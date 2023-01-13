На АНПЗ восстановили выработку нефтепродуктов

Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год

Рассказать друзьям

Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 16,6% за год.





Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год. На второй и третьей строчке антилидерства оказались Павлодарская (плюс 21,7%) и Северо-Казахстанская (плюс 21,5%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Улытауской области: плюс 9,7%, сообщает energyprom.kz





Мясо и птица подорожали на 15,4% в годовой динамике, колбаса - на 22,2%, изделия из мяса - на 15,9%. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4% за год, конина - на 16,7%, свинина - на 14,3%, баранина - на 12,9%, говядина - на 10,1%. Среди колбас вареная подорожала на 23,6%, полукопчёная - на 22,2%.





По данным аналитиков, к 1 декабря 2022 года поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Казахстане выросло, за исключением коз (минус 0,9% за год, до 2,3 млн голов) и свиней (минус 10% за год, до 812,5 тыс. голов).





Численность лошадей увеличилась на 12,1% за год, до 3,7 млн голов, верблюдов - на 8,6%, до 260,5 тыс. голов, крупного рогатого скота - на 5,2%, до 8,5 млн голов, овец - на 4,4%, до 19,6 млн голов, птицы - на 1,1%, до 50,8 млн голов.





В целом производство животноводческой продукции за январь-ноябрь текущего года в плюсе.





Так, выросло производство куриных яиц - на 4,9% за год, до 4,6 млрд штук. Скота и птицы в живом весе забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,8 млн тонн (плюс 0,7% за год), в убойном весе - 1,1 млн тонн (плюс 0,4%).





В хозяйствах надоили 5,9 млн тонн коровьего молока - на 2,1% больше, чем годом ранее.





Производство шкур крупных животных выросло на 0,7% за год, до 2,9 млн штук, шкур мелких животных - напротив, незначительно сократилось: на 0,5%, до 6,6 млн штук.



