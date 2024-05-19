18.05.2024, 13:26 38131
Поддержка отечественных производителей: субсидии на зарубежную сельхозтехнику сократят почти в семь раз в Казахстане
Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством сельского хозяйства принят документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Как пояснили в пресс-службе кабмина, по ранее действовавшему механизму разница в объеме субсидий на импортную и отечественную технику была в пользу зарубежных производителей. На поддержку местных предприятий направлялось 28,3% из общего объема возмещения, импортных - 41,9%. Такой подход снижал сбыт продукции казахстанских заводов. По новому механизму доля субсидирования зарубежных производителей будет снижена почти в 7 раз - до 6,5%, при этом долю отечественных планируется довести до 63,7%.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что приоритет для зарубежных производителей техники - в локализации предприятий на территории республики.
Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане, а именно специализированную технику по производству и уборке сахарной свеклы, хлопка, картофеля и плодоовощных культур и др. В данном случае предусмотрен норматив субсидирования на уровне 25% вне зависимости от страны производства.
В целом казахстанские предприятия сельхозмашиностроения в настоящее время охватывают 85-90% рынка. При этом в стране порядка 90% аграриев составляют мелкие и средние фермеры, для которых льготные лизинговые инструменты и доступная техника откроют возможность обновления машинно-тракторного парка.
В стране действуют 8 заводов по производству более 15 брендов тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов разных мощностей и модификаций. По итогам 2023 года отечественными производителями было выпущено 5418 тракторов на сумму 113,5 млрд тенге и 1032 комбайна на 99,1 млрд тенге.
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18.05.2024, 10:33 41521
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн
Фото: Depositphotos
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Казань. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн. Об этом стороны договорились на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, прошедшей в Казани 17 мая.
3 мая 2024 года правительство Российской Федерации приняло постановление о введении временного запрета на вывоз сахара до 31 августа этого года. Для Казахстана предусмотрен объем в 120 тыс. тонн. Несмотря на достаточный объем запасов на складах в РК, в преддверии лета - пикового сезона потребления сахара казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тыс. тонн. Предварительное согласие получено. Вопрос будет рассмотрен 29 мая на заседании совета ЕЭК, рассказали в пресс-службе казахстанского кабмина.
Также на встрече был поднят вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из России в Казахстан. В настоящее время вывоз пиломатериалов автотранспортом разрешен только через 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. По итогам встречи в Казани российская сторона выразила готовность открыть еще 4 АПП в ближайшее время.
Также стороны договорились о скорейшем налаживании взаимодействия уполномоченных структур по вопросам оформления электронных паспортов на транспортные средства и технику, перемещаемые в рамках взаимной торговли.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства второй очереди Шульбинской ГЭС, создания мастер-плана по использованию вод Иртыша и другие вопросы.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.
18.05.2024, 09:55 43066
Fitch оценило суверенный рейтинг Казахстана как стабильный
Отмечаются относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщает Министерство национальной экономики Казахстана.
Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, отмечаются значительные внешние буфера, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам", - рассказали в Миннацэкономики.
Аналитики Fitch Ratings прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.
По мнению Fitch, новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.
Также Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику РК.
17.05.2024, 19:16 67356
Глава МСХ подписал приказ о ввозе сахара-сырца
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства утвердил приказ от 14 мая 2024 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает пресс-служба МСХ.
Приказом утверждены правила и форма подтверждения целевого назначения ввозимого в Казахстан сахара.
Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса должен подтверждать целевое назначение ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 000 тонн.
Чтобы получить подтверждение целевого назначения сахара-сырца, нужно подать заявку. В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение в течение трех рабочих дней готовит проект подтверждения целевого назначения товаров.
Использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением.
Сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового, может использоваться и (или) реализовываться исключительно в Казахстане и не подлежит вывозу в иные государства - члены ЕАЭС.
Организация, осуществляющая ввоз сахара-сырца тростникового, и организация, осуществляющая промышленную переработку сахара-сырца тростникового, ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года предоставляют в уполномоченный орган отчет о целевом использовании сахара-сырца тростникового.
Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.
Напомним, в Казахстане производство тростникового, или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%.
17.05.2024, 18:20 68871
Почти 500 млрд тенге из бюджета Казахстана неэффективно использовали - Минфин
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году сумма неэффективного использования бюджетных средств Казахстана составила 489 млрд тенге, сообщил в