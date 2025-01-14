13.01.2025, 15:20 58326
Нурхат Кушимов назначен на должность топ-менеджера Binance Kazakhstan
Он будет курировать развитие продуктов и услуг Binance Kazakstan
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Binance Kazakhstan, локальная регулируемая компания ведущей блокчейн-экосистемы Binance в Казахстане, объявляет об утверждении Нурхата Кушимова на должность генерального менеджера Binance Kazakhstan комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).
С 2019 года Кушимов был регистратором компаний и членом правления МФЦА, ответственным за развитие финансовых технологий и регулирование.
В новой роли он сосредоточится на стратегическом развитии Binance Kazakhstan, укреплении взаимодействия с регуляторами и правительством, а также на продвижении инноваций на рынке цифровых активов страны. Он будет курировать развитие продуктов и услуг Binance Kazakstan, а также работать над расширением образовательных инициатив в области блокчейн-технологий и криптовалют. Кроме того, Кушимов будет вести работу над укреплением сотрудничества с финансовыми учреждениями и партнерами, способствуя устойчивому росту криптовалютного рынка в стране.
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14.01.2025, 13:44 13451
Вырастут ли цены на маркетплейсах после введения обязательной регистрации в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, будут ли расти цены на товары зарубежных маркетплейсов после введения обязательной регистрации онлайн-магазинов в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Что касается удорожания или удешевления, то сегодня, если мы сопоставим цены на маркетплейсах, которые уже в правовом поле Казахстана, в том числе и Ozon, и Wildberries, то мы видим, что они конкурентные. В то же время, проводя анализ, мы увидели, что изменения, направленные на защиту прав потребителей и большую товарную прослеживаемость, не повлекут увеличения в разы. То есть говорить о том, что после внесения поправок стоимость поменяется в сторону удорожания - этого не произойдет, потому что это очень конкурентный рынок", - сказал Шаккалиев.
При этом министр заверил, что товары на уже зарегистрированных в Казахстане маркетплейсах не подорожают, так как ценовая политика уже сформирована и законодательные требования не предполагают дополнительных затрат.
Ранее руководство Минторговли вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.
14.01.2025, 12:27 17606
Экономика Центральной Азии растет в 1,4 раза быстрее мировой - ЕАБР
Согласно прогнозам, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия не только сохраняет устойчивость в условиях глобальных вызовов, но и демонстрирует впечатляющие темпы роста, опережая многие развивающиеся рынки. Население региона достигло 80 миллионов, а иностранные инвестиции продолжают расти, сообщают аналитики Евразийского банка развития.
В среднем экономика Центральной Азии в 2022-2024 годы росла ежегодно на 4,7%. Это более чем на 40% быстрее, чем мир в целом. По оценкам ЕАБР, в 2024 году номинальный ВВП Центральной Азии составит около 520 млрд долларов, тем самым превысив отметку в полтриллиона. Центральная Азия стала крупной и быстро растущей экономикой. Она интересна для инвестиций, а также как рынок сбыта. Привлекателен ее транспортно-транзитный потенциал. Это большой, быстро растущий и обладающий высокой важностью экономический регион в сердце Евразии", - отметил зампредседателя ЕАБР - главный экономист Евгений Винокуров.
Как отмечают эксперты банка, в 2025 - 2027 годах держанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах.
Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса. Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран - экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и расширения возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
14.01.2025, 11:45 21311
Лицензию на фармдеятельность можно получить онлайн через портал e-License
Стоимость получения лицензии составляет 10 МРП, а процесс оформления занимает 15 рабочих дней
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Физические и юридические лица в Казахстане могут получить лицензии на фармацевтическую деятельность через портал e-License. Заявку можно подать в любое время, а процесс оформления лицензии занимает не более 15 рабочих дней, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Лицензия на фармацевтическую деятельность - это обязательный документ, который предоставляет организации право осуществлять деятельность в сфере фармацевтики. Она охватывает широкий спектр видов деятельности, таких как изготовление лекарственных препаратов и медицинских изделий, оптовую и розничную реализацию лекарств, а также их производство. Для получения лицензии необходимо подать заявление и заполнить специальную форму на портале e-License, подтвердив соответствие квалификационным требованиям.
Чтобы получить услугу пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале elicense.kz и перейти в раздел "Здравоохранение" - "Лицензирование деятельности" - "Фармацевтическая деятельность";
- выбрать необходимый подвид деятельности и перейти по кнопке "Далее";
- в паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн";
- выбрать лицензиара, заполнить необходимые сведения и оплатить лицензионный сбор;
- подписать заявку с помощью ЭЦП или QR-кода.
Стоимость получения лицензии составляет 10 месячных расчетных показателей (МРП), а процесс оформления занимает 15 рабочих дней. Тогда как переоформление лицензии обойдется для заявителей в 10% от установленной ставки и займет всего 3 рабочих дня", - уточнили в АО "НИТ".
14.01.2025, 11:10 22806
В Казахстане обяжут регистрировать зарубежные маркетплейсы
Руководство Минторговли вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов в Казахстане, сообщила пресс-служба правительства.
Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.
Отмечается, что поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.
14.01.2025, 10:41 23386
Объем онлайн-торговли в Казахстане составил 3,2 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем электронной торговли в Казахстане составил порядка 3,2 триллиона тенге, сообщил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев.
С 2020 года объемы электронной торговли увеличились в 5 раз, но все еще остаются ниже среднемирового уровня. По оперативным данным, за 11 месяцев 2024 года объем электронной торговли в Казахстане составил порядка 3,2 триллиона тенге. По итогам 2024 года планируется превышение планового показателя до 15% от розничного объема торговли", - доложил министр.
Ведомство планирует увеличить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году, или до 9,3 триллиона тенге в натуральном выражении, практически в 3 раза.
Запущен новый казахстанский маркетплейс Teez с собственной инфраструктурой площадью 100 тысяч квадратных метров, в ближайшее время будет создано 10 тысяч рабочих мест, инвестиции составили 50 миллионов долларов США", - проинформировал Шаккалиев.
Вместе с тем в этом году маркетплейсами Ozon и Wildberries обещают построить три фулфилмент-центра в Астане и Алматы общей площадью 291 тысяча квадратных метров, инвестиции составят 101,3 миллиарда тенге.
13.01.2025, 12:17 64111
Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан, при этом объемы поставок зерна в Иран увеличились в 2 раза (526 тыс. тонн), в Азербайджан - в 1,8 раза (211 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз РК.
Всего за 2024 год, по данным КТЖ, перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе экспорт составил 8,1 млн тонн.
В числе экспортных направлений: Узбекистан (3,3 млн тонн), Китай (1,7 млн тонн). В Таджикистан поставлено 1,2 млн тонн зерновых, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. В Кыргызстан экспортировано 140 тыс. тонн зерна, что в 1,9 раза больше показателя 2023 года", - сообщили в МСХ.
С сентября по декабрь 2024 года перевезено 5 млн тонн зерна нового урожая, что на 50% больше аналогичного периода 2023 года. Объемы экспорта выросли на 57% и составили 3,9 млн тонн.
В Узбекистан экспортировано 1,5 млн тонн (рост 45%), в Таджикистан - 633 тыс. тонн (57%), Афганистан - 190 тыс. тонн (51%), Китай - 592 тыс. тонн (2%). Поставки в Иран увеличены в 30 раз, составив 455 тыс. тонн, в Азербайджан экспортировано 188 тыс. тонн (в сентябре-декабре 2023 г. поставок не было)", - уточнили в ведомстве.
Напомним, по данным МСХ РК на декабрь прошлого года, в Казахстане намолочено 26,7 млн тонн зерновых. В правительстве урожай назвали рекордным. С сентября по 25 декабря 2024 года, по данным МСХ, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
13.01.2025, 11:09 66421
Цены на нефть резко выросли из-за антироссийских санкций Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на нефть в мире резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев после введения масштабного пакета американских санкций против российского энергосектора, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
13 января фьючерсы на эталонную марку Brent выросли на $1,35 до $81,11 за баррель. Днем до этого был достигнут внутридневной максимум в $81,44, что стало самым высоким уровнем с конца августа. Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,40 до $77,97 за баррель после достижения максимума в $78,32, что стало наивысшим значением с начала октября", - сообщает агентство.
Новые санкции США ввели в пятницу, 10 января.
В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", десятки нефтесервисных предприятий и трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью.
Под санкции попала целая группа дочерних компаний "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", в частности ООО "Газпром нефть Казахстан". На сайте предприятия говорится, что компания осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов производства нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан и Омского нефтеперерабатывающего завода.
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Казахстане насчитывает 78 станций, расположенных в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе, Туркестане, Сарыагаше, Кентау, Караганде, Темиртау, Павлодаре, а также Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях. На данных АЗС реализуется бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, G-Drive 95, G-Drive 100 и дизельное топливо", - сообщается на сайте.
На сайте американского Минфина, где опубликован санкционный список, подчеркивается, что действия американских властей "существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью".
Кремль заявлял в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу "максимально тяжелое наследие" в отношениях с Россией. Российская сторона требует отменить ограничения. Венгрия, продолжающая покупать российскую нефть, проведет переговоры с союзниками, чтобы противостоять росту цен. "Этот пакет санкций вновь ставит перед Центральной Европой серьезные проблемы", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Он ожидает, что сокращение поставок сырой нефти приведет к росту спросу на бензин, дизель и другое очищенное топливо, чтобы увеличит риски "очень серьезного" роста цен в регионе", - пишет РБК.
Дополнено 13.01.2025, 12.34
Санкции, введенные против российского энергосектора, вызывают серьезные опасения из-за продолжения роста курса доллара в Казахстане. Однако аналитики считают, что сырьевой фактор "может стать в моменте тем самым драйвером, который временно перекроет собой внешний негатив".
По их данным, пока курс казахстанского тенге остается под локальным давлением и не учитывает стремительного роста цен на нефть.
Сессия пятницы для доллара завершилась на уровне 526,88 тенге. Это примерно уровни прошлого понедельника. Баррель Brent вырос до $79,80. Казахстан хорошо зарабатывает на экспорте нефти. Чем выше цена на сырье, тем лучше. Считается, что "точкой прибыли" является уровень около $60 за баррель", - пишут аналитики агентства Alpari.
Тем не менее отношение к риску остается минорным, что связано с заметным давлением на торгуемые валюты со стороны доллара США.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на понедельник смотрятся так: доллар США проторгуется в пределах отметок 520-530 тенге, евро - 540-550 тенге, рубль - 5,05-5,20 тенге, китайский юань - 71-72 тенге. Стоит понаблюдать за динамикой тенге в паре с рублем. Если рубль продолжит так быстро дорожать, тенге сможет "скопировать" это движение", - считают эксперты.
Ранее сообщалось, что Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году. Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн. В прогнозе Ассоциации финансистов Казахстана, опубликованном в декабре, тоже говорится, что сокращение объема добычи нефти в Казахстане происходит из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+ и замедления экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС). Из-за этого курс доллара США в 2025 году может вырасти до 545 тенге.
11.01.2025, 14:28 127116
Почти 80 растениеводческих предприятий Казахстана получили аккредитацию в КНР
Также китайская сторона озвучила рекомендации по экспорту свекловичного жома из РК в КНР, экспорту мяса птицы, проектам ветеринарных сертификатов на убойный КРС и шкуры КРС
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Пекин. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - 78 казахстанских растениеводческих предприятий получили аккредитацию главного таможенного управления КНР в Пекине, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Заседания рабочей группы с участием представителей МСХ РК и Главного таможенного управления КНР состоялись 25 декабря 2024 года и 10 января 2025 года. В результате переговоров китайской стороной было принято положительное решение об аккредитации 78 казахстанских растениеводческих предприятий. Процесс регистрации будет осуществляться в соответствии с процедурами и публиковаться частями на официальном сайте Департамента карантина животных и растений ГТУ КНР", - рассказали в МСХ.
Также на первом заседании китайская сторона внесла предложения и комментарии к проектам протоколов по экспорту свекловичного жома из РК в КНР и экспорту мяса птицы, проектам ветеринарных сертификатов на убойный КРС и шкуры КРС.
МСХ инициировало запрос по обучению сотрудников ветеринарных и фитосанитарных служб Казахстана, которые впоследствии будут проводить инспекции на соответствие ветеринарным и карантинным требованиям КНР и работе с CIFER.
Данное обучение позволит повысить уровень осведомленности отечественных специалистов о специфике экспортных требований КНР по продукции АПК", - уточнили в министерстве.
На втором заседании рабочей группы представители китайской стороны отметили заинтересованность в импорте конины и подчеркнули необходимость ускорения процедур по открытию доступа на экспорт конины из РК в КНР.
В целом данная рабочая группа, а также переговоры с ГТУ КНР на уровне первых руководителей организаций способствовали активизации диалога по продвижению актуальных вопросов экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок КНР. Следующее заседание рабочей группы планируется провести в очном формате на уровне заместителей первых руководителей МСХ РК и ГТУ КНР в феврале 2025 года", - резюмировали в Минсельхозе.
В июле прошлого года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что для казахстанского сельского хозяйства Китай является самым крупным рынком сбыта сельхозпродукции. В 2023 году объем экспорта сельхозпродукции в КНР вырос в 2 раза и составил 1 млрд долларов.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?