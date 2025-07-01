Оптовая цена на сжиженный газ сохранится до конца года

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июня курс тенге ослаб на 1,7%, до 519,73 тенге за доллар США, - По итогам июня курс тенге ослаб на 1,7%, до 519,73 тенге за доллар США, проинформировали в Национальном банке Казахстана.





По данным Нацбанка, в июне среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 238 млн долларов США до 235 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов США.





Продажи валюты из Национального фонда за июнь составили 800 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или около 40 млн долларов США в день.





Также сообщается, что по предварительным прогнозным заявкам правительства в июле Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.





Кроме того, для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Нацбанк осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 188 млн долларов США, или около 4% от общего объема торгов. С учетом прогнозируемой динамики пенсионных активов планируемый объем приобретения валюты в июле составит не более 100 млн долларов США.





В ведомстве добавили, что валютные интервенции в июне не проводились.



