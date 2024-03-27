26.03.2024, 12:07 22061
На какой стадии находится строительство трех новых ТЭЦ в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На какой стадии находится строительство трех новых теплоэлектроцентралей в Казахстане, рассказал в кулуарах правительства министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
По Кокшетау уже вносятся корректировки в ТЭО. Речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью начала строительства уже в текущем году", - сообщил глава Минэнерго.
Он подчеркнул, что по другим проектам завершается разработка технико-экономических обоснований, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказано оборудование на соответствующих заводах и будет утвержден окончательный график их реализации.
В настоящее время идет согласование также и в России - по части предоставления льготных займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов назвал ориентировочную стоимость новых ТЭЦ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях.
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26.03.2024, 18:10 9646
Торговля Казахстана с СУАР составила более $20 млрд
На долю СУАР приходится свыше 64% от общего товарооборота с КНР
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Торговля Республики Казахстан с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики достигла $20,3 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Китай является крупным внешнеторговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил $31,5 млрд. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая граничит с четырьмя казахстанскими областями. На долю СУАР приходится свыше 64%, или $20,3 млрд от общего товарооборота с КНР", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе переговоров премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенов с заместителем секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателем народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом стороны констатировали укрепление инвестиционного сотрудничества. Общий приток инвестиций из КНР с 2005 года достиг почти $25 млрд.
За 9 месяцев прошлого года объем прямых китайских инвестиций вырос на 37%. На сегодня перечень из 45 казахстанско-китайских проектов предусматривает общий объем инвестиций на сумму свыше $14,5 млрд.
Важным направлением нашего взаимодействия является расширение инвестиционного сотрудничества, подкрепляемое новыми совместными промышленными проектами, в том числе в сферах нефтехимии и металлургии", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Также были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств.
Ранее президент Казахстана отметил, что СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с Китаем.
26.03.2024, 15:34 15206
В МСХ рассказали, ожидается ли в Казахстане дефицит сахара
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров ответил, грозит ли казахстанцам дефицит сахара в этом году.
На сегодня 80 тыс. тонн сахара у нас имеется: 60 тыс. тонн - на заводе, 20 тыс. тонн - в стабфондах и в Продкорпорации. Запас сахара есть. Кроме этого, у нас есть лимит в 300 тыс. тонн, мы можем беспошлинно сахар завезти в Казахстан", - ответил глава МСХ.
Как отметил Сапаров, в программу комплексного развития АПК внесли изменения в сторону увеличения господдержки для сахарной отрасли.
Поднять сахарную отрасль с первого года - это очень сложно, надо признать. В этом году мы на 12 тыс. гектаров увеличиваем (посевную площадь сахарной свеклы. - Прим. ред.). Для этого надо почву подготовить, технику приобрести, на заводах модернизацию провести. Эта работа проводится. Пошагово в течение пяти лет мы думаем обеспечить сахаром, до 60% довести", - прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ощутимо снизилось производство сахара.
На фоне заявлений о планах по увеличению посевных площадей сахарной свеклы, производители отмечают, что для своевременной переработки полученного урожая без потерь необходима модернизация отечественных сахарных заводов из-за высокого износа оборудования.
Напомним, в 2022 году на продовольственном рынке страны отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
26.03.2024, 14:24 17181
Саткалиев прокомментировал возможную угрозу транспортировке казахстанской нефти по КТК
Фото: admnvrsk.ru
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал информацию западных СМИ о возможных препятствиях в работе Каспийского трубопроводного консорциума, по которому транспортируется казахстанская нефть, из-за российско-украинского конфликта.
Саткалиев напомнил, что на сегодня мощности расширены для транспортировки более чем 85 млн тонн, и подчеркнул, что по КТК заключены договоры с собственниками нефти, которыми являются крупнейшие международные компании, такие как Eni, Total, Сhevron, ExxonMobil. И они в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода.
Понятно, что международные потребители, в том числе европейские, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе этого трубопровода. Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по обеспечению стабильной работы КТК. Соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной", - сказал глава Минэнерго.
В ходе пресс-конференции министр также ответил на вопрос о поставках электроэнергии из соседних стран в случае ее дефицита. В частности, Казахстан готов рассмотреть импорт электроэнергии из Туркменистана.
Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. То есть мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии - в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей", - сообщил Алмасадам Саткалиев.
Он отметил, что в целом Туркменистан имеет возможность поставки электроэнергии. В настоящее время уже осуществляется экспорт туркменской электроэнергии в Республику Кыргызстан.
По словам министра, официальной оферты еще нет. Есть вероятность, что компаниям "КазМунайГаз" и KEGOC будет поручено проработать реализацию этого предложения.
