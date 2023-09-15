Около 450 тысяч казахстанцев получили доступ к природному газу с начала 2022 года

С начала 2022 года АО "НК "QazaqGaz" реализовало инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алматы за счет собственных средств

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных финансово-хозяйственных показателях национальной компании за первое полугодие и о ходе реформирования газовой отрасли, сообщает - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных финансово-хозяйственных показателях национальной компании за первое полугодие и о ходе реформирования газовой отрасли, сообщает Акорда





С начала 2022 года АО "НК "QazaqGaz" реализовало инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алматы за счет собственных средств.





Также нацкомпания субсидировала цены на газ для населения и бизнеса на 389 млрд тенге. За тот же период порядка 450 тысяч казахстанцев получили доступ к природному газу.





Жаркешов также доложил главе государства о решении проблемы дефицита газа. По его словам, принятые меры обеспечат профицит природного газа в Казахстане на предстоящий осенне-зимний период.





Он проинформировал президента о строительстве второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китайской Народной Республикой.





Кроме того, Токаеву были представлены сведения о реализации среднесрочной стратегии газовой отрасли и увеличении газоперерабатывающих мощностей, а также о перспективах дальнейшей газификации страны и расширении ресурсной базы газа.





По словам председателя АО "НК "QazaqGaz", до конца 2023 года будет запущено новое газовое месторождение Анабай, кроме того, началась подготовка к разработке месторождения Придорожное.





По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.





Ранее сообщалось, что Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК.





Напомним, президент поставил задачу довести газификацию Казахстана до 60%. В целом к голубому топливу должно быть подключено свыше 1800 населенных пунктов с населением более 11,8 млн человек.