09.04.2025, 14:13 35231
Нужно отказаться от необоснованных налоговых льгот для недропользователей - депутат
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Асхат Аймагамбетов в своем телеграм-канале призвал пересмотреть и отказаться от налоговых льгот для недропользователей и обрабатывающей промышленности, которые представлены в проекте нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства.
Предусматривается освобождение от налога на добычу полезных ископаемых для действующих месторождений твердых полезных ископаемых. Оценочные потери бюджета - от 70 до 100 миллиардов тенге. По соглашению о переработке ТПИ фактически предоставляется освобождение от большинства налогов, за исключением отчислений с фонда оплаты труда. Только по проектам "Казахмыса" потери бюджета могут составить 343 миллиарда тенге за 5 лет", - написал мажилисмен.
Он отметил, что правительством также предложено ввести альтернативный налоговый режим для истощающихся нефтяных месторождений.
По предварительным расчетам, по 9 компаниям бюджет может недополучить 234 миллиарда тенге в 2025-2027 годах. Примечательно, что за 2018-2022 годы (за пять лет) эти компании выплатили дивиденды на сумму в сотни миллиардов тенге. Это говорит о наличии внутренних резервов и ставит под сомнение необходимость предоставления новых льгот. В совокупности отказ от вышеуказанных льгот может принести в бюджет более 1 триллиона тенге", - сообщил депутат.
Вместе с тем в новом Налоговом кодексе предлагается снизить корпоративный подоходный налог с 20% до 10% для предприятий обрабатывающей промышленности, приравняв их по налоговой нагрузке к социальной сфере.
При этом перечень направлений будет утверждаться правительством, в список таких предприятий входят производство и переработка меди, цинка, золота; сборка автомобилей и сельскохозяйственной техники; машиностроение, металлургия и другие. Насколько справедливо снижать налоги крупному бизнесу, когда социальная сфера, наоборот, теряет налоговые преференции?" - отметил Асхат Аймагамбетов.
Кроме того, депутат обратил внимание на необходимость усиления борьбы с контрабандой.
В 2023 году в Казахстане было промаркировано на 300 миллионов пачек сигарет меньше, чем в 2022 году. Мы понимаем, что это не результат сокращения потребления почти на 30%. Скорее всего, это рост нелегального импорта. Государство теряет доход, а серые схемы процветают", - пишет мажилисмен.
По его словам, потери только по табачной продукции, по разным оценкам, составляют около 100 миллиардов тенге в год.
В дополнение к уже отмененным правительством льготам нужно пересмотреть и отказаться от необоснованных налоговых льгот для недропользователей и обрабатывающей промышленности; усилить борьбу с контрабандой и серым импортом - это реальный источник пополнения бюджета", - заключил депутат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут налог на роскошь.
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09.04.2025, 18:02 22651
Более 600 компаний доначислили в бюджет 30 млрд тенге
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил, что в бюджет страны поступило 30 миллиардов тенге дополнительных налогов от более чем 600 компаний, передает корреспондент агентства.
От строительных компаний в бюджет поступило 18,5 миллиарда тенге, около 3 миллиардов тенге - от предприятий, работающих в сфере торговли, пишет Zakon.kz.
По словам вице-министра, в апреле и мае будут проводиться проверки компаний.
Также он напомнил, что налоговые претензии адресовались блогерам.
На сегодня с учетом проведенной работы Комитетом госдоходов с каждым блогером в бюджет дополнительно отражены 9 миллиардов тенге, и они сдали дополнительные декларации. Более полумиллиарда тенге исчислено за месяц", - сказал Ержан Биржанов.
Он отметил, что ряд блогеров тоже проверят. С теми, кто не согласился с предъявленными претензиями, работа дальше продолжится.
Вместе с тем спикер отметил, что многие блогеры продолжают проводить лотереи и розыгрыши, и напомнил, что это запрещено законом, поэтому санкции могут быть применены и к ним.
Ранее депутат призвал отказаться от необоснованных льгот для недропользователей.
09.04.2025, 17:56 22661
Как повышение КПН для банков отразится на ставках по ипотеке
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Как повышение корпоративного подоходного налога для банков отразится на ставках по ипотеке, рассказал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
100% будет повышение, поскольку, естественно, банк переложит эти проценты на ипотеку", - цитирует zakon.kz Серика Жумангарина.
Между тем, по его словам, у потребителей всегда есть выбор - оформлять такую ипотеку или нет.
Но придете ли вы брать эту ипотеку? И в этот момент возникает дилемма: дополнительные пять процентов взять на собственную себестоимость или переложить на потребителя? Рынок ипотеки является эластичным", - цитирует tengrinews.kz вице-премьера.
Напомним, сегодня мажилис принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса РК.
В рамках проекта Налогового кодекса предусматриваются системные меры по мониторингу и анализу налоговых льгот для повышения их эффективности, а также сокращению количества налогов, других обязательных платежей и налоговых льгот. Предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора - 25%, игорного бизнеса - 25%, социальной сферы - 10% и сельского хозяйства - 3%. Базовая ставка останется на уровне 20%.
09.04.2025, 16:48 27021
Наступает время Нацфонда - Жумангарин прокомментировал падение цен на нефть Дополнено
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр национальной экономики РК Серик Жумангарин прокомментировал падение цен на нефть до 50 долларов США за баррель, передает корреспондент агентства.
Буквально вчера мы начали расчеты для сценария 55-50 долларов США за баррель. Дальше мы не прогнозируем снижение (...) Говорим о том, какие расходы мы могли бы сократить. На сегодня есть четкое понимание, что мы не будем финансировать", - сообщил вице-премьер.
Он отметил, что "в кризис надо строить инфраструктуру и обеспечивать рабочие места".
Не забывайте, в такое время наступает роль Национального фонда. Он для таких именно случаев и создан, когда наступают кризисные времена. Мы до этого его использовали на другие цели несколько лет - довольно справедливую критику получили", - сказал Жумангарин.
Дополнено 09.04.2025, 17.17
Журналисты спросили вице-премьера РК Серика Жумангарина, как отразится на Казахстане введение американских пошлин.
Пошлины отразятся только на 4,8% казахстанского экспорта. Это порядка 100 миллионов долларов. Честно говоря, никак не отразятся, если вкупе брать. Из почти 2 миллиардного оборота большая часть на сегодня - исключение, это сырьевые товары: нефть, уран, серебро и высокоуглеродистые ферросплавы. Они в исключении, а то, что попало под пошлины на сегодняшний день, очень низкая доля", - прокомментировал Серик Жумангарин.
Ранее зампремьера РК Серик Жумангарин рассказал, как налоговая реформа повлияет на инфляцию в Казахстане.
09.04.2025, 15:32 30141
Из резерва правительства выделили 40 млрд тенге на поддержку зерновой отрасли
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана выделено 40 млрд тенге для поддержки сельхозтоваропроизводителей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
По информации кабмина, средства планируется направить на решение комплекса задач, среди которых обеспечение качественного проведения весенних полевых работ, высвобождение элеваторных емкостей для приема урожая 2025 года, повышение конкурентоспособности казахстанского экспорта зерновых, а также освоение новых рынков сбыта.
В 2024 году в стране был собран рекордный урожай зерновых культур в объеме 25,2 млн тонн. Высокая урожайность была достигнута в результате правильного применения агротехнологий и благодаря благоприятным погодным условиям. Вместе с тем, потребность внутреннего рынка составляет порядка 10 млн тонн. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом форуме работников сельского хозяйства в 2024 году, экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам составляет 12 млн тонн - это большой объем и огромная ответственность. Приоритетная задача правительства - оказать всестороннюю поддержку фермерам в сбыте их продукции на зарубежных рынках", - напомнили в пресс-службе.
На сегодня из этого экспортного потенциала 10 млн тонн направляются на традиционные рынки сбыта, по которым уже отработаны маршруты. 2 млн - на реализацию по дальним направлениям и новые рынки.
Таким образом, субсидирование удешевления стоимости затрат на транспортировку позволит аграриям своевременно экспортировать зерно на новые рынки и подготовить элеваторы к новому урожаю.
По последним данным, с сентября 2024 года по апрель текущего экспорт зерна составил 6,9 млн тонн, или на 54% больше аналогичного периода 2023-2024 года. На сегодня традиционными маршрутами экспорта являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Увеличены поставки в Иран и Азербайджан. Транзитные пути пролегают через территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Китая", - добавили в правительстве.
Ранее члены кабмина и отечественные сельхозтоваропроизводители обсудили актуальные вопросы развития АПК, ход весенних полевых работ, меры поддержки аграриев, цифровизацию отрасли, а также другие направления взаимодействия, требующие дополнительной проработки.
09.04.2025, 14:38 32246
В Казахстане изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года
Получить беззалоговый потребительский заем граждане младше 21 года и старше 55 лет теперь смогут только после получения согласия, оформленного через портал электронного правительства
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.
В рамках закона получить беззалоговый потребительский заем граждане младше 21 года и старше 55 лет теперь смогут только после получения согласия, оформленного через портал электронного правительства. Военнослужащим же в период прохождения ими срочной воинской службы запрещается выдавать кредиты и микрозаймы.
Кроме того, законом вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, который составит 24 часа. Устанавливается обязательное личное присутствие в отделении банка или микрофинансовой организации для тех казахстанцев, которые впервые обращаются за получением кредита.
Также расширяются основания для списания мошеннических кредитов и микрозаймов финансовыми организациями. А банки получат больше полномочий по приостановлению расходных операций по банковскому счету при выявлении транзакций с признаками мошенничества.
Отдельной нормой Национальный банк наделяется полномочиями по введению ограничений на порядок и условия оказания платежных услуг финорганизациями в период действия чрезвычайного происшествия. В свою очередь АО "Отбасы банк" получит право выдавать образовательные кредиты в рамках Государственной образовательной накопительной системы.
Нормы закона также включают в себя либерализацию требований по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане. К примеру, требование по минимальной сумме совокупных активов иностранного банка снижается с 20 до 10 млрд долларов США.
Также сокращается перечень документов, подлежащих представлению банком-нерезидентом в уполномоченный орган. А перечень видов банковской деятельности для филиалов иностранных банков, наоборот, расширяется. Теперь им разрешат оказывать также услуги по привлечению депозитов физических лиц, выпуску платежных карточек, обменным операциям с иностранной валютой, синдицированному финансированию и другие.
Кроме того, исключаются некоторые требования к казахстанским банкам, в том числе по наличию собственного помещения, найму соответствующего персонала в течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие банка, а также предоставлению отдельных документов в рамках разрешительных процедур в связи с развитием цифровизации.
В целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг депутаты предусмотрели дополнительные меры для граждан, в том числе из социально уязвимых слоев населения. Этой категории лиц в условиях ухудшения экономической ситуации в обязательном порядке будет предоставляться отсрочка по займам и микрокредитам без начисления штрафов на срок не менее трех месяцев, а ежемесячный платеж по займам - снижен на 50% и более.
Также исключается взимание неустойки с физлиц за частичное либо досрочное погашение банковских займов. По микрокредитам же запрещается взимание любых неустоек (за исключением неустойки за невозврат микрокредита). А для снижения нагрузки на заемщиков устанавливается предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита до 10%.
Вместе с тем вводится запрет на взыскание третьими лицами выплат из государственного бюджета и денег от благотворительных организаций, предназначенных гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
Ранее сообщалось, что мажилис в первом чтении одобрил проект нового Налогового кодекса.
09.04.2025, 11:58 37326
Как налоговая реформа повлияет на инфляцию в Казахстане
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса парламента министр национальной экономики РК Серик Жумангарин рассказал, как изменения, представленные в новом Налоговом кодексе, повлияют на инфляцию в стране, передает корреспондент агентства.
Да, изменения могут повлиять на инфляцию, но этот эффект будет временным и исчерпается за год. По нашим расчетам, дополнительная инфляция составит в коридоре 2,5-3%", - сказал министр.
Он отметил, что ожидается дополнительно 4-5 трлн тенге налоговых поступлений в год и снижение зависимости от Национального фонда. По словам Жумангарина, бюджет страны станет самодостаточным.
В марте годовая инфляция в Казахстане выросла до 10%.
09.04.2025, 11:34 38991
Налог на роскошь введут в Казахстане. Каким он будет
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Серик Жумангарин представил депутатам мажилиса проект нового Налогового кодекса и рассказал, каким будет налог на роскошь, передает корреспондент агентства.
Мы предлагаем повышенное налогообложение отдельных категорий товаров - так называемый налог на роскошь. Для этого предлагается увеличить ставки налога на имущество, если стоимость недвижимости превышает 450 миллионов тенге", - сообщил Жумангарин.
Вместе с тем правительство планирует введение акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге, а также на дорогие морские суда и летательные аппараты.
Кроме того, "в целях справедливости" предлагаются акцизы в размере 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары.
Одной из значительных инициатив, как отметил министр, является введение прогрессивной ставки индивидуального подоходного налога.
Предлагается установить повышенную ставку 15% для работников, чей годовой доход превышает 8500 МРП. Это позволит создать механизм, при котором высокие доходы будут облагаться дополнительным налогом", - проинформировал Серик Жумангарин.
Также доходы по государственным ценным бумагам будут облагаться по ставке корпоративного подоходного налога в размере 10%. Сейчас они освобождены от налогообложения.
Предлагается налогообложение доходов по ценным бумагам квазигосударственного сектора. При этом для поддержки реального сектора экономики и привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, доходы от ценных бумаг холдинга "Байтерек" предлагается освободить от налогообложения до 2030 года. Это позволит ежегодно вливать в экономику по 10 триллионов тенге финансовых средств", - отметил докладчик.
Ранее сообщалось, что правительство предлагает порог по НДС определить в размере 40 млн тенге.
09.04.2025, 11:04 30656
Стабильный рост экономики Казахстана в 2025 году прогнозируют финансисты
Фото: Акимат ВКО
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана ожидается на уровне 4,9% с последующим замедлением до 4,1% в 2026 году, сообщает в своем отчете Азиатский банк развития (АБР).
Ускорение экономического роста Казахстана в 2025 году отражает ожидаемое увеличение добычи нефти в результате запуска проекта Future Growth Expansion на Тенгизе. Замедление темпов роста в 2026 году прогнозируется на фоне фискальной консолидации, когда вступят в силу ожидаемые изменения в налоговой политике и сократятся бюджетные расходы. К понижательным рискам относятся возможные негативные последствия глобальных вызовов, а также потенциальные перебои в маршрутах экспорта нефти", - говорится в отчете.
По мнению экспертов, экономика страны демонстрирует устойчивый рост.
Чтобы сохранить эти темпы роста, важно укреплять систему управления государственными финансами и повышать качество бюджетного управления с целью снижения зависимости от Национального фонда. Эти меры, наряду со структурными реформами для развития частного сектора, укрепят способность экономики противостоять внешним потрясениям", - отметил директор представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар.
Эксперты прогнозируют, что инфляция будет постепенно снижаться до 8,2% в 2025 году и до 6,5% в 2026 году, по мере того как жесткая денежно-кредитная политика и стабильный обменный курс будут способствовать сдерживанию роста цен.
Бюджетный дефицит незначительно увеличится до 2,8% ВВП в 2025 году и сократится в 2026 году до 1,7%, с учетом одобрения предложенного правительством повышения ставки налога на добавленную стоимость и сокращения количества налоговых льгот. Дефицит текущего счета, как ожидается, сократится за счет увеличения объемов товарного экспорта на фоне роста добычи нефти", - считают авторы прогноза.
По их мнению, в Казахстане необходимо разработать стратегию финансирования мер по снижению риска стихийных бедствий для повышения институциональной готовности Казахстана к реагированию на чрезвычайные ситуации. Многоуровневая стратегия управления рисками повысит финансовую готовность страны и обеспечит правительство быстрым доступом к необходимым ресурсам для своевременного оказания помощи и начала восстановительных работ.
Прогнозы роста были подготовлены до объявления 2 апреля администрацией США о введении новых тарифов, поэтому базовый сценарий учитывает лишь ранее действовавшие тарифы. Тем не менее в апрельском выпуске отчета представлен анализ потенциального влияния более высоких тарифов на экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечают авторы.
Для справки
АБР - ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и сохранения нашей планеты. Основанный в 1966 году, АБР принадлежит 69 странам, 49 из которых из региона.
Казахстан стал членом АБР в 1994 году. С тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническую помощь на общую сумму свыше 7,5 миллиарда долларов США в области управления государственным сектором, финансов, энергетики, транспорта и других сфер.
Напомним, в марте годовая инфляция в Казахстане выросла до 10%. В начале апреля курс американской валюты подскочил почти на 13 тенге. Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые за четыре года рухнула до $63 за баррель. Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин, цена барреля нефти понизилась на 16,5%.
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