26.03.2024, 11:52 22916
Бектенов назвал самые проблемные вопросы в сельском хозяйстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Льготное кредитование для аграриев по программе "Кендала" составит 140 млрд тенге. Еще 100 млрд будет выделено дополнительно из местных бюджетов, сообщил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
По его словам, это позволит выдать льготные кредиты дополнительно на 425 млрд тенге на весенние полевые и уборочные работы.
Он напомнил, что в прошлом году плохие погодные условия сказались на качестве и объемах полученного урожая. При этом многие риски можно было проработать и минимизировать, в частности расширять площади с орошением.
Он назвал несколько проблемных моментов в сельском хозяйстве:
- аграрии не знают планов регионов и задач Минсельхоза, а также умышленно занижают реальные объемы посевов влагоемких культур, что усугубляет ситуацию с дефицитом воды;
- проблемы с запасами качественных посевных семян и с импортозависимостью. Фермеры жалуются, что не могут получить хорошие семена;
- несоблюдение агротехнологий, нехватка нужного количества минеральных удобрений, пестицидов и других средств защиты растений;
- высокий износ сельхозтехники (свыше 75% от общего количества);
- выплата положенных фермерам субсидий с большой задержкой, а также долги по субсидиям (за прошлый год они составили более 160 млрд тенге);
- спекуляции и создание искусственного дефицита дизтоплива.
Премьер поручил акиматам и профильным ведомствам:
- довести процент внесения удобрений до 46%, чтобы снизить потери от деградации почв, засорения полей сорняками;
- облегчить доступ фермеров к новой технике и снизить коррупционные риски;
- установить контроль за распределением льготного дизтоплива;
- обеспечить посев необходимого объема кормовых культур;
- обеспечить южные регионы достаточным количеством поливной воды в период вегетации;
- к 1 мая выделить средства для финансирования льготного лизинга сельхозтехники по ставке для конечного заемщика не более 5%;
- до 1 июня решить вопрос выделения соответствующих субсидий.
Напомним, глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров сегодня рассказал, что в Казахстане сократят посевные площади пшеницы и увеличат посевы масличных, картофеля и свеклы.
26.03.2024, 11:30 23601
В Казахстане объем розничной торговли составил 2,5 трлн тенге
Реальный рост физических объемов ретейла составил 4,7%
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за январь-февраль 2024 года объем розничной торговли составил 2,5 трлн тенге, что на 11,8% больше в деньгах, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Реальный рост физических объемов ретейла составил 4,7%. Основная часть объема продаж традиционно приходится на непродовольственные товары: 1,8 трлн тенге, плюс 12%. На продовольственные товары, соответственно, пришлось 678,3 млрд тенге, плюс 11,3% в стоимостном выражении", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, частные компании продали товаров на 2,2 трлн тенге, на 13,6% больше, чем годом ранее; иностранные - на 265,9 млрд тенге, минус 1,2%.
Сообщается, что в региональном разрезе наибольшие показатели ретейла традиционно зафиксированы в Алматы - 31% от РК. За два месяца официально проведенный по чекам объем розничной торговли составил в южной столице 766,5 млрд тенге, на 13,7% больше в деньгах, чем годом ранее.
На второй строчке оказалась столица, далее идет Карагандинская область. Наименьшие показатели официально зафиксированы в Улытауской, Туркестанской и Жетысуской областях - всего 14,6 млрд, 38,2 млрд и 38,7 млрд тенге соответственно. Очевидно, что эти данные достаточно далеки от реальности и говорят не о реальных продажах, а лишь о тех, которые прошли по чекам", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане индекс роста цен на СЗПТ стал самым низким за последние пять лет.
26.03.2024, 10:41 25696
В Казахстане сократят посевные площади пшеницы и увеличат посевы масличных, картофеля и свеклы
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прогнозная посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составляет 23,8 млн га. Под пшеницу будет отведено 13,3 млн га. При этом планируется увеличить посевные площади социально значимых и высокорентабельных культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.
По масличным культурам увеличение составит 385 тыс. га, что позволит довести их общую посевную площадь до 3,2 млн га. В том числе ожидается увеличение посевов такой социально значимой культуры, как подсолнечник, на 60 тыс. га с доведением общей площади до 1,2 млн га", - сказал министр.
С учетом проблем с обеспечением поливной водой проводится работа по сокращению площадей влагоемких культур. Прогнозируется сокращение площадей хлопчатника на 16 тыс. га и риса на 6,4 тыс. га.
Планируемые объемы посевов зерновых, овощебахчевых культур и картофеля позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка", - сказал глава МСХ.
Кроме того, в текущем году планируется увеличить площади кормовых культур на 68 тыс. га - до 3,2 млн.
По словам министра, под урожай 2024 года требуется 2,4 млн тонн семян, из которых на 26 марта засыпано семян 97%. На 2024 год в местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 12,8 млрд тенге. До регионов также доведен план по доле элитных семян сельскохозяйственных культур.
