана приложит все усилия для поступательного развития сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру двустороннего взаимодействия.
Со своей стороны Шавкат Мирзиёев отметил, что стратегические договоренности между двумя странами планомерно реализуются. Это в том числе касается сотрудничества в торговле, сфере транспорта и водной отрасли.
Все вопросы у нас продвигаются вперед. Я думаю, что ни одного нерешенного вопроса нет. В части торговли те проекты, о которых мы договорились с президентом Казахстана, помогут нам в достижении новых рубежей", - добавил президент Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан увеличат перевозки зерна, угля и нефти.
09.11.2023, 11:55 93576
Более $80 млрд составил товарооборот между Казахстаном и третьими странами
Основными товарами экспорта из Казахстана в третьи страны являются сырая нефть, медь и ферросплавы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и третьими странами за январь-сентябрь 2023 года составил $81,3 млрд, что на 3,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.
Отмечается, что экспорт из Казахстана в третьи страны за январь-сентябрь 2023 года снизился на 12,9% и составил $49,7 млрд.
Основными товарами экспорта из Казахстана в третьи страны являются нефть сырая - $31,1 млрд (с долей 62,7%), медь и катоды из меди - $2,5 млрд (4,9%), руды и концентраты медные - $2,1 млрд (4,3%), ферросплавы - $1,6 млрд (3,3%), пшеница - $1,5 млрд (3%), природный газ - $1,2 млрд (2,5%), уран - $1,1 млрд (2,1%), нефтепродукты - $794,7 млн (1,6%), серебро - $470,8 млн (0,95%), мука пшеничная или пшенично-ржаная - $400,4 млн (0,81%)", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, появились и новые рынки сбыта - Намибия с $3,1 млн поставок, Ливия, Сомали, Камбоджа и Сирия с $523,1, $230,6, $228,6 тысяч и $196,4 тысячи.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей в прошлом году превысил $6,1 млрд.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?