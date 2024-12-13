Новые месторождения углеводородов и редкоземельных металлов нашли в Казахстане

Уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в размере около 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 935,4 тыс. тонн редкоземельных металлов, в том числе церия и лантаноидов

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разведано 60 перспективных участков с прогнозными ресурсами по благородным, цветным и черным металлам, говорится в публикации - В Казахстане разведано 60 перспективных участков с прогнозными ресурсами по благородным, цветным и черным металлам, говорится в публикации primeminister.kz об итогах развития Казахстана в 2024 году.





Еще на 12 участках продолжаются поисковые работы.





На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в размере около 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 935,4 тыс. тонн сумм редкоземельных металлов, в том числе церия и лантаноидов. Кроме этого, с целью привлечения инвестиций в отрасль и повышения потенциала РЗМ проводится работа по рассекречиванию данных о балансовых запасах РЗМ, за исключением осмия и рения", - говорится в отчете.





Также в Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений углеводородов.





Сегодня минерально-сырьевая база включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых, и динамика их разведки остается положительной", - отметили в правительстве.





По результатам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет поставлены 17 месторождений, содержащих следующие минеральные запасы и ресурсы:





золото - запасы 107,5 тонны, ресурсы 337,04 тонны;

серебро - запасы 1904,5 тонны, ресурсы 172087,2 тонны;

медь - запасы 4916,7 тыс. тонн, ресурсы 7796,9 тыс. тонн;

цинк - запасы 2549,6 тыс. тонн, ресурсы 338,9 тыс. тонн;

железные руды - запасы 128 млн тонн, ресурсы 162 млн тонн;

свинец - запасы 1319,5 тыс. тонн, ресурсы 64,1 тыс. тонн;

вольфрам - запасы 409,9 тыс. тонн, ресурсы 743 тыс. тонн;

хром - ресурсы 464,1 тыс. тонн;

молибден - запасы 14 тонн, ресурсы 39 тонн;

марганец - запасы 794 тыс. тонн, ресурсы 1137,3 тыс. тонн.





Также в этом году на государственный учет впервые поставлены 6 месторождений углеводородного сырья, в частности газа объемом 1776,5 млн м3.





Что касается производства, одним из приоритетных направлений остаются автомобилестроение и развитие нефтегазохимической отрасли.





В настоящее время реализуются крупные проекты по выпуску полипропилена и полиэтилена. Разрабатываются новые перспективные проекты, такие как производство бутадиена, карбамида и терефталевой кислоты. Важно, что все эти инициативы ориентированы на создание новых точек роста в регионах страны", - отмечается в отчете.





В 2024 году запланировано введение 180 инвестиционных проектов на сумму почти 1,3 трлн тенге, 164 из которых в обрабатывающем секторе. По количеству объектов в рамках единой карты индустриализации на сегодня лидируют Карагандинская, Кызылординская и Жамбылская области, по объемам инвестиций - Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская.





Что касается обрабатывающей промышленности, она по объему превысила сырьевой сектор, 48% против 45%. Рост в этой отрасли составил почти 5%.





Основной рост в ней наблюдается сразу в нескольких секторах:





Машиностроение





Рост на 6,9%, чему способствовало увеличение производства компьютерного оборудования, электрических приборов, сельскохозяйственной и железнодорожной техники.





Черная металлургия





Рост составил 10,8%. Это результат увеличения выпуска ферросплавов, стали, плоского проката и чугуна.





Цветная металлургия





Объем производства увеличился на 4,8%, благодаря росту производства меди, цинка, свинца и алюминия.





Химическая промышленность





Зафиксирован рост на 8,4%, значительный вклад внесло увеличение производства полипропилена и бихромата натрия.





В дальнейшем в этой отрасли планируется реализовать несколько крупных проектов:





Железная руда





Производство горячебрикетированного железа в Костанайской области (АО "ССГПО") и металлургический кластер в Павлодарской области (ТОО "Mineral Product International", продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь).





Медная руда





Строительство медеплавильного завода в области Абай (ТОО "KAZ Minerals Smelting" КАЗ Минералс Смэлтинг/NFC"), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на базе предприятий Казахмыс (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).