Национальные компании будут продавать 50% валютной выручки Нацбанку

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане возобновят норму об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора для повышения сбалансированности валютного рынка, говорится в - В Казахстане возобновят норму об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора для повышения сбалансированности валютного рынка, говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка РК Алии Молдабековой.





По ее словам, совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге.





Ситуация во внешнем секторе остается неблагоприятной из-за сохраняющейся высокой волатильности и глобальных экономических рисков. Доллар США продолжил укрепление относительно валют как развитых, так и развивающихся рынков. Индекс DXY вырос до 106,2 пункта, увеличившись на 5,5% с конца сентября, в то время как индекс валют развивающихся рынков ЕМ продолжает снижаться, потеряв 4,1% с конца сентября", - заявила Молдабекова.





На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до 71-72 долларов США за баррель.





На внутреннем валютном рынке наблюдается повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения на валютном рынке.





Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту.





Снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Соответствующее постановление правительства РК и приказ Национального банка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни", - сообщила зампред Нацбанка.





Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем, данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков.





В настоящее время курс тенге в казахстанских обменниках варьируется от 498 до 500 тенге за доллар и от 526 до 530 тенге за евро.