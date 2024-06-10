09.06.2024, 19:42 25286
Павлодарский нефтехимический завод уйдет на плановый ремонт
Фото: pnhz.kz
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Павлодар. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе 17 июня начнутся планово-предупредительные работы, которые продлятся месяц, сообщает национальная нефтегазовая компания Республики Казахстан "КазМунайГаз".
Стабильная и надежная работа ПНХЗ играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка социально значимыми нефтепродуктами. Необходимо обеспечить качественное проведение планово-предупредительных работ 2024 года в утвержденные сроки с соблюдением всех норм требований техники безопасности", - заявил в ходе рабочего совещания председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.
Также сообщается, что за пять месяцев 2024 года ПНХЗ переработал порядка 2,5 млн тонн сырья, выпустив 730 тысяч тонн бензина, около 807 тысяч тонн дизеля, до 130 тысяч тонн битума, 217 тысяч тонн мазута, 147 тысяч тонн сжиженного газа и почти 113 тысяч тонн авиатоплива.
По многим показателям завод перевыполняет объемы производства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, объем производства нефтегазохимической продукции вырос в два раза в Казахстане.
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10.06.2024, 11:46 7501
Цены на 10 видов продтоваров снизились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Средний индекс цен на социальные продукты питания в Казахстане за неделю снизился на 0,1%.
За неделю цены снизились на 10 видов товаров и овощей: рис, гречку, подсолнечное масло, творог, муку 1 сорта, куриные яйца, рожки, морковь, лук и капусту. На картофель цена выросла на 4,4%. Самый высокий рост цен на этот овощ отмечен в Астане, Алматы, области Ұлытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях", - сообщил на заседании правительства председатель комитета торговли Айдар Абилдабеков.
По его словам, цены на свежий урожай с поля сейчас нестабильные и меняются каждый день. Сгладить ценовые колебания может своевременное заключение акиматами форвардных контрактов на ранний урожай.
Отдельное внимание было уделено ситуации с поставками социальных продуктов в Алматы.
Этот город является первым в топе регионов, оказывающих наибольшее влияние на формирование индекса продовольственной инфляции в целом по стране. Следом идут Астана и Шымкент. У Алматы недостаточно прямых поставщиков овощей, чтобы насытить рынки города продукцией по стабильным ценам", - говорится в сообщении.
В связи с этим за тремя городами республиканского значения - Астаной, Шымкентом и Алматы - закрепят гарантирующих поставщиков овощей из близлежащих областей. СПК должны обеспечить гарантии бесперебойных поставок.
Вице-премьер Серик Жумангарин поручил акиматам взять на жесткий контроль работу СПК по вопросам стабилизации цен. В частности, для обеспечения казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют снижение инфляции в Казахстане до 8% к концу 2024 года.
10.06.2024, 10:36 9636
Товарооборот Казахстана с Россией сократился на 12%
Импорт просел на 4%, экспорт - сразу на 26%
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого квартала текущего года товарооборот Казахстана с Россией составил $5,6 млрд - сразу на 12,4% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
Большую часть товарооборота составил импорт. С начала года Казахстан завез товаров на $3,8 млрд - на 4,1% меньше, чем годом ранее. Экспорт, в свою очередь, сократился и вовсе на 25,5% за год, до 1,8 млрд тенге.
Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 17,9%, в структуре импорта - 29,5%, в структуре экспорта - 9,9%.
Ключевые экспортные позиции Казахстана в Россию - металлы и изделия из них, продукты животного и растительного происхождения и продовольственные товары, продукция химпрома, каучуки и пластмассы, машины, оборудование и транспортные средства, неминеральные продукты.
В то же время в Казахстан завезли из России преимущественно машины, оборудование и транспортные средства ($477,2 млн), продукты химпрома ($444,3 млн), металлы и изделия из них ($382,2 млн), минеральные продукты ($319,8 млн), а также продукцию АПК и продовольственные товары ($118 млн).
На 1 января текущего года обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из России составили $18,2 млрд - на 3,6% меньше, чем годом ранее.
