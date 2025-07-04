Почти три млрд тенге выделили на реконструкцию теплосетей Степногорска

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Азамат Кожанов и председатель совета директоров китайской компании Hunan Junxin Environmental Protection Дай Даого обсудили возможность реализации комплексного проекта по строительству трех заводов по энергетической утилизации отходов (WtE) в Казахстане, - Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Азамат Кожанов и председатель совета директоров китайской компании Hunan Junxin Environmental Protection Дай Даого обсудили возможность реализации комплексного проекта по строительству трех заводов по энергетической утилизации отходов (WtE) в Казахстане, сообщает пресс-служба Kazakh Invest.





По данным нацкомпании, планируемый объем инвестиций в строительство трех заводов по утилизации отходов составит $600 млн.





В ходе встречи Азамат Кожанов заверил в полной готовности оказывать всестороннее содействие проектам китайской компании. Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в масштабных решениях, сочетающих экологический эффект, локализацию технологий и устойчивую генерацию энергии.





В свою очередь Дай Даого отметил, что проект направлен на создание не только перерабатывающих мощностей, но и целостной технологической экосистемы. По его словам, помимо утилизации отходов, предусматривается строительство зеленых дата-центров, работающих на энергии, полученной в процессе сжигания ТБО. Также запланировано создание центров подготовки кадров и внедрение интеллектуальных систем управления отходами.





Отмечается, что Hunan Junxin Environmental Protection уже реализует аналогичный проект в Бишкеке и входит в число ведущих частных экологических компаний Китая. Она специализируется на строительстве и эксплуатации WtE-комплексов, владеет более 400 патентами и активно работает на рынках Центральной Азии.



