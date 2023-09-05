Президент Казахстана представил основные контуры предстоящих структурных экономических реформ Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу, представил основные контуры предстоящих структурных экономических реформ, сообщает пресс-служба главы государства.
На текущем этапе самая важная задача - это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела", - заявил президент.
Он подчеркнул, что нужно задействовать и туристический потенциал страны.
В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств. В целом, необходим конкретный перечень из не менее чем 15 крупных проектов. Нельзя допустить прошлые ошибки. Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес", - сообщил глава государства.
По его словам, важно максимально задействовать свое сырье, свои кадры и товары, другими словами, все то, что называется внутристрановой ценностью.
Через новую промышленную политику нам предстоит перейти к качественно другой модели развития. Государство совместно с крупными предприятиями должно "замкнуть" производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам. Важно также наращивать объем отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценно запустить систему офтейка. Долю офтейк-контрактов с отечественными производителями нужно довести минимум до 10%. Это 2 триллиона тенге ежегодно", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также напомнил, что в прошлому году поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок, чтобы устранить проблемы текущей системы: длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность.
По его словам, правительством подготовлен новый закон.
Он должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств. С другой стороны, новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства и самое главное - оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования. Предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, а также осуществить полную автоматизацию процедур. В госзакупки впервые будут внедрены инструменты строительства "под ключ". Транспарентность следует обеспечить за счет нового механизма рассмотрения жалоб и внедрения института общественного мониторинга. В результате - доля казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение трех лет должна превысить как минимум 60%", - заявил глава государства.
Дополнено 01.09.2023, 13.15
Президент отметил, что все представленные сегодня проекты и инициативы по экономическому развитию страны основаны на детальных расчетах и исследованиях.
Безотлагательно и кардинально перезагрузив всю экономическую систему, мы обеспечим процветание нашей страны и повысим благополучие народа. Главная цель намеченных реформ - стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов", - подчеркнул Токаев.
При этом он подчеркнул, что помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ.
Именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы. Поэтому она сама, в первую очередь, нуждается в трансформации, базовые направления которой следующие. Во-первых, подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах. Во-вторых, правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с администрацией президента", - заявил глава государства.
Кроме того, администрация президента сконцентрирует свои усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики. Будет продолжена работа по дебюрократизации государственного аппарата.
Коренному пересмотру подвергнется система государственного планирования, которая станет более компактной и гибкой", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президенту Казахстана представили прогноз социально-экономического развития страны.