28.05.2024, 11:17 48291

Объем производства нефтегазохимической продукции вырос в 2 раза в Казахстане

Сейчас загрузку действующих предприятий увеличивают, чтобы обеспечить к концу года выпуск 628,3 тыс. тонн нефтегазохимической продукции, или рост на 75%
Объем производства нефтегазохимической продукции вырос в 2 раза в Казахстане
Фото: kmg.kz
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 4 месяцев объем производства нефтегазохимической продукции вырос в 2 раза по сравнению прошлым годом и составил 213,1 тыс. тонн, сообщил на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

telegram/ukimet

Он подчеркнул, что объем производства с начала года увеличился по всем продуктам отрасли:

  • объем переработки нефти составил 5,9 млн тонн, или 105,4% к аналогичному периоду прошлого года (5,6 млн тонн);
  • производство нефтепродуктов составило 4,28 млн тонн, или 94% к аналогичному периоду прошлого года (4,55 млн тонн).

При этом снизилось производство мазута, что связано с приоритетной выработкой битума.

Производство урановой продукции выросло более чем в 2 раза и за 4 месяца составило 79 тонн, в том числе в виде таблеток - 76 тонн.

С 2021 года начал свою производственную деятельность завод ТОО "Ульба-ТВС" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для китайских АЭС. В первом квартале 2024 года на АЭС в КНР отгружено 76 ТВС.

Сейчас загрузку действующих предприятий увеличивают, чтобы обеспечить к концу года выпуск 628,3 тыс. тонн нефтегазохимической продукции, или рост на 75% к аналогичному периоду прошлого года (2023 г. - 358,7 тыс. тонн).

Кроме того, до 2029 года планируется реализовать 5 крупных проектов на сумму порядка $14,3 млрд.

Реализация данных проектов позволит обеспечить ежегодный рост экономики на 1,5%, а также создать порядка 20 тыс. рабочих мест, в т.ч. на стадии строительства 17 тыс. и на стадии эксплуатации 3 тыс. рабочих мест. Уже в этом году начнется строительство проекта по производству бутадиена и его производных мощностью до 340 тыс. тонн, а также будет принято инвестиционное решение по одному из крупнейших проектов за всю историю страны - по проекту полиэтилен мощностью 1,2 млн тонн", - заявил Саткалиев.


Он добавил, что нефтегазохимическая отрасль дает высокий мультипликативный эффект - полимерное сырье становится основой для развития новых производств. Поэтому в июне будет утверждена "Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024-2030 годы", которая включает в себя мероприятия, начиная от обеспечения сырьем заканчивая выпуском конечной продукции. Также разрабатывается закон "О нефтегазохимической промышленности".

В настоящее время ситуация на рынке производства нефтепродуктов следующая:

  1. Увеличены совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях, они составляют 612 тыс. тонн, или 38 дней, бензина марки Аи-92 - 352 тыс. тонн, или 30 дней, бензина марки Аи-95 - 86 тыс. тонн, или 30 дней, запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов.
  2. Глубина переработки нефти и, следовательно, выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%.
  3. 5 мая на Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме.

Таким образом, подчеркнул Саткалиев, ситуация на рынке ГСМ в сравнении с 2023 годом улучшена.

Он также озвучил планы по увеличению производства нефтепродуктов за счет расширения:

  • Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн тонн (2025 г.);
  • Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн (2030 г.);
  • Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн (2027 г.);
  • Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн тонн (2030 г.).

Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", - рассказал министр.

 

новости по теме

29.05.2024, 14:24 2626

Хасенов официально возглавил "КазМунайГаз"

Досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева
Хасенов официально возглавил "КазМунайГаз"
Фото: КМГ
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам состоявшегося 28 мая годового общего собрания акционеров АО "НК "КазМунайГаз" Хасенов Асхат назначен председателем правления национальной компании, сообщили в пресс-службе КМГ.

Помимо правления Хасенов избран в состав совета директоров "КазМунайГаза".

Также решением ГОСА КМГ досрочно прекращены полномочия бывшего главы нацкомпании Магзума Мирзагалиева.

В 2011-2019 годах Хасенов работал в Министерстве нефти и газа РК, где возглавлял управление государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, а затем департамент нефтехимии и технического регулирования.

С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя председателя правления ТОО "KLPE".

До назначения в "КазМунайГаз" в 2022-2024 годах занимал пост вице-министра энергетики РК. В этой должности курировал вопросы недропользования и развития нефтегазохимии, также возглавлял центральную комиссию по разведке и разработке месторождений углеводородов.
 
29.05.2024, 11:29 8071

Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны

Разработана единая система управления транспортными документами
Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны
Фото: Depositphotos
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами стран Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Оно направлено на дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном. В рамках оглашения будут увеличены объемы грузоперевозок, выполняемых железнодорожным, водным и автомобильным транспортом между членами - государствами ОТГ", - проинформировали в пресс-службе.


Также стороны будут сотрудничать и оказывать взаимную помощь в продвижении комбинированных грузоперевозок.

Для этого создается совместный комитет из представителей заинтересованных государственных органов и организаций, который будет отвечать за обсуждение и решение соответствующих вопросов", - пояснили в мажилисе.


Отмечается, что после ратификации соглашения стороны смогут принимать меры по внедрению цифровых технологий в отношении транзитных перевозок и обеспечения "бесшовной" мультимодальной транспортировки грузов.

В целях перехода на электронные товарно-транспортные накладные и путевые листы в автомобильных перевозках разработана единая система управления транспортными документами. Она послужит для Казахстана инструментом для перехода на электронные международные еCMR после присоединения к Конвенции о договоре международной перевозки грузов", - добавили в пресс-службе.


Ранее мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКгрузоперевозкиОТГ
29.05.2024, 11:16 10186

В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии

Возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций
В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии
Фото: pixabay.com
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис Казахстана принял во втором чтении закон "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.

В целях исключения непродуктивных посредников в сфере энергоснабжения предложено исключить энергоснабжающие организаций из структуры рынка электрической энергии и передать их функции региональным электросетевым компаниям", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что возврат к регулируемым ценам позволит обеспечить прозрачность тарифооброзования энергоснабжающих организаций, искоренить спекуляции на рынке электроэнергетики, провести планомерный отказ от дифференцированных тарифов и не допустить социального напряжения.

Для решения вопроса с дефицитом электрической мощности в пиковые часы нагрузки приняты предложения, направленные на усовершенствование порядка проведения тендерной процедуры на строительство базовой мощности, которые позволят обеспечить достаточную инвестиционную привлекательность рынка электроэнергетики государства", - сообщили в мажилисе.


Также внесены поправки, направленные на усовершенствование процедуры проведения тендеров по отбору потенциальных инвесторов, на внедрение механизма гибридной группы для развития зеленой энергетики.

Кроме того, устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых - обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов.

За субъектами теплоснабжения закрепляется обязанность по своевременному информированию собственников имущества теплопроизводящего и теплотранспортирующего субъекта и иных заинтересованных лиц о необходимости его ремонта, реконструкции, модернизации или замены", - добавили в пресс-службе.


Ранее генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров заявил, что юг Казахстана на 55% в дефиците по электроэнергетической мощности.
 
28.05.2024, 19:00 42876

В 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования

Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная Азия и Кавказ - быстрорастущий регион, в котором роль и значение международных финансовых институтов значительно. Они финансируют широкую повестку реформ, модернизацию инфраструктуры и развитие человеческого капитала. Тем не менее сводная информация о динамике такого финансирования в регионе практически отсутствует.

Для решения этой проблемы в 2022 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) начал работу по созданию базы данных суверенного финансирования. Она представляет собой уникальный аналитический продукт, в котором собраны находящиеся в публичном доступе данные по суверенному финансированию в Евразийском регионе. Мы с 2008 года собираем данные о финансировании 36 доноров в 11 странах региона", - сообщил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Артем Левенков.


Он добавил, что буквально сегодня вышел первый ежегодный доклад "Суверенное финансирование в Евразийском регионе: тенденции и направления".

По нашим оценкам, 6,2 млрд долларов составил объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам", - сказал Артем Левенков.


На государства - участники ЕФСР приходится 1,9 млрд долларов, или 30,6% от общего объема одобренного суверенного финансирования. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану - 838,7 млн долларов, следом идут Армения с 348,9 млн долларов, Таджикистан с 347,2 млн долларов и Кыргызстан с 320,9 млн долларов соответственно.

По словам Левенкова, в 2023 году в Казахстане зафиксировано 33 операции суверенного финансирования на сумму 838,7 млн долларов. Среди международных организаций наибольший объем финансирования предоставил АБР - 352,6 млн долларов. В секторальном разрезе превалируют проекты в сфере государственного управления.

Наибольшее количество проектов реализовано в сфере технического содействия. Почти половина таких проектов пришлась на МВФ, и эти проекты были реализованы на базе центра технического содействия регионального центра развития потенциала для региона Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ).

При этом крупнейшей одобренной программой в Казахстане в 2023 году стало совместное финансирование АБР и АБИИ на сумму 700 млн долларов для поддержки государственных финансов страны. Всего же с 2008 года мы зафиксировали одобренное финансирование в Казахстане на сумму порядка 16,5 млрд долларов, что является вторым результатом в регионе вслед за Узбекистаном", - отметил начальник отдела социально-экономического анализа и международных финансовых организаций ЕФСР.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЦАЕСФРКавказ
28.05.2024, 18:10 44156

В Казахстане построенные Россией угольные ТЭЦ смогут работать на газе

У ТЭЦ будет режим, который при смене форсунок позволит ТЭЦ работать на газовом топливе
В Казахстане построенные Россией угольные ТЭЦ смогут работать на газе
Фото: Depositphotos
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане угольные теплоэлектроцентрали, которые построит Россия, смогут работать на газе, сообщил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В следующем году также уже приступим к строительству данных ТЭЦ", - заверил глава Минэнерго.


Он пояснил, что это угольные станции, которые имеют возможность работать и на газовом топливе.

То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит ТЭЦ работать на газовом топливе", - добавил министр.


Напомним, Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ.

ТЭЦ построят в трех городах Казахстана: Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями определены АО "Самрук-Энерго" и ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РФТЭЦтопливо
28.05.2024, 17:15 45856

В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования составил свыше $6 млрд

Среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан
В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования составил свыше $6 млрд
Фото: pexels.com
Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском регионе объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию составил $6,2 млрд, сообщает пресс-служба Евразийского фонда стабилизации и развития.

Азиатский банк развития и Всемирный банк - лидеры по объему одобренного суверенного финансирования в регионе в 2023 году с общей долей 59,7%: $1,9 млрд и $1,8 млрд соответственно. За ними следуют Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - $1 млрд, а также Исламский банк развития - $396,7 млн", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что среди 11 стран первое место по объему одобренного в 2023 году финансирования занимает Узбекистан - $3,2 млрд, или 51,6% от всех средств для Евразийского региона.

На государства - участники ЕФСР пришлась треть одобренного финансирования в регионе, или $1,8 млрд. Максимальный объем средств одобрен Казахстану - 33 операции на $838,7 млн", - сообщили в фонде.


Подчеркивается, что финансирование направлено на оказание содействия в проведении реформ в налогово-бюджетном управлении и финансовом секторе.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ФинансированиеДанныеЕвразия
28.05.2024, 15:28 49356

Министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане   

Предварительную квалификацию прошли Корея, Россия, Китай и Франция
Министр энергетики назвал возможных строителей АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев рассказал, какие государства могут принять участие в строительстве атомной электростанции в Казахстане.

Это решит тендер. Сейчас идет процедура предквалификации, и тендер будет определен по решению правительства по итогам детального рассмотрения всех заявок", - рассказал глава ведомства.



Он уточнил, что предварительную квалификацию прошли Корея, Россия, Китай и Франция, однако этот список не является исчерпывающим. Вместе с этим Казахстан рассматривает другие возможности строительства малых модульных реакторов.

Рассматривается несколько возможных стран-участников. В том числе США, совместные проекты с японскими и российскими производителями", - добавил министр.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АЭСстроительствотендер
28.05.2024, 15:00 51491

В Минэнерго ответили на обвинения Генпрокуратуры по задержке согласования инвестору  

Саткалиев подтвердил факт задержки в формировании комиссии, но заверил, что это не повлияло на реализацию проекта
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев ответил на обвинения Генеральной прокуратуры по факту задержки согласования проекта инвестору.


В данном случае речь идет о проекте производства метанола мощностью 120 тысяч тонн. Оператором по данному проекту является компания "Жаикмунай", - сказал глава Минэнерго.


По его словам, в рамках реализации этого проекта требуется решение текущих процедур. В первую очередь это подготовка проекта, подготовка залоговой базы для обеспечения финансирования. Планируется организовать финансирование средствами Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана.

Там тоже очень много открытых вопросов. И один из этих вопросов - создание соответствующей комиссии для применения промышленных режимов. Вот здесь объективно была задержка со стороны Министерства энергетики, в частности формирования данной комиссии. Тем не менее создание этой комиссии не повлияло на ход реализации данного проекта. Факт задержки мы подтверждаем, он связан с загрузкой сотрудников, может быть, какими-то пробелами, связанными с исполнительской дисциплиной. Мы напрямую работаем с оператором проекта, всю необходимую поддержку мы оказываем", - заверил Саткалиев.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?

      Архив опросов