Наибольший объем аккумулирован в сферах обрабатывающей промышленности ($6,2 млрд), финансовой и страховой деятельности ($1,2 млрд), а также государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения ($496 млн).
Валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года достиг $2,9 млрд - на 88% больше, чем годом ранее.
09.06.2024, 10:25 35006
Никогда не сталкивались с такими огромными площадями распространения - Жумангарин о саранче в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании центрального оперативного штаба по противодействию распространению саранчи вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин заявил, что распространение саранчи в этом году приобрело ранее невиданные масштабы, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения. Поручаю Комитету госинспекции Минсельхоза немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна", - заявил Серик Жумангарин.
Как сообщили в правительстве, в Туркестанской области, помимо обработанных 260 тысяч гектаров, выявлены еще участки распространения более чем на 50 тысяч гектаров. Дополнительную обработку проводят в городе Арысь, Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах области.
По информации акимата Туркестанской области, обработка ведется с помощью 70 единиц наземной техники, плюс дополнительно прибыли 4 самолета.
В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено", - говорится в сообщении.
В Айтекебийском районе Актюбинской области началось отрождение саранчи. В регионе провели химобработку на 281 тыс. га земель в 12 районах. В Костанайской области химическая обработка проведена на площади 29,4 тыс. га в пяти районах области. Работа по борьбе с саранчой проводится совместно с фермерами.
Ранее Минсельхоз прогнозировал распространение саранчи на площади 2,5 млн га.
Напомним, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. В связи с этим в начале года правительство Казахстана дополнительно выделило порядка 4 млрд тенге на борьбу с саранчой.
08.06.2024, 13:46 61141
Глава "Роснефти" Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на энергетической панели в рамках ПМЭФ
Фото: NMA
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Санкт-Петербург. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин представил ключевой доклад "Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" на энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
В ходе своего выступления Игорь Сечин подчеркнул, что альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить надежность поставок. "Зеленый" переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого", - подытожил глава "Роснефти". При этом сам энергопереход явно недофинансирован.
По словам главы "Роснефти", несмотря на то что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долларов, альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо. Сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.
За этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, отметил Сечин, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации вышли на новый рекордный уровень в 2023 году.
Мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на ожидания его пика, следует из выступления Главного исполнительного директора "Роснефти". При этом развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия.
Игорь Сечин отметил, что климатическая повестка потребует создания инфраструктуры нового типа, как уже неоднократно было до этого. В XIX веке для увеличения добычи угля понадобились огромные инвестиции в шахты, каналы и железные дороги; для развития нефтяной отрасли в 20-м веке были необходимы скважины, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы; а генерация электроэнергии потребовала строительства электростанций и развития сложной системы сетей электропередачи.
Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, могут быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил Игорь Сечин в своем докладе. Он подчеркнул, что идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка. Он отметил, что "концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира", где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. "Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", - заметил Игорь Сечин.
По словам Сечина, Россия сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики и продолжает укреплять свои позиции на мировом энергорынке.
В Энергетической панели приняли участие вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель совета директоров "Адвантидж энерджи" Мартин Вайвировски, директор АО "Технологии ОФС" Давид Гаджимирзаев, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, а также представители органов власти, крупнейших российских и зарубежных компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.
Модератором энергетической панели стал академик Российской академии наук и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.
08.06.2024, 11:12 65441
На какие лекарства внедрят обязательную маркировку в Казахстане
На 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Об этом стало известно на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.
Как сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, по состоянию на 1 июня из 383 оптовых складов 287 оснащены необходимым оборудованием. Проверочные выезды в 15 регионов уже состоялись. В ближайшее время будут затронуты оставшиеся 5.
07.06.2024, 20:28 85656
QazaqGaz и Газпром заключили договоры на транзит природного газа через территорию Казахстана
Срок действия подписанных договоров составит 15 лет
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Санкт-Петербург. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали договоры об организации транспортировки российского природного газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Срок действия подписанных договоров составит 15 лет - до конца 2040 года.
Эти проекты позволят расширить транзитный потенциал газотранспортной системы Казахстана, увеличить экономическую выгоду для газовой отрасли республики, внесут вклад в укрепление региональной энергетической безопасности.
Подписание состоялось в присутствии первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.
Напомним, запуск поставок российского газа в Узбекистан по газопроводу Средняя Азия - Центр состоялся 7 октября 2023 года. В торжественной церемонии приняли участие президенты трех стран - Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.
07.06.2024, 16:20 91656
Недостаточная эффективность и потери бюджета - ВАП озвучила итоги аудита налогового и таможенного администрирования
Допускаются факты несвоевременного формирования и направления уведомлений об устранении нарушений камерального контроля, что привело к потерям бюджета на сумму 1,9 млрд тенге
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год свидетельствуют о недостижении плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты Казахстана.
По информации ВАП, не исполнен прогноз по трем крупным бюджетообразующим налогам: КПН, НДС на ТВП, НДС на импорт. Это стало возможным ввиду завышения прогноза, отметили эксперты.
Согласно отчету Комитета госдоходов, республиканский бюджет обеспечен дополнительными поступлениями почти на 944 млрд тенге за счет налогового и таможенного администрирования. Однако, по оценке Высшей аудиторской палаты, эта цифра составила чуть более 709 млрд тенге, то есть меньше на 234 млрд тенге. Выявлено, что органами госдоходов допускаются факты несвоевременного формирования и направления уведомлений об устранении нарушений камерального контроля, что привело к потерям бюджета на сумму 1,9 млрд тенге", - пояснили в ВАП.
Также установлены факты необоснованного возврата НДС из бюджета на сумму свыше 240 млн тенге.
Специалисты отмечают недостаточную эффективность процедуры реабилитации и банкротства, которые сводятся к погашению социальных требований и возмещению расходов банкротных и реабилитационных управляющих. В 2023 году ликвидированным банкротам списано неуплаченных долгов на сумму свыше 3,5 трлн тенге, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 1 трлн тенге. Вместе с тем выявлены факты назначения банкротными управляющими аффилированных лиц, что создает условия для различных злоупотреблений в ущерб интересам кредиторов.
В ВАП добавили, что, несмотря на объединение таможенных и налоговых органов, не налажено надлежащее взаимодействие и обмен сведениями из баз данных в рамках таможенного администрирования, что влечет риски потерь бюджета по уплате таможенных платежей и налогов.
Ранее сообщалось, что госаудит выявил нарушения на 87,7 млрд тенге в финотчетности республиканского бюджета.
07.06.2024, 16:00 89286
Объем перевозок грузов между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 28 млн тонн
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Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Объем перевозок грузов между Китаем и Казахстаном вырос на 22% по сравнению с 2022 годом и достиг рекордного показателя - свыше 28 млн тонн. Об этом было заявлено в ходе первого казахстанско-китайского зернового форума, сообщает Министерства транспорта РК.
Как было заявлено в ходе форума, грузоотправителями Казахстана на экспорт отправлено 12,6 млн тонн, что на на 35% выше уровня 2022 года.
Кроме того, казахстанская делегация ознакомилась с работой нового терминала в бондовой зоне станции Алашанькоу по выгрузке зерновых культур и растительных масел. В ходе встречи стороны договорились о технологии перевозок и увеличении приема казахстанской агропродукции.
Стороны договорились создать рабочую группу для выявления и решения возникающих вопросов при перевозке экспорта в КНР.
На сегодняшний день одними из основных поставляемых культур Казахстана в Китай является ячмень и пшеница. Благодаря совместной работе обеих сторон в 2023 году после пандемии удалось возобновить перевозки в КНР, что позволило в 2,5 раза увеличить экспорт зерновых культур. Так, в 2021 году было экспортировано порядка 347 тыс. тонн, в 2022 году - 747 тыс. тонн, а в 2023 году - 2227 тыс. тонн, рост в 3 раза", - отметил в ходе мероприятия заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК Кельбуганов Нуржан.
Напомним, Казахстанские производители будут поставлять товар в китайскую провинцию Цзянсу. Провинция импортирует товары на сумму, превышающую $552 млн: ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень.
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