По росту цен на лекарства Казахстан занимает лидирующие позиции среди стран ЕАЭС

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане годовой рост цен на медикаменты в мае составил 11%, в то время как в Евразийском экономическом союзе в среднем такой показатель был в пределах 4,2%.





По данным аналитиков, на первом мести по росту цен на медикаменты среди стран Союза находится Кыргызстан с показателем в 16,1%. В России и Беларуси, которые являются поставщиками фармпрепаратов для Казахстана, удорожание было не таким заметным. Рост цен на продукцию фарпрома там составил 3% и 0,8% соответственно. Такие данные сообщает Евразийская экономическая комиссия, сообщает energyprom.kz





Аналогичной была ситуация и в 2022 году: по динамике цен на продукцию фарминдустрии Казахстан занимал второе место в Союзе. Оказалось, что на 30 препаратов из 50 цены в Казахстане выше, чем в России. Разница могла быть и небольшой - в пределах 9%, а по некоторым лекарствам достигала 310%.





Причина такого диспаритета на едином фармацевтическом рынке Союза - разные методы государственного ценового регулирования в странах. Контроль за стоимостью лекарств ведется во всех странах ЕАЭС, кроме Армении. При этом требования и список препаратов, на которые регулируются цены, в остальных четырех странах - участницах Союза разные и зависят от многих несопоставимых факторов. Например, в Казахстане список медикаментов, на которые установлены предельные цены, состоит более чем из 6 тысяч пунктов (с учетом разной дозировки лекарств). С этого года наша страна взяла курс на дерегулирование цен. То есть постепенно, в течение нескольких лет список подконтрольных государству лекарств будет сокращаться", - разъяснили эксперты.





По информации Агентства по защите и развитию конкуренции в РК, с 10 января этого года в розничной торговле уже не регулируются цены на 376 наименований лекарств. Это различные витамины, гомеопатические препараты, лекарства для лечения несложных заболеваний. В течение 2023-2024 годов отменят регулирование в оптовой и розничной торговле на остальные безрецептурные препараты, а в 2024-2025 годах - и на лекарства по рецепту. В итоге к 2026 году в Казахстане госрегулирование будет существовать только на лекарства, закупаемые для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы ОСМС.





Судя по динамике цен на фармпрепараты за последний год, с мая 2022 года до февраля этого года наблюдалось наращивание темпов роста. Самым ощутимым удорожание было в январе-феврале - плюс 13,6% в годовом выражении. С весны ситуация изменилась. С марта статистики фиксируют замедление роста стоимости медикаментов.





Впрочем, отмечают аналитики, даже притом, что и 11% - весьма ощутимый рост, далеко не все лекарства подорожали так "скромно". В списке из 30 фармпрепаратов, цены на которые отслеживают специалисты Бюро нацстатистики АСПиР РК, почти у трети стоимость возросла гораздо больше.





Например, жаропонижающие парацетамол и ацетилсалициловая кислота подорожали на 43,3% и 16,2% соответственно, отхаркивающие амброксол и "Бронхикум-С" - на 22,9% и 12%, антибиотик азитромицин - на 12,7%. Единственным препаратом из списка, который не подорожал, а даже опустился в цене, стало лекарство для лечения заболеваний почек "Канефрон Н": эти таблетки подешевели, по данным статистиков, на 5,3%", - уточнили они.





Также отмечается, что Казахстан, несмотря на активное развитие отечественной фармацевтической промышленности, по многим медицинским препаратам зависим от импорта. Об этом можно судить не только по ассортименту заграничных лекарств в аптеках, но и по структуре закупа медикаментов для системы гарантированной медпомощи. В пример можно привести показатели госзакупа фармпрепаратов для системы ГОБМП в первом полугодии прошлого года. По данным с сайта единого дистрибьютора "СК-Фармация", доля отечественных фармкомпаний в закупе лекарств для больниц страны составляла всего 33%. В топ-10 стран - поставщиков медикаментов вошли Германия, Швейцария, Франция, Ирландия и другие.





Судя по таможенной статистике, крупнейшим импортером медикаментов в Казахстан является Россия. В январе-апреле этого года доля российских поставок в общем физическом объеме импорта составила 21%: из РФ привезли более двух тысяч тонн лекарств на сумму 26,2 млн долларов США. На втором месте по объемам поставок - Китай, оттуда поставили 1,8 тысячи тонн фармпродукции. Удельный вес страны - 19%. Всего же за январь-апрель в РК было завезено 9,8 тысячи тонн таблеток, микстур и фармрастворов на общую сумму 456,7 млн долларов США.





По стоимостному объему поставок главными поставщиками лекарств для Казахстана являются Германия и Индия. За первые четыре месяца этого года они импортировали в нашу страну медикаментов на 124,5 млн долларов США. Это треть всего казахстанского фармимпорта.





Данные по внешней торговле лекарствами показывают, что в Казахстане меняется структура импорта этих товаров. И в 2022 году, и в январе-апреле этого года наблюдается сокращение поставок из России и рост - из Китая, Франции, Беларуси, Польши.