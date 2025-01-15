Объем онлайн-торговли в Казахстане составил 3,2 трлн тенге

Рассказать друзьям

Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия не только сохраняет устойчивость в условиях глобальных вызовов, но и демонстрирует впечатляющие темпы роста, опережая многие развивающиеся рынки. Население региона достигло 80 миллионов, а иностранные инвестиции продолжают расти, сообщают аналитики Евразийского банка развития.





В среднем экономика Центральной Азии в 2022-2024 годы росла ежегодно на 4,7%. Это более чем на 40% быстрее, чем мир в целом. По оценкам ЕАБР, в 2024 году номинальный ВВП Центральной Азии составит около 520 млрд долларов, тем самым превысив отметку в полтриллиона. Центральная Азия стала крупной и быстро растущей экономикой. Она интересна для инвестиций, а также как рынок сбыта. Привлекателен ее транспортно-транзитный потенциал. Это большой, быстро растущий и обладающий высокой важностью экономический регион в сердце Евразии", - отметил зампредседателя ЕАБР - главный экономист Евгений Винокуров.





Как отмечают эксперты банка, в 2025 - 2027 годах держанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах.





Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса. Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран - экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и расширения возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9% по итогам 2025 года.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.



