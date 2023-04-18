НПП: из-за проблем с ЕГИСС фермеры не могут получить субсидии

Минсельхоз уверяет, что "все в порядке", фермеры потребовали, чтобы министр ушел в отставку либо сам пришел и показал, как работает система

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства не может полноценно запустить новую систему gosagro.kz. Из-за недоработок новой системы фермеры остались без субсидий, - Министерство сельского хозяйства не может полноценно запустить новую систему gosagro.kz. Из-за недоработок новой системы фермеры остались без субсидий, рассказали в национальной палате предпринимателей "Атамекен".





В этом году Минсельхоз запустил единую государственную информационную систему субсидий gosagro.kz. Ее функционал построен только на онлайн-подаче заявок фермеров и их рассмотрении государственными органами.





Очень много недоработок на новом портале. Перечислю некоторые: отсутствует блокировка при неправильном заполнении заявки. К примеру, по Акмолинской области на текущий год постановление по утверждению нормативов на пестициды не принято, а заявки уже поступают в управление сельского хозяйства. Хотелось бы отметить, что большинство субсидий, определенных контрольно-надзорными органами на возврат, обозначались из-за низкой компетенции фермеров при прикреплении всех документов или из-за двойного толкования самого законодательства", - рассказал исполняющий обязанности председателя правления НПП Ербол Есенеев.





Кроме того, министерство презентовало СМИ то, что работа портала "отличная". Ведомство заявило журналистам, что ставит под сомнение деятельность фермеров.





Недавно Министерство сельского хозяйства, защищая свой разработанный портал, в средствах массовой информации предъявило обвинения фермерам в мошеннических действиях по применению ЭСФ несколько раз на один и то же вид удобрения или пестицид, а также увеличения пашни путем ее обрисовки, ставя под сомнение деятельность всех субъектов АПК", - напомнил Есенеев.





По мнению спикера, можно бесконечно перечислять проблемы портала. Если сейчас вопросы по заполнению заявок возникают у крупных агрохолдингов, которые имеют в наличии штат, то малые фермерства, они же и агрономы, зоотехники и руководители в одном лице, и вовсе не разберут порядок процессов на портале.





Ербол Есенеев остановился и на других проблемах.





К примеру, крупный холдинг Aitas, который объединяет 6 птицефабрик страны, также столкнулся с проблемой в подаче заявки. В рамках инвестиционного субсидирования по паспорту проекта № 20 "Создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве" при подаче заявки порталом предусмотрена отдельная подача заявок на строительно-монтажные работы по устройству зданий, построенных в рамках одного проекта по строительству или расширению племенного репродуктора в соответствии с пунктами, указанными в паспорте проекта. Нецелесообразно подавать отдельные заявки на инвестиционное субсидирование на каждое отдельное здание и на каждое оборудование для этих зданий. В этой связи необходимо корректировать портал в соответствии со строительным законодательством", - сказал он.





Также компания столкнулась с проблемами подачи заявки на процентную ставку, где только при заполнении графика погашения займа по договору банковского займа имеются недоработки в части:





- не минусуется остаток основного долга;





- не верно считается сумма субсидий и сумма остатка основного долга;





- некорректно считается график погашения займа;





- сумма субсидируемой части вознаграждения не заполняется ни вручную, ни автоматически;





- сумма части вознаграждения, уплачиваемая заемщиком, также не заполняется ни вручную, ни автоматически;





- не понятно, для чего предусмотрено второе поле при заполнении графика погашения займа.





Фермеры также выразили недовольство по вопросам, по которым система требует регистрационного номера на оборудование или навесную технику по отдельным паспортам, не предусмотренным законодательством", - продолжил спикер.





По субсидированию ставки вознаграждения до настоящего времени нет списка одобренных заявок в 2022 году, которые попали в резерв и по которым не заключены договоры. Отсутствует процесс подачи "уведомления", то есть фермеры, которые провели реструктуризацию платежей, выпали из мер господдержки.





Долгое время НПП отрабатывало с разработчиками "Колдау" по крестьянским хозяйствам, которым присвоен БИН. В правила субсидирования были внесены соответствующие изменения. При этом в gosagro.kz не учтены данные изменения и все КФХ, у которых БИН, не могут подать заявку", - сказал Ербол Есенеев.





В Нацпалате заверяют, что неоднократно направляли письма в Минсельхоз об устранении пробелов, а также о создании оперативного штаба с указанием точного времени и даты. Однако до сих пор обратной связи со стороны МСХ нет, а проблемы затянулись на несколько месяцев.





По словам специалиста, государственная база должна быть ресурсным источником для анализа и обмена информацией, определения специализации регионов, эффективного использования бюджетных средств - это мировой опыт.