На текущий год запланировано внесение порядка 1,5 млн тонн удобрений, или 46% от научной потребности. Для повышения уровня их применения со стороны государства принимаются все необходимые меры", - сообщил глава МСХ.
На сегодня аграриям отгружено всего 147 тыс. тонн удобрений, заключено договоров на 173 тыс. тонн. Отмечено, что активная работа по отгрузке удобрений ведется в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях.
Как сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, стоимость дизтоплива для аграриев на весенние полевые работы не будет увеличена. По его словам, в начале года был утвержден график по поставке 340,3 тыс. тонн дизельного топлива для сельхозпроизводителей. При этом цена осталась на уровне 2023 года во всех 20 регионах - 250 тенге/литр с НДС. Это на 15%, или на 45 тенге/литр, ниже розничных.
За февраль-март отгружено 27 тыс. тонн из 50,1 тыс., или 55%. При этом МСХ согласно запросам акиматов и фермеров отдельных регионов направлена заявка на дополнительную поставку 35,8 тыс. тонн дизтоплива. С учетом факта выборки не более 55% и остатков с осенних полевых работ 2023 года МЭ совместно с МСХ определит оптимальный график отгрузки. В адрес сельхозпроизводителей она осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем", - отметил министр.
25.03.2024, 16:31 40941
Новая эра в отношениях: Кипр откроет посольство в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, сообщает Акорда.
На встрече президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр. По его словам, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.
Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.
В свою очередь Константинос Комбос отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.
Ранее с Комбосом встретился министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу. Он подчеркнул, что Казахстан придает большое значение двусторонним отношениям с Кипром и рассматривает Никосию в качестве важного партнера в Южной Европе.
В свою очередь Комбос сообщил о принятом в Никосии решении об открытии в текущем году посольства Республики Кипр в Астане.
Мы открываем новую эру в наших отношениях", - отметил Комбос
Собеседники также отметили существенный потенциал для развития сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства и энергетики.
По итогам переговоров в МИД был подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Кипр по воздушному сообщению.
Сегодня Комбос также встретится с председателем сената Мауленом Ашимбаевым и Генеральным прокурором РК Бериком Асыловым.
Для справки
По данным Нацбанка, в период с 2005 г. по III квартал 2023 г. объем кипрских инвестиций в экономику РК составил 4,1 млрд долларов США (за январь-сентябрь 2023 г. - 268,4 млн). По состоянию на 1 января 2024 г. в Казахстане зарегистрировано 392 компании с участием кипрского капитала (из них действующих - 328).
25.03.2024, 15:21 36081
Свыше 5% казахстанцев живут за чертой бедности
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За чертой бедности живет 5,1% казахстанцев, говорится в проекте поправок в постановление правительства "Об утверждении комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2029 года".
По данным на II квартал 2023 года, самый высокий уровень бедности зарегистрирован в Туркестанской области (9,7%), также этот показатель выше общереспубликанского в областях Абай и Жетісу, в Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и Шымкенте. Самый низкий уровень бедности - в Астане (2,5%).
По-прежнему сохраняется большая разница в доходах у городских и сельских жителей.
По итогам II квартала 2023 года значение показателя уровня бедности в сельской местности превысило значение показателя в городской местности (3,9%) на 3,3% и составило 7,2%", - говорится в документе.
На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.
Уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц, по итогам II квартала 2023 года, составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в два раза", - сообщается в проекте поправок.
Разработчики также подчеркнули, что текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. По их данным, темпы роста реальных доходов населения снижаются. Если в 2019 году показатель доходов составлял 6,4%, то за 8 месяцев прошлого года он составил всего 0,2%.
При этом в декабре 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 8,5%, на непродовольственные товары - на 9,1%, на платные услуги - на 12,4%.
Самая высокая месячная инфляция в минувшем году зарегистрирована в Атырауской области - 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 %), самая низкая - в области Улытау, Актюбинской и Павлодарской областях - по 0,3%.
Также в стране растет количество безработных. На конец сентября 2023 года их было зарегистрировано 295,8 тыс. человек, что составляет 3,1% от численности рабочей силы. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,3%.
Кроме того, в 9 регионах страны у жителей низкие трудовые доходы, что ведет к большому числу самозанятых.
Что предлагают разработчики поправок для исправления ситуации:
- Создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости
- Повышение доходов сельского населения в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты"
- Системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов и меры государственной поддержки
- Обязательства по повышению заработных плат из бюджета
- Государственная социальная поддержка населению.
Реализация комплексного плана приведет к трудоустройству более 2,8 млн человек, в том числе 1,9 млн молодежи до 2028 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 40,6% (с 30,1% в 2022 году), снижению уровня бедности до 5% (с 5,3% в 2022 году), безработицы до 4,6% (с 4,9% в 2022 году)", - говорится в документе.
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