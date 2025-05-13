12.05.2025, 09:43 40186
По итогам четырех месяцев рост ВВП составил 6%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам четырех месяцев текущего года рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства нацэкономики.
Рост в транспортной отрасли обеспечен за счет увеличения объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом, доли которых в общем объеме отрасли составили 20,5%, и 19,6% соответственно. Высокая динамика зафиксирована в Туркестанской (21,8%), Жамбылской (11,2%) областях и области Абай (14,9%).
В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%. Вместе с тем с учетом строительного периода поручено нарастить темпы выполнения работ и обеспечить необходимую координацию на местах для недопущения удорожания проектов", - отметили в министерстве.
Сфера торговли продемонстрировала устойчивый рост - 7% против 6,3% в первом квартале. Показатель оптовой торговли увеличился до 7,4%, розничной - до 6,1%. Высокую динамику демонстрирует ряд регионов: Туркестанская область - 60,4% за счет предприятий, реализующих фрукты, овощи, фармацевтические товары; Акмолинская область - 44% благодаря предприятиям, реализующим зерно, семена и корма для животных; Шымкент - 19,8% за счет предприятий, реализующих дизельное топливо, фармацевтические товары, лом и отходы черных и цветных металлов.
В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Рост отмечен в горнодобывающем секторе - 7,1%, в частности за счет увеличения добычи угля (11,2%). В обрабатывающей промышленности показатель составляет 7,2%, в том числе по производству продуктов питания (12%), табачных изделий (26,3%), химической продукции (11,2%) и машиностроению (11,2%).
Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику. Индекс валовой продукции за январь-апрель составил 3,9%.
новости по теме
12.05.2025, 19:29 19801
Казахстан согласовал ж/д тарифы с пятью странами
Достигнута договоренность о совместных действиях по активизации контейнерных перевозок
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Тегеран. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 12 мая в Тегеране состоялись шестисторонние переговоры представителей железных дорог Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции, сообщает пресс-служба КТЖ.
Мероприятие стало важным шагом в развитии многостороннего сотрудничества по формированию эффективного транспортного коридора Китай - Казахстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция/Европа. Ярким подтверждением востребованности этого маршрута стало увеличение контейнерных перевозок по направлению Китай - Иран транзитом через Казахстан в 2,6 раза за январь-апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В рамках встречи достигнута договоренность о совместных действиях по активизации контейнерных перевозок на этом маршруте. Стороны подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку продвижению коридора на рынке международных перевозок.
Также стороны утвердили конкурентоспособные тарифные условия и согласовали ключевые параметры организации движения поездов, включая сохранение утвержденного общего времени доставки по всему маршруту.
12.05.2025, 17:46 25301
ОАЭ инвестировали в Казахстан более $4,3 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объединенные Арабские Эмираты инвестировали в Казахстан более $4,3 млрд и являются ведущим торговым и инвестиционным партнером страны в регионе Залива, сообщает пресс-служба президента РК.
Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое", - заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на бизнес-форуме "Казахстан - ОАЭ".
Также в рамках бизнес-форума состоялись тематические сессии, посвященные развитию цифровых технологий, современным трендам в сферах финансов, урбанистики и "зеленой" экономики. Параллельно прошел ряд встреч в формате B2B между представителями бизнеса двух стран.
На полях бизнес-форума "Казахстан - ОАЭ" были подписаны следующие коммерческие соглашения:
- соглашение об инвестициях по проекту строительства сахарного завода в Казахстане между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и ТОО "QazaqArab Sugar";
- меморандум по строительству центра обработки данных между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акиматом Астаны и Presight;
- меморандум о сотрудничестве между управлением образования города Астаны и Emirates Kazakhstan Education Investment Group;
- меморандум о сотрудничестве в сфере защиты данных между Международным финансовым центром "Астана" и Abu Dhabi Global Market;
- соглашение о стратегическом сотрудничестве для разработки решений AIQ и обмена знаниями между ТОО "КМГ Инжиниринг" и AIQ;
- меморандум о сотрудничестве между внешнеторговой палатой Казахстана НПП "Атамекен" и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;
- соглашение о принципах по строительству и развитию многоцелевого терминала "Курык" между ТОО Semurg Invest и Abu Dhabi Ports Group;
- меморандум о сотрудничестве между АО "СЭЗ "Морпорт Актау" и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;
- меморандум о взаимопонимании в сфере продвижения торговли и закупок агропродовольственной продукции между АО "Alel Agro" и LULU Group.
Напомним, почти 50 компаний из ОАЭ являются резидентами Международного финансового центра "Астана".
12.05.2025, 17:30 26991
Почти 50 компаний из ОАЭ являются резидентами Международного финансового центра "Астана"
Крепнут контакты между рынками капитала Казахстана и ОАЭ
Фото: Акорда
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 50 компаний из Объединенных Арабских Эмиратов являются резидентами Международного финансового центра "Астана", сообщает Акорда.
На сегодняшний день резидентами МФЦА являются 46 компаний из ОАЭ, работающие в сферах финансов и страхования, информационно-коммуникационных технологий, торговли, транспорта, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, крепнут контакты между рынками капитала Казахстана и ОАЭ.
С достижениями финансового центра и особенностями деятельности комитета по регулированию финансовых услуг, биржи, суда МФЦА и Международного арбитражного центра ознакомились Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
Управляющий Ренат Бектуров презентовал президенту Казахстана и наследному принцу Абу-Даби возможности для развития инвестиционного сотрудничества.
Напомним, наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом.
12.05.2025, 16:33 31921
Свыше $10 млрд инвестиций вложат в крупные промышленные проекты в Казахстане
Фото: kmg.kz
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов в химической и металлургической отраслях прошло сегодня в правительстве.
В настоящее время в стране реализуются 5 крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием свыше 8,7 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
В области Абай ведется строительство медеплавильного завода мощностью до 300 тыс. тонн катодной меди. Общий объем инвестиций достигает $1,5 млрд. Завод рассчитан на переработку концентратов с действующих месторождений Бозшаколь, Актогай и Востокцветмет. Предусмотрено создание свыше 1 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодня проект включен в единую карту индустриализации, проводятся мероприятия по подключению к инфраструктуре.
В Карагандинской области АО "Qarmet" реализует программу масштабной модернизации с увеличением объемов производства и выпуском новых видов продукции для машиностроительных и автомобилестроительных предприятий. Объем инвестиций составляет $3,5 млрд. До 2028 года планируется обеспечить добычу до 9 млн тонн угля, производство железорудного концентрата и стали - по 5 млн тонн ежегодно. Будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Ранее в результате проводимых работ в 2024 году полностью восстановлена производственная деятельность, завершены капитальные ремонты оборудования, добыча угля ведется на 7 шахтах из 8, что позволило увеличить ее объем на 7%.
В Костанайской области на базе АО "ССГПО" планируется строительство завода по производству горячебрикетированного железа мощностью 2 млн тонн в год с содержанием более 90% железа. Предприятие станет опорным объектом для внедрения экологически чистых технологий в металлургии. На сегодня прорабатываются вопросы поставки газа, подключения к инфраструктуре и источников финансирования с участием международных финансовых институтов. Общий объем инвестиций составляет до $1,2 млрд. В результате реализации проекта будет создана 1 тыс. постоянных рабочих мест.
В Западно-Казахстанской области реализуется проект по строительству обогатительно-производственного комплекса по выпуску хлорида калия на базе месторождения Сатимола. Предприятие планируется вводить в эксплуатацию в четыре этапа с постепенным увеличением мощности до 12 млн тонн хлорида калия в год. В настоящее время на проекте ведутся буровые работы, получены земельные участки, запущены процессы по замораживанию пород, формируется внешняя инфраструктура. Общая стоимость проекта превышает $2,4 млрд. Планируется создание более 4 тыс. рабочих мест.
Премьер-министру также доложили о строительстве аммиачно-карбамидного комплекса ТОО "KazAzot Prime" в Мангистауской области. Проект позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях. По итогам реализации будет создано 700 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2029 году. Объем инвестиций составляет порядка $1,5 млрд.
12.05.2025, 14:18 39011
"КазМунайГаз" возобновляет работу на НПЗ "Petromidia" в Румынии
Таким образом компания намерена укрепить свою позицию в качестве единственного национального производителя полимеров в Румынии
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - KMG International возобновляет работу нефтехимической установки на НПЗ "Petromidia" в Румынии, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
"На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia, принадлежащем группе KMG International, возобновлена работа установки по производству полиэтилена низкой плотности (LDPE). Благодаря реинтеграции установки LDPE в нефтехимический комплекс НПЗ "Petromidia" компания намерена укрепить свою позицию в качестве единственного национального производителя полимеров в Румынии", - сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что с начала текущего года на европейском рынке наблюдается рост спроса на нефтехимическую продукцию.
Возобновление работы установки будет способствовать дальнейшему росту производственных и финансовых показателей KMGI, а также позволит вернуть лидерство на рынке полимеров в регионе.
"Имея проектную мощность в 75 тыс. тонн в год, установка LDPE с мая текущего года начнет производить продукцию, используемую для производства термоусадочной, аграрной и тонкой упаковочной пленки, а также прочных пакетов. В целом в 2025 году KMG International планирует произвести более 145 тыс. тонн полимеров", - сообщили в пресс-службе.
Ранее, в ходе заседания правительства, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов сообщил, что по итогам I квартала этого года объем производства полипропилена в Казахстане вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тыс. тонн.
12.05.2025, 14:02 39836
Заем в $2,7 млрд планирует привлечь Казахстан на строительство и реконструкцию водохранилищ
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Исламский банк развития одобрил заем и грант на общую сумму 2,7 млрд долларов США на строительство и реконструкцию водохранилищ в Казахстане, заявил в ходе правительственного часа с мажилисе министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
По словам главы Минводы, в рамках займа уже в 2025 году будет начато строительство 4 водохранилища.
Три из них - Акмола, Калгуты и Караузяк, расположенные на юге, должны обеспечить покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. га. Четвертое водохранилище на реке Большой Узень в Западно-Казахстанской области ориентировано на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района (около 5 тысяч человек)", - проинформировал Нуржигитов.
Также на первом этапе предусмотрены работы по реконструкции водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, водохранилища Коскорган и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области. Планируется модернизировать с элементами цифровизации 115 каналов протяженностью 3452 километра на территории шести областей: Алматинской, Жамбылской, Жетісу, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской. Также предусмотрено строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища.
Второй этап реализации займа, планируемый с 2027 года, включает 25 проектов, в том числе строительство 13 и реконструкцию 11 водохранилищ.
Кроме того, планируется модернизация более 5 тысяч километров ирригационных каналов, расположенных в 10 областях: Алматинской, Атырауской, Абай, ВКО, Жамбылской, Жетісу, ЗКО, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской.
В результате данных работ общее состояние водной инфраструктуры значительно улучшится. Также ожидается значительное снижение риска затопления в 134 сельских населенных пунктах, где проживает более 200 тысяч человек", - добавил министр.
Напомним, китайская компания построит водовод до Астаны.
12.05.2025, 13:05 43511
Коммерческие соглашения на $5 млрд подписали Казахстан и ОАЭ Дополнено
В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Казахстан было подписано более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 миллиардам долларов, информирует Акорда.
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с наследным принцем Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. Реализация подписанных коммерческих соглашений придаст мощный импульс стратегическому сотрудничеству и будет способствовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей. По словам наследного принца, соглашения отражают общность в видении приоритетных целей совместной деятельности в будущем
Отмечено, что Объединенные Арабские Эмираты входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений.
Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян подчеркнул, что отношения между Казахстаном и ОАЭ строятся на доверии, взаимной поддержке и стремлении к общему прогрессу. Эти связи, по его словам, давно вышли за рамки торгово-инвестиционного взаимодействия, охватывая широкий спектр направлений - от энергетики и транспорта до цифровой инфраструктуры и образования.
Напомним, Казахстан ратифицировал соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветряной электростанции.
Дополнено 12.05.2025, 14.04
Ряд двусторонних документов подписали по завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
В их числе:
- Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта РК и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции ОАЭ;
- Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в РК между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и AIQ;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank;
- Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight;
- Протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и AIQ;
- Меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане;
- Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited.
Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации соглашения между правительством РК и правительством ОАЭ о реализации проекта ветряной электростанции.
12.05.2025, 13:04 42746
В Казахстане разрабатывают новые тарифы на поливную воду для аграриев
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан разрабатывают новые тарифы на поливную воду для аграриев, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на правительственном часе в мажилисе.
Сегодня нами ведется разработка новой методики формирования тарифов, которая будет предусматривать дифференциацию тарифа в зависимости от вида культур, объемов потребления воды и наличия водосберегающих технологий. Вместе с тем согласно поручения главы государства о совершенствовании тарифной политики по услугам поливной воды в наше министерство от Министерства национальной экономики переданы функции тарифного регулятора по поливной воде", - сообщил министр.
Также, по его словам, введены дифференцированные тарифы на питьевую воду, основанные на принципе "меньше потребляешь - меньше платишь".
По предварительным данным, внедрение дифференцированных тарифов в шести регионах позволило ежемесячно экономить в среднем 1,6 млн кубических метров воды. Полученные средства, порядка 900 млн тенге, будут направлены на обновление сетей", - добавил Нуржан Нуржигитов.
Ранее меры поддержки аграриев обсудили в правительстве.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?