23.05.2024, 10:22 52231
Общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил $1,7 млрд
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Сингапура Тарман Шанмугаратнам провели переговоры
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил $1,7 млрд. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, сообщила пресс-служба Акорды.
Токаев отметил, что это первый визит президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет. Он подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-е годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь уже в качестве главы государства.
Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 млрд долларов.
Токаев заявил, что Казахстан намерен открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве, ориентированном на доверительный политический диалог, а также на динамичные торговые и инвестиционные связи.
Президент Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром
В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь.
Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.
Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.
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23.05.2024, 16:23 35061
Вьетнамская компания приватизировала Qazaq Air Дополнено
Фото: flyqazaq.com
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вьетнамская компания SOVICO Group приватизировала казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air, об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума.
В своем выступлении Токаев отметил, что в Казахстане начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка, стимулирование инноваций и переход к экономике, основанной на знаниях.
Для того чтобы Казахстан оставался главным региональным центром притяжения инвестиций, мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений", - рассказал президент.
По словам главы государства, на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие Казахстана и Сингапура. Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", - отметил он.
В рамках бизнес-форма в Сингапуре Касым-Жомарт Токаев также провел ряд встреч с руководством крупных компаний страны. В частности, провел переговоры с гендиректором одной из крупнейших инвестиционных компаний Сингапура Temasek Holdings Дилханом Пиллэем.
Стороны обсудили возможности налаживания стратегического партнерства между фондом "Самрук-Казына" и компанией Temasek.
Как отметил президент, это начинание будет способствовать расширению деловых связей и стимулированию экономического роста. По его словам, казахстанская сторона заинтересована в тесном партнерстве с Temasek. Глава государства пригласил сингапурскую компанию к участию в реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана.
Дилхан Пиллэй отметил, что сингапурская компания изучает возможности участия в экономике Казахстана.
Также были рассмотрены вопросы создания совместного инвестиционного фонда и взаимодействия в сферах цифровизации, электронной коммерции и возобновляемой энергии.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правления Indorama Corporation Амита Лохиа.
Indorama - крупнейший производитель нефтехимической продукции. Ведущий химический холдинг Азии, базирующийся в Сингапуре, имеет более 136 производственных площадок в 32 странах, а также входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.
Президент был проинформирован о заинтересованности компании реализовать инвестиционный проект по созданию полного цикла производства фосфорных удобрений на базе месторождений фосфоритов в Жамбылской области.
В июне 2023 года корпорация Indorama зарегистрировала дочернюю организацию Indorama Kazakhstan Mining в юрисдикции МФЦА для развития химической промышленности в Казахстане путем разработки новых месторождений.
Глава государства подчеркнул важность использования минеральных удобрений в агропромышленном секторе и пригласил Indorama Corporation всесторонне изучить перспективы инвестирования в создание химических производств на территории Казахстана.
Дополнено 23.05.2024, 17.00
В рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом было объявлено о подписании обязывающего соглашения о принципах между АО "Самрук-Казына" и Aviation Holdings Company относительно условий приобретения авиакомпании Qazaq Air, сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно договоренностям, инвестор планирует в течение 5 лет поставить не менее 20 самолетов моделей Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321. Подписание договора купли-продажи и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
Также Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности компании взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане.
Касым-Жомарту Токаеву также был представлен вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов, направленный на продвижение совместных проектов в различных отраслях, включая авиацию, горнодобывающую промышленность, ВИЭ, "умные города" и управление активами.
Кроме того, на полях Казахско-сингапурского бизнес-форума между Министерством транспорта Республики Казахстан и Sovico Group был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству.
Ранее на полях бизнес-форма Токаев обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества Казахстана и Сингапура.
23.05.2024, 14:40 39151
Ряд перспективных направлений сотрудничества Казахстана и Сингапура обозначил Токаев
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, в завершение которого был подписан ряд важных коммерческих документов, сообщает Акорда.
В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,8 млрд долларов. Общий объем сингапурских инвестиций в Казахстан превысил 1,7 млрд долларов. Считаем, что в ближайшие годы эти показатели могут удвоиться. В этой связи для развития двустороннего партнерства крайне важна прочная правовая база. Мы ратифицировали межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, обеспечивающее высокий уровень защиты обоюдных инвестиций", - сообщил он.
Вместе с тем глава государства обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества. В качестве первой задачи он назвал сектор городского развития. Президент считает амбициозным проектом строительство совершенно нового интегрированного мегаполиса в Казахстане.
Проект задуман как "Сингапур Центральной Азии" и призван стать ведущим международным бизнес-хабом. Отведенная территория площадью в тысячу квадратных километров будет развиваться в режиме специальной экономической зоны. С удовлетворением хотел бы отметить, что мастер-план проекта разработала сингапурская компания Surbana Jurong", - сказал глава государства, призвав заинтересованных лиц к обсуждению проекта.
Президент сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов.
С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Отмечая растущий интерес к огромному потенциалу Казахстана в области возобновляемой энергии, глава государства призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта.
Сингапур славится своими передовыми установками по получению энергии путем сжигания отходов и инновационными технологиями управления отходами. Мы весьма заинтересованы в таких инновационных подходах к управлению отходами и намерены развивать сотрудничество в этой области", - сказал президент.
По словам главы государства, на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие. Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН", - отметил казахстанский лидер.
Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на важность сотрудничества в области сельского хозяйства. Сингапурским компаниям предложено создать совместные агроинновационные центры, а также работать в сферах развития высокоточного земледелия и более эффективного использования водных ресурсов.
Президент полагает, что большие возможности для взаимодействия имеются в биотехнологической отрасли и медицине.
Наш фармацевтический рынок является одним из самых быстрорастущих в регионе. Многие ведущие мировые компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования. Мы приветствуем планы национального холдинга "Байтерек" и компании Forebright создать инвестиционный фонд для финансирования совместных исследований, а также производства лекарств и биопрепаратов", - сказал глава государства.
Еще одним перспективным направлением, способствующим повышению производительности и экономическому росту, в выступлении был назван цифровой сектор.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим и IT-хабом на Евразийском континенте. В частности, страна нацелена на масштабное сотрудничество в таких областях, как R&D-проекты, стартапы, образование для создания новых комплексных IT-проектов, особенно в области искусственного интеллекта.
В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества международного финансового центра "Астана" в привлечении инвестиций.
Более 30 сингапурских компаний являются резидентами МФЦА. Надеюсь, в будущем их число будет расти. Финансовый центр активно сотрудничает с Денежно-кредитным управлением Сингапура для развития взаимовыгодного партнерства в сферах финтеха, зеленых финансов и исламского банкинга. Создание Казахско-сингапурского фонда прямых инвестиций в МФЦА может послужить платформой для финансирования совместных предприятий в обеих странах, - подытожил президент.
В завершение форума в присутствии состоялась церемония подписания коммерческих документов. Были подписаны:
1. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Казпочта" и SingPost;
2. Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC;
3. Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы", PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.
Кроме того, на полях бизнес-форума были подписаны следующие документы:
1. Инвестиционное соглашение по Фонду Forebright Life Science Technology между Forebright Capital Asia Private Limited, АО Qazaqstan Investment Corporation и BGI Hong Kong Tech Co., Limited;
2. Соглашение между ТОО "Бирюк Алтын" и AlDigi Holdings Pte. Ltd.;
3. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Сингапурской производственной федерацией;
4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Caspian Group и China Regional Development and Planing Institute Co., Limited;
5. Меморандум о взаимопонимании между АО Caspian Group и KPMG Samjong Accounting Corp.;
6. Соглашение о сотрудничестве между ТОО Mandarin building, ТОО Singapore International School Kazakhstan и Kinder World International Group;
7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Nomadic Innovation Hub;
8. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и Clockster;
9. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и рекрутинговой платформой Snap hunt.
23.05.2024, 14:17 40796
В Казахстане приостановят применение формы декларации о доходах физлиц
Применение приостановят до разработки формы декларации в информационных системах
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов подготовило проект приказа о приостановлении применения декларации о доходах и имуществе физического лица, передает корреспондент агентства.
Приостановить по 31 июля 2024 года включительно действие подпунктов 3) и 4) пункта 1 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 927 "Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления", - сказано в проекте документа.
В пояснительно записке уточняется, что приказ приостановлен до разработки и реализации в информационных системах формы декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00).
23.05.2024, 11:49 47621
Распространение саранчи на площади 2,5 млн га прогнозирует Минсельхоз
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК озвучило прогнозы по распространению стадных саранчовых вредителей.
По данным МСХ, возможно распространение саранчи на площади 2,5 млн га.
Всего в стране обитает более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными. Наиболее опасными и вредоносными являются стадные виды саранчовых - азиатская, марокканская и итальянский прус.
В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,5 млн га, в том числе азиатской саранчи - 186 тыс. га и марокканской саранчи - 281 тыс. га, при этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской области - 784 тыс. га, Костанайской - 776 тыс. га и Туркестанской - 271 тыс. га", - сообщил на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Дархан Абдикаримов.
Для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского резерва выделено 8,1 млрд тенге.
Приобретены пестициды для обработок на площади 2,46 тыс. га. Заключены договоры по закупу услуг по химической обработке на площадь 2,2 млн га. Пестициды отправлены во все регионы, за исключением Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, в которых обработки начнутся позднее", - сказал спикер.
Напомним, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. В связи с этим в начале года правительство Казахстана дополнительно выделило порядка 4 млрд тенге на борьбу с саранчой.
23.05.2024, 11:36 47421
В Казахстане цены на продукты питания выросли на 6% за год
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан цены на продукты питания выросли на 6,3% за год.
Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи в годовой динамике подорожали на 3,9%, в том числе свежие фрукты - сразу на 16,8%, переработанные и консервированные фрукты - на 3,9%, переработанные и консервированные овощи - на 7,9%. Свежие овощи, напротив, подешевели на 4,9%", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, молочные продукты по итогам апреля подорожали на 8% за год. В том числе питьевое молоко выросло в цене на 11,4%, консервированное молоко - на 7,9%, кисломолочные продукты - на 7,2%.
Мясо и мясные продукты подорожали на 5,6% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали рост цен на 5,1%, колбасы - на 6,1%, изделия из мяса - на 7%", - проинформировали они.
Также среди хлебобулочных изделий и круп мука подорожала на 8% за год, хлеб - на 7,2%, макаронные изделия - на 6,3%. Крупы подешевели на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года.
В годовой динамике наибольшее удорожание продуктов питания было зафиксировано в Улытауской области: на 9,9%. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы и Жетысуская область. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: на 4,4%", - добавили аналитики.
Напомним, годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
22.05.2024, 17:24 88681
Казахстан разрешил ввоз свинины из России
Фото: fsvps.gov.ru
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан с 22 мая разрешил ввоз свинины из 33 регионов России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По итогам переговоров Сергея Данкверта (руководитель Россельхознадзора. - Прим. ред.) и вице-министра сельского хозяйства Казахстана Амангалия Бердалина разрешен ввоз и транзит в/через Казахстан живых свиней и свиноводческой продукции", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, стороны в очередной раз обсудили важность интеграции информационных систем.
Сергей Данкверт и Амангалий Бердалин договорились о проведении техническими специалистами переговоров для организации соответствующей работы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года были введены временные ограничения на ввоз и транзит по территории Республики Казахстан с территории Российской свинины Федерации в связи с регистраций африканской чумы свиней, сообщает управление ветеринарии акимата Костанайской области.
22.05.2024, 12:30 100466
"КазМунайГаз" продлил договор на поставку казахстанской нефти в Германию
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания РК "КазМунайГаз" продлила договор на поставку казахстанской нефти в Германию до конца 2024 года, сообщает пресс-служба КМГ.
Объем транспортировки - 100 тысяч тонн ежемесячно. За январь-апрель 2024 года объем экспорта казахстанской нефти в Германию составил 420 тысяч тонн", - проинформировали в компании.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Германию на 54%. Также "КазТрансОйл" повысит в этом году тариф на транзит нефти по нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2. Стоимость прокачки одной тонны нефти составит 11,28 доллара на 1000 км (без НДС).
22.05.2024, 11:10 76976
В Казахстане частично декриминализируют экономическую контрабанду и уклонение от уплаты налогов
Полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В рамках поправок частичная декриминализация коснулась таможенных правонарушений по двум статьям - статья 234 УК (Экономическая контрабанда) и статья 236 УК (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).
Также, по данным мажилиса, полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса.
В КоАП переводят экономические преступления, составы которых не представляют серьезной общественной опасности:
- статья 219 УК (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита);
- статья 241 УК (Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности).
Кроме того, регистрации не будут подлежать некоторые дела в сфере налоговых преступлений.
Сообщается, что в целях внедрения справедливого механизма привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям законопроектом предлагаются поправки, согласно которым регистрация дел будет недопустима:
- без соответствующего акта либо заключения, в выводах которого содержатся достаточные данные, указывающие на наличие признаков уголовного правонарушения;
- при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде;
- при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров либо непредставления декларации).
Ранее сенат вернул в мажилис поправки в закон по вопросам ведения бизнеса.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?