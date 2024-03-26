25.03.2024, 09:48 21921
На Шымкентском НПЗ начались планово-предупредительные работы
Фото: Kazakhstan Today
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Шымкент. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе сегодня стартовали планово-предупредительные работы, сообщает пресс-служба национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз".
На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок. В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого стало известно, что Шымкентский НПЗ готовится к расширению.
На сегодня мощность одного из трех нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана составляет 6 млн тонн в год. Завод обеспечивает рынок страны нефтепродуктами на 30-40 процентов. Экспортируется только топочный мазут, так как его количество считается избытком.
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25.03.2024, 16:31 16301
Новая эра в отношениях: Кипр откроет посольство в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса, сообщает Акорда.
На встрече президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Республикой Кипр. По его словам, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.
Токаев приветствовал решение правительства Кипра об открытии посольства в Астане. По его словам, данный шаг ознаменует новую главу в дипломатических отношениях и придаст импульс развитию партнерства.
В свою очередь Константинос Комбос отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между Казахстаном и Кипром.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах. Также рассмотрена международная и региональная повестка дня, включая вопросы взаимодействия по линии ООН и ЕС.
Ранее с Комбосом встретился министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу. Он подчеркнул, что Казахстан придает большое значение двусторонним отношениям с Кипром и рассматривает Никосию в качестве важного партнера в Южной Европе.
В свою очередь Комбос сообщил о принятом в Никосии решении об открытии в текущем году посольства Республики Кипр в Астане.
Мы открываем новую эру в наших отношениях", - отметил Комбос
Собеседники также отметили существенный потенциал для развития сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства и энергетики.
По итогам переговоров в МИД был подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Кипр по воздушному сообщению.
Сегодня Комбос также встретится с председателем сената Мауленом Ашимбаевым и Генеральным прокурором РК Бериком Асыловым.
Для справки
По данным Нацбанка, в период с 2005 г. по III квартал 2023 г. объем кипрских инвестиций в экономику РК составил 4,1 млрд долларов США (за январь-сентябрь 2023 г. - 268,4 млн). По состоянию на 1 января 2024 г. в Казахстане зарегистрировано 392 компании с участием кипрского капитала (из них действующих - 328).
25.03.2024, 15:21 16721
Свыше 5% казахстанцев живут за чертой бедности
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За чертой бедности живет 5,1% казахстанцев, говорится в проекте поправок в постановление правительства "Об утверждении комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2029 года".
По данным на II квартал 2023 года, самый высокий уровень бедности зарегистрирован в Туркестанской области (9,7%), также этот показатель выше общереспубликанского в областях Абай и Жетісу, в Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и Шымкенте. Самый низкий уровень бедности - в Астане (2,5%).
По-прежнему сохраняется большая разница в доходах у городских и сельских жителей.
По итогам II квартала 2023 года значение показателя уровня бедности в сельской местности превысило значение показателя в городской местности (3,9%) на 3,3% и составило 7,2%", - говорится в документе.
На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства.
Уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из пяти и более лиц, по итогам II квартала 2023 года, составил 9,2%, что выше общего уровня бедности почти в два раза", - сообщается в проекте поправок.
Разработчики также подчеркнули, что текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. По их данным, темпы роста реальных доходов населения снижаются. Если в 2019 году показатель доходов составлял 6,4%, то за 8 месяцев прошлого года он составил всего 0,2%.
При этом в декабре 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 8,5%, на непродовольственные товары - на 9,1%, на платные услуги - на 12,4%.
Самая высокая месячная инфляция в минувшем году зарегистрирована в Атырауской области - 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 %), самая низкая - в области Улытау, Актюбинской и Павлодарской областях - по 0,3%.
Также в стране растет количество безработных. На конец сентября 2023 года их было зарегистрировано 295,8 тыс. человек, что составляет 3,1% от численности рабочей силы. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,3%.
Кроме того, в 9 регионах страны у жителей низкие трудовые доходы, что ведет к большому числу самозанятых.
Что предлагают разработчики поправок для исправления ситуации:
- Создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости
- Повышение доходов сельского населения в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты"
- Системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов и меры государственной поддержки
- Обязательства по повышению заработных плат из бюджета
- Государственная социальная поддержка населению.
