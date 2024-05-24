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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил $1,7 млрд. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, сообщила пресс-служба Акорды.





Токаев отметил, что это первый визит президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет. Он подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-е годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь уже в качестве главы государства.





Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 млрд долларов.





Токаев заявил, что Казахстан намерен открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве, ориентированном на доверительный политический диалог, а также на динамичные торговые и инвестиционные связи.





Президент Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром





В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.





Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь.





Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.





Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.