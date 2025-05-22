Новую программу льготного финансирования МСБ разрабатывают в Казахстане

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давидом Манзини. Обсуждены вопросы реализации проекта по строительству завода по производству соленых закусок в Алматинской области, - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давидом Манзини. Обсуждены вопросы реализации проекта по строительству завода по производству соленых закусок в Алматинской области, сообщает пресс-служба правительства РК.





По информации пресс-службы правительства, новый завод PepsiCo станет крупнейшим в Центральной Азии. По итогам предыдущих переговоров, прошедших в июне 2024 года, сумма инвестиций была запланирована в объеме $160 млн. На сегодняшний день компанией принято решение увеличить инвестиции более чем в два раза. Производственная мощность и объем переработки картофеля вырастут в три раза - с 70 до 210 тыс. тонн, что обеспечит порядка 70 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Давид Манзини сообщил, что запуск первой фазы проекта и выпуск первой партии казахстанской продукции планируется в марте 2026 года, к сентябрю 2027 года предполагается выход завода на полную мощность.





В рамках проекта предполагается использование местного сырья - к поставкам картофеля будут привлечены казахстанские фермерские хозяйства. До 2035 года PepsiCo планирует перейти к полной локализации выращивания чипсовых сортов. В настоящее время к программе подключено порядка 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетісу. Предусмотрено также расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества продукции.





По итогам встречи Министерству иностранных дел поручено в течение двух недель подготовить соглашение об инвестициях между правительством Казахстана и PepsiCo. В этот же срок Министерство сельского хозяйства внесет необходимые поправки в правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, в целях создания максимально комфортных условий для инвестора.





Ранее Бектенов призвал иностранных инвесторов реализовывать новые проекты в приоритетных отраслях экономики.