Реализация комплексного плана приведет к трудоустройству более 2,8 млн человек, в том числе 1,9 млн молодежи до 2028 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 40,6% (с 30,1% в 2022 году), снижению уровня бедности до 5% (с 5,3% в 2022 году), безработицы до 4,6% (с 4,9% в 2022 году)", - говорится в документе.
25.03.2024, 13:34 19051
Глава Минтранса РК обсудил с китайской стороной расширение транспортно-логистического взаимодействия
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе рабочего визита в Китай обсудил с секретарем КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем вопросы по совместному расширению взаимодействия путем открытия дополнительных пунктов пограничного пропуска, усиления системной работы между транспортными компаниями двух стран, а также облегчения международной торговли, сообщили в Министерстве транспорта РК.
Встреча организована в рамках укрепления и расширения возможностей транспортно-логистического потенциала, улучшения условий для транспортных компаний сторон, а также установления тесных международных связей. Значимость мероприятия связана с географическим положением и экономическими интересами обеих сторон", - рассказали в Минтранспорта РК, отметив, что по территории Казахстана проходит множество автодорог и железных дорог, обеспечивающих транспортные потоки между этими регионами.
Также казахстанская делегация посетила ряд объектов транспортной инфраструктуры города Урумчи, в том числе Международный сухой порт, Центр экспресс доставки (Jitu Express), железнодорожный экспресс хаб "Китай - Европа" и офис Синьцзянской торгово-логистической корпорации.
Кроме того, Карабаев принял участие в церемонии отправки юбилейного, 150 контейнерного поезда "Тяньшань" по маршруту КНР - ЕС.
На церемонии было отмечено, что за 10 лет образования инициативы "Один пояс - один путь" (с 2013 года) из Китая отправлено порядка 85 тыс. контейнерных поездов в западном направлении, из них 80% прошли через Казахстан.
В ходе посещения вышеуказанных объектов сторонами были согласованы планы организации совместных инвестиционных проектов, нацеленных на стимулирование и улучшение инфраструктуры логистики.
22.03.2024, 17:04 62581
Астану и Душанбе свяжет прямой авиарейс
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану.
Новое направление не только позволит расширить маршрутную сеть авиакомпании, но и даст импульс развитию и укреплению двусторонних отношений Таджикистана и Казахстана, а пассажирам будет предоставлена возможность совершать прямые регулярные перелеты между столицами двух государств", - подчеркнули в авиакомпании.
Первый рейс из Душанбе в Астану запланирован на 2 апреля.
Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам. С 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю - по вторникам и пятницам", - уточняется в информации.
По вторникам рейсы из Душанбе в Астану будут выполняться в 16.25. В обратном направлении - в 19.50 по местному времени.
По пятницам время вылета из Душанбе - 09.00, из Астаны - 12.15 по местному времени.
Все рейсы будут осуществляться на самолетах Боинг 737-800 и Боинг 737-900.
Ранее сообщалось, что Астана с июня возобновит авиасообщение с Батуми. Также в марте будет запущен прямой авиарейс между Алматы и Куала-Лумпуром.
Кроме того Казахстан и Корея договорились в 4 раза увеличить количество авиарейсов.
22.03.2024, 13:27 65436
Экспортные контракты на $75,2 млн подписали казахстанские сельхозпроизводители с китайскими партнерами
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Чэнду. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 18 по 21 марта в китайском городе Чэнду проходит торгово-экономическая миссия с участием более 40 казахстанских производителей товаров, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Главным событием бизнес-миссии стал форум торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Стратегический характер нашего сотрудничества поддерживается на самом высоком уровне. Мы объявили о новом золотом тридцатилетии взаимоотношений и дружбы между нашими странами. Взаимная торговля Казахстана и КНР достигла рекордных показателей. Перед нами стоит задача по доведению товарооборота до $40 млрд", - сказал в ходе форума глава Минторговли РК Арман Шаккалиев.
По итогам 2023 года экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на 12,6% и составил $14,7 млрд. Аналогично растет потребность в китайских товарах среди казахстанских покупателей. Только за прошлый год объем импортных поставок увеличился на 50,5% и составил $16,8 млрд.
Китайский рынок для нас - это надежный потребитель казахстанской продукции. Отечественные предприятия готовы предложить покупателям Китая широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - подчеркнул министр.
В этот перечень входит высококачественная охлажденная мясная, рыбная продукция, мясо птицы и субпродукты, другие виды высокомаржинальных товаров.
Как показывает статистика, Китай выступает основным покупателем казахстанского рапсового масла, на его долю приходится от 74% до 98% в разные годы. Отечественные заводы способны нарастить поставки масложировой продукции на соседний рынок, потенциал которой оценивается в более чем 250 тыс. тонн.
Китайская провинция Сычуань ежегодно импортирует товары на сумму порядка $41 млрд, в основном это рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масло, жмыхи, вода, молочная продукция, а также мясные продукты. Для казахстанских товаропроизводителей открываются большие возможности в осуществлении поставок перечисленных товаров покупателям Сычуаня.
Сегодня торгово-экономические связи Казахстана и Китая выстраиваются по принципу регионализации, разрабатываются планы совместных действий, создаются рабочие органы по взаимодействию. По словам Армана Шаккалиева, с провинцией Сычуань интенсивно прорабатываются перспективные направления для реализации.
Мы открываем торговое партнерство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань. Дочерняя компания министерства сегодня является оператором по продвижению экспорта и развитию внутренней торговли. QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать ее проводником на китайский рынок, а также налаживать взаимодействие с крупными компаниями", - сообщил Шаккалиев.
В ходе форума Арман Шаккалиев подтвердил намерение казахстанских производителей продемонстрировать свой экспортный потенциал на площадках крупнейших импортных выставок в Китае, в частности Шанхайской выставки и ЭКСПО "Китай - Евразия" в СУАР.
По информации МТИ, в четырехдневной торговой миссии Казахстана в Чэнду участвуют более 40 представителей отечественных компаний. Это производители масложировой и молочной продукции, муки, макаронных и кондитерских изделий, напитков, кормов для животных и поставщики услуг.
В рамках деловой поездки при содействии QazTrade предприниматели посетили высокотехнологичный завод по выпуску рапсового масла Sichuan Deyang Nianfeng Food, презентовали свою продукцию 50 китайским компаниям, входящим в Сычуаньскую кооперативную систему снабжения и сбыта China Co-op Group. Кроме того, бизнесмены посетили знаменитую специализированную Китайскую ярмарку продуктов питания и напитков в Чэнду. Товаропроизводители изучили опыт китайских предпринимателей, оценили перспективность выставки и намерены рассмотреть возможность своего участия в продуктовой ярмарке в следующем году.
По итогам встреч и переговоров в Чэнду казахстанский бизнес подписал экспортные контракты на поставку подсолнечного, соевого, сафлорового масла, кондитерских изделий, кормовой муки и другой сельхозпродукции на сумму $75,2 млн.
Также заключены соглашения о закупе сельхозтоваров между ТОО "Костанайская мукомольная компания" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading, ТОО "Хлеб СНАБ" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между ТОО "QazTrade" и Сычуаньской кооперативной системой снабжения и сбыта China Co-op Group, а также Паназиатской инвестиционно-развивающей группой провинции Сычуань.
На следующей неделе, 26 марта 2024 года, в Астане состоится второй форум экспортеров на тему "Новые подходы в развитии торговых отношений Казахстан - Китай". Более 100 крупнейших китайских компаний, в том числе предприниматели из Сычуаня, приедут в столицу в поисках потенциальных партнеров и заключения договоренностей. Среди них компании пищевой промышленности, машиностроения, металлургии, строительного, логистического, фармацевтического секторов, а также сферы инвестиций, услуг и другие", - напомнили в Минторговли.
Напомним, Китай стал ключевым партнером Казахстана во внешней торговле. Впервые за последние несколько лет удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%. За период с 2017 года это максимальный показатель.
21.03.2024, 14:57 79826
Тараз станет аграрной столицей Организации тюркских государств
Также министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации тюркских государств договорились развивать взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, продвигать схемы сельскохозяйственного страхования и расширять сотрудничество в области исследований и разработок, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Итоговое коммюнике было подписано по итогам третьего заседания ОТГ.
Участники договорились привлекать как внутренние, так и иностранные инвестиции для улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры.
Всего в итоговый документ были внесены пятнадцать пунктов. С полным текстом коммюнике можно ознакомиться на официальном сайте МСХ РК.
Министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных и организовать серию встреч, посвященных этому вопросу. Кроме того, принято решение объявить город Тараз аграрной столицей ОТГ сроком на один год начиная с сентября 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
4-е заседание министров сельского хозяйства ОТГ пройдет в Чолпон-Ате.
Глава МСХ Айдарбек Сапаров также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и делегациями. По его словам, важно оперативно решить проблемные вопросы по развитию взаимной торговли со странами ОТГ. Для этого он предложил создать рабочую группу на уровне заместителей министров сельского хозяйства.
С турецкой делегацией Айдарбек Сапаров поговорил о поставках мясной продукции казахстанского производства, а также об унификации стандартов стран ОТГ в области ветеринарии и фитосанитарии. Казахстанская сторона выработает свои варианты путей решения по доступу на турецкий рынок. Далее Айдарбек Сапаров и его коллега посредством zoom проведут совещание, после чего казахстанская делегация посетит с визитом Анкару", - сообщает ведомство.
С министром Узбекистана Сапаров договорился продолжить работу по совместному выращиванию сельскохозяйственных культур в северных регионах Казахстана и предложил организовать совместные проекты по глубокой переработке зерна на территории республики. Узбекская сторона в свою очередь предложила создать в приграничных областях "зеленые" торговые зоны.
Также Сапаров предложил поставлять казахстанское зерно и муку и ряд позиций по продовольственным товарам в Кыргызстан.
Об импорте казахстанского зерна и муки глава Минсельхоза также договаривался с министром сельского хозяйства Азербайджана. Азербайджанская сторона в свою очередь предложила реализовать совместные проекты по оросительным системам и хранению сельхозпродукции. Рабочая группа из Азербайджана в ближайшее время приедет в Казахстан для изучения законодательства и осмотра регионов. Стороны также договорились обменяться существующими в обоих государствах мерами господдержки для детального изучения.
21.03.2024, 12:42 81186
Казахстан и Корея в 4 раза увеличат количество авиарейсов
Стороны также договорились о выполнении 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха"
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационные власти Казахстана и Кореи договорились об увеличении количества разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Двусторонние переговоры провели председатель КГА Салтанат Томпиева и генеральный директор офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Ким.
Помимо увеличения количества гражданских авиарейсов, стороны договорились предоставить право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха".
В ходе переговоров были сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами", - сообщили в комитете.
Стороны также поддержали намерения авиаперевозчиков установить прямое авиасообщения межде столицами двух стран.
Ранее сообщалось, что в марте будет запущен прямой авиарейс между Алматы и Куала-Лумпуром.
Также Астана с июня возобновит авиасообщение с Батуми.
21.03.2024, 11:23 74456
Инвестпроекты на $17,6 млрд реализуют Казахстан и Катар
Фото: primeminister.kz
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Доха. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Казахстана и Катара приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Напомним, вчера в Дохе премьер-министра РК Олжаса Бектенова принял эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Глава казахстанского правительства передал шейху искренние слова приветствия и добрые пожелания от главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
Стороны обсудили исполнение договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также содействие качественной и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и др.
Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он заявил о готовности Казахстана стать партнером по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. В настоящее время казахстанские предприятия налаживают сотрудничество с катарскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК.
В свою очередь глава МИД Катара подтвердил заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Для укрепления взаимодействия между нашими странами имеется хорошая политическая основа. Ранее в ходе визита главы наших государств выразили готовность вывести сотрудничество на более высокий уровень и реализовать ряд совместных проектов. Наша сегодняшняя встреча позволит реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы исследовать новые направления для расширения и углубления взаимодействия", - сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:
- строительство газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд;
- строительство магистральных газопроводов Актобе - Костанай и второй нитки Бейнеу - Бозой - Шымкент на общую сумму около $7,7 млрд;
- возведение электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд;
- строительство заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.
Главы правительств отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, в середине февраля президент Казахстана посетил с официальным визитом Катар, где провел переговоры с главой страны - шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Стороны подписали ряд важных документов, в том числе о совместных инвестпроектах.
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