Нурхат Кушимов назначен на должность топ-менеджера Binance Kazakhstan

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Binance Kazakhstan, локальная регулируемая компания ведущей блокчейн-экосистемы Binance в Казахстане, объявляет об утверждении Нурхата Кушимова на должность генерального менеджера Binance Kazakhstan комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).





С 2019 года Кушимов был регистратором компаний и членом правления МФЦА, ответственным за развитие финансовых технологий и регулирование.





В новой роли он сосредоточится на стратегическом развитии Binance Kazakhstan, укреплении взаимодействия с регуляторами и правительством, а также на продвижении инноваций на рынке цифровых активов страны. Он будет курировать развитие продуктов и услуг Binance Kazakstan, а также работать над расширением образовательных инициатив в области блокчейн-технологий и криптовалют. Кроме того, Кушимов будет вести работу над укреплением сотрудничества с финансовыми учреждениями и партнерами, способствуя устойчивому росту криптовалютного рынка в стране.