Объем производства нефтегазохимической продукции вырос в 2 раза в Казахстане

Сейчас загрузку действующих предприятий увеличивают, чтобы обеспечить к концу года выпуск 628,3 тыс. тонн нефтегазохимической продукции, или рост на 75%

Фото: kmg.kz

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 4 месяцев объем производства нефтегазохимической продукции вырос в 2 раза по сравнению прошлым годом и составил 213,1 тыс. тонн, - По итогам 4 месяцев объем производства нефтегазохимической продукции вырос в 2 раза по сравнению прошлым годом и составил 213,1 тыс. тонн, сообщил на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.





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Он подчеркнул, что объем производства с начала года увеличился по всем продуктам отрасли:





объем переработки нефти составил 5,9 млн тонн, или 105,4% к аналогичному периоду прошлого года (5,6 млн тонн);

производство нефтепродуктов составило 4,28 млн тонн, или 94% к аналогичному периоду прошлого года (4,55 млн тонн).





При этом снизилось производство мазута, что связано с приоритетной выработкой битума.





Производство урановой продукции выросло более чем в 2 раза и за 4 месяца составило 79 тонн, в том числе в виде таблеток - 76 тонн.





С 2021 года начал свою производственную деятельность завод ТОО "Ульба-ТВС" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для китайских АЭС. В первом квартале 2024 года на АЭС в КНР отгружено 76 ТВС.





Сейчас загрузку действующих предприятий увеличивают, чтобы обеспечить к концу года выпуск 628,3 тыс. тонн нефтегазохимической продукции, или рост на 75% к аналогичному периоду прошлого года (2023 г. - 358,7 тыс. тонн).





Кроме того, до 2029 года планируется реализовать 5 крупных проектов на сумму порядка $14,3 млрд.





Реализация данных проектов позволит обеспечить ежегодный рост экономики на 1,5%, а также создать порядка 20 тыс. рабочих мест, в т.ч. на стадии строительства 17 тыс. и на стадии эксплуатации 3 тыс. рабочих мест. Уже в этом году начнется строительство проекта по производству бутадиена и его производных мощностью до 340 тыс. тонн, а также будет принято инвестиционное решение по одному из крупнейших проектов за всю историю страны - по проекту полиэтилен мощностью 1,2 млн тонн", - заявил Саткалиев.





Он добавил, что нефтегазохимическая отрасль дает высокий мультипликативный эффект - полимерное сырье становится основой для развития новых производств. Поэтому в июне будет утверждена "Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024-2030 годы", которая включает в себя мероприятия, начиная от обеспечения сырьем заканчивая выпуском конечной продукции. Также разрабатывается закон "О нефтегазохимической промышленности".





В настоящее время ситуация на рынке производства нефтепродуктов следующая:





Увеличены совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях, они составляют 612 тыс. тонн, или 38 дней, бензина марки Аи-92 - 352 тыс. тонн, или 30 дней, бензина марки Аи-95 - 86 тыс. тонн, или 30 дней, запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов. Глубина переработки нефти и, следовательно, выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%. 5 мая на Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме.





Таким образом, подчеркнул Саткалиев, ситуация на рынке ГСМ в сравнении с 2023 годом улучшена.





Он также озвучил планы по увеличению производства нефтепродуктов за счет расширения:





Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн тонн (2025 г.);

Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн (2030 г.);

Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн (2027 г.);

Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн тонн (2030 г.).





Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", - рассказал министр.