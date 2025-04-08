Перепись в АПК, цифровизация и финансирование: меры поддержки аграриев обсудили в правительстве

Стороны обсудили, как можно удвоить объем производства сельхозпродукции в ближайшие 5 лет

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены кабмина и отечественные сельхозтоваропроизводители сегодня обсудили актуальные вопросы развития АПК, ход весенних полевых работ, меры поддержки аграриев, цифровизацию отрасли, а также другие направления взаимодействия, требующие дополнительной проработки, сообщает - Члены кабмина и отечественные сельхозтоваропроизводители сегодня обсудили актуальные вопросы развития АПК, ход весенних полевых работ, меры поддержки аграриев, цифровизацию отрасли, а также другие направления взаимодействия, требующие дополнительной проработки, сообщает primeminister.kz





В частности, стороны обсудили, как можно удвоить объем производства сельхозпродукции в ближайшие 5 лет, как поручил президент на заседании Национального курултая.





Сельскому хозяйству уделяется особое внимание. Как говорит глава государства, продовольственная безопасность страны - это непреходящая ценность. 700 млрд тенге найти в наших условиях на удешевленное финансирование достаточно сложно, но мы это делаем и будем дальше наращивать эту поддержку. Все те механизмы, которые сейчас есть, будут иметь свое продолжение. Надеемся, что они дадут большой эффект, и мы получим конкурентоспособное сельское хозяйство", - подчеркнул на встрече премьер-министр Олжас Бектенов.





По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, на сегодняшний день приняты следующие меры по поддержке АПК:





увеличен объем льготного финансирования посевной кампании до 580 млрд тенге в прошлом году и до рекордных 700 млрд тенге в нынешнем с заблаговременным запуском кредитования (ранее финансирование не превышало 140 млрд тенге). Впервые внедрена специальная программа гарантирования до 85% от суммы займа на ВПР;

повышена доступность лизинга сельскохозяйственной техники за счет увеличения объема финансирования за год на 80 млрд тенге, до 200 млрд тенге под 5%, при этом сама техника может стать залогом, а взносом - инвестсубсидии;

обеспечено выделение 30 млрд тенге на форвардный закуп Продкорпорации, 40 млрд тенге - на субсидирование экспортных расходов для расширения географии;

с прошлого года начато кредитование предприятий переработки на пополнение оборотных средств. Объем кредитования составляет 35 млрд тенге. В текущем году задача направить на эти цели 48 млрд тенге. Льготные кредиты на оборотные цели позволяют загружать переработку.





Правительство также уделяет особое внимание развитию животноводства.





Аналогичные инструменты поддержки прорабатываются для откормочных площадок, будет пересмотрено субсидирование селекционно-племенной работы в пользу льготного кредитования и легко администрируемых видов субсидий", - рассказал министр.





На встрече также выступили представители различных направлений аграрного сектора, таких как растениеводство и садоводство, животноводство и птицеводство, переработка и экспорт продукции.





Они затронули такие важные вопросы, как:





запуск программы льготного кредитования оборотных средств для переработчиков;

необходимость совершенствования процесса сбора информации во время предстоящей Национальной сельскохозяйственной переписи и определения статуса участников АПК;

создание единой базы учета запчастей на сельхозтехнику;

внедрение инновационных и цифровых решений в производственные процессы сельского хозяйства;

строительство инженерной инфраструктуры на селе;

повышение ответственности со стороны самого бизнеса;

обеспечение привлекательной зарплаты для специалистов отрасли;

стимулирование подготовки квалифицированных кадров для АПК;

развитие сел, в частности, участие сельхозкомпаний в социальных инициативах, в том числе в решении жилищных вопросов, развитии образовательной и медицинской инфраструктуры и т.д.





Аграрии предложили расширить категории получателей льготных кредитов, строить на селе инженерную инфраструктуру, а также обеспечивать сельхозтоваропроизводителей удешевленным газом.





Кроме того, актуализированы вопросы прямого льготного кредитования на инвестиционные цели, племенного материала, глубокой переработки зерна и растительного масла, сельхозстрахования, стабильного наполнения внутреннего рынка, развития экспорта, цифровизации, регуляторной и налоговой политики, а также решения жилищного вопроса в сельской местности", - говорится в сообщении кабмина.





Премьер-министр акцентировал внимание на стратегической цели - превращении агропромышленного комплекса в технологичный и инновационный сектор экономики. Для этого каждому сельхозпроизводителю следует стремиться к внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда, расширению ассортимента высокорентабельной и экспортно ориентированной продукции.





Государство будет оказывать всестороннюю поддержку аграрным предприятиям, которые не только наращивают объемы производства, но и вносят реальный вклад в повышение качества жизни на селе, формируя устойчивые и самодостаточные сельские сообщества. Результатом совместной работы должно стать обеспечение казахстанцев качественными и доступными продуктами питания собственного производства. Казахстан должен быть конкурентоспособным игроком в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции", - подытожил Олжас Бектенов и пожелал всем участникам встречи высокого урожая и дальнейшего роста сельхозпроизводства.





Премьер-министр также осмотрел выставку отечественной продукции агропромышленного комплекса, где ему были презентованы проекты по строительству системы орошения сельскохозяйственных культур, производству сухого сублимированного кобыльего молока, новых видов упаковок для пищевой продукции и др.