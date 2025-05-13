По итогам четырех месяцев рост ВВП составил 6%

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам четырех месяцев текущего года рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства нацэкономики.





Рост в транспортной отрасли обеспечен за счет увеличения объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом, доли которых в общем объеме отрасли составили 20,5%, и 19,6% соответственно. Высокая динамика зафиксирована в Туркестанской (21,8%), Жамбылской (11,2%) областях и области Абай (14,9%).





В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%. Вместе с тем с учетом строительного периода поручено нарастить темпы выполнения работ и обеспечить необходимую координацию на местах для недопущения удорожания проектов", - отметили в министерстве.





Сфера торговли продемонстрировала устойчивый рост - 7% против 6,3% в первом квартале. Показатель оптовой торговли увеличился до 7,4%, розничной - до 6,1%. Высокую динамику демонстрирует ряд регионов: Туркестанская область - 60,4% за счет предприятий, реализующих фрукты, овощи, фармацевтические товары; Акмолинская область - 44% благодаря предприятиям, реализующим зерно, семена и корма для животных; Шымкент - 19,8% за счет предприятий, реализующих дизельное топливо, фармацевтические товары, лом и отходы черных и цветных металлов.





В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Рост отмечен в горнодобывающем секторе - 7,1%, в частности за счет увеличения добычи угля (11,2%). В обрабатывающей промышленности показатель составляет 7,2%, в том числе по производству продуктов питания (12%), табачных изделий (26,3%), химической продукции (11,2%) и машиностроению (11,2%).





Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику. Индекс валовой продукции за январь-апрель составил 3,9%.