Новые месторождения углеводородов и редкоземельных металлов нашли в Казахстане
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разведано 60 перспективных участков с прогнозными ресурсами по благородным, цветным и черным металлам, говорится в публикации primeminister.kz об итогах развития Казахстана в 2024 году.
Еще на 12 участках продолжаются поисковые работы.
На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в размере около 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 935,4 тыс. тонн сумм редкоземельных металлов, в том числе церия и лантаноидов. Кроме этого, с целью привлечения инвестиций в отрасль и повышения потенциала РЗМ проводится работа по рассекречиванию данных о балансовых запасах РЗМ, за исключением осмия и рения", - говорится в отчете.
Также в Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений углеводородов.
Сегодня минерально-сырьевая база включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых, и динамика их разведки остается положительной", - отметили в правительстве.
По результатам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет поставлены 17 месторождений, содержащих следующие минеральные запасы и ресурсы:
- золото - запасы 107,5 тонны, ресурсы 337,04 тонны;
- серебро - запасы 1904,5 тонны, ресурсы 172087,2 тонны;
- медь - запасы 4916,7 тыс. тонн, ресурсы 7796,9 тыс. тонн;
- цинк - запасы 2549,6 тыс. тонн, ресурсы 338,9 тыс. тонн;
- железные руды - запасы 128 млн тонн, ресурсы 162 млн тонн;
- свинец - запасы 1319,5 тыс. тонн, ресурсы 64,1 тыс. тонн;
- вольфрам - запасы 409,9 тыс. тонн, ресурсы 743 тыс. тонн;
- хром - ресурсы 464,1 тыс. тонн;
- молибден - запасы 14 тонн, ресурсы 39 тонн;
- марганец - запасы 794 тыс. тонн, ресурсы 1137,3 тыс. тонн.
Также в этом году на государственный учет впервые поставлены 6 месторождений углеводородного сырья, в частности газа объемом 1776,5 млн м3.
Что касается производства, одним из приоритетных направлений остаются автомобилестроение и развитие нефтегазохимической отрасли.
В настоящее время реализуются крупные проекты по выпуску полипропилена и полиэтилена. Разрабатываются новые перспективные проекты, такие как производство бутадиена, карбамида и терефталевой кислоты. Важно, что все эти инициативы ориентированы на создание новых точек роста в регионах страны", - отмечается в отчете.
В 2024 году запланировано введение 180 инвестиционных проектов на сумму почти 1,3 трлн тенге, 164 из которых в обрабатывающем секторе. По количеству объектов в рамках единой карты индустриализации на сегодня лидируют Карагандинская, Кызылординская и Жамбылская области, по объемам инвестиций - Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская.
Что касается обрабатывающей промышленности, она по объему превысила сырьевой сектор, 48% против 45%. Рост в этой отрасли составил почти 5%.
Основной рост в ней наблюдается сразу в нескольких секторах:
- Машиностроение
Рост на 6,9%, чему способствовало увеличение производства компьютерного оборудования, электрических приборов, сельскохозяйственной и железнодорожной техники.
- Черная металлургия
Рост составил 10,8%. Это результат увеличения выпуска ферросплавов, стали, плоского проката и чугуна.
- Цветная металлургия
Объем производства увеличился на 4,8%, благодаря росту производства меди, цинка, свинца и алюминия.
- Химическая промышленность
Зафиксирован рост на 8,4%, значительный вклад внесло увеличение производства полипропилена и бихромата натрия.
В дальнейшем в этой отрасли планируется реализовать несколько крупных проектов:
- Железная руда
Производство горячебрикетированного железа в Костанайской области (АО "ССГПО") и металлургический кластер в Павлодарской области (ТОО "Mineral Product International", продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь).
- Медная руда
Строительство медеплавильного завода в области Абай (ТОО "KAZ Minerals Smelting" КАЗ Минералс Смэлтинг/NFC"), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на базе предприятий Казахмыс (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).