Новый газопровод от Актюбинской области до Костаная планируют построить в Казахстане

Реализация проекта позволит газифицировать как населенные пункты, так и крупные инвестиционные проекты, требующие большого объема топлива

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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый газопровод построят от Актюбинской области до города Костаная, сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.





По словам акима, реализация масштабного проекта позволит газифицировать как населенные пункты, так и крупные инвестиционные проекты, требующие большого объема топлива. В Костанайской области лишь 28% сельских населенных пунктов обеспечено центральным газоснабжением. Поэтому данный проект является весьма значимым для жителей региона.





Поручение по строительству магистрального газопровода от Актюбинской области до Костаная дал глава государства во время рабочей поездки в Костанайскую область в январе текущего года. Министерство энергетики РК совместно с АО "НК "QazagGaz" незамедлительно приступило к разработке ТЭО. В настоящее время работа ведется полным ходом.





Большие объемы газа потребуются для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа - сырья для сталелитейной промышленности. Между тем, обладая необходимой сырьевой базой и квалифицированными кадрами, нужно стремиться наладить производство более высоких переделов - конечной продукции, соответствующей международным стандартам качества и экологии", - сказал первый заместитель премьера РК Роман Скляр.





Он добавил, что акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации реализации их проектов с учетом обеспечения региона в перспективе дополнительными объемами газа.





Как отметили в акимате области, реализация данного проекта - это мощный рывок для региона. Он позволит выполнить "закольцовку" с существующей газотранспортной сетью республики и обеспечит растущие потребности региона в природном газе, в том числе для развития конкурентоспособного производства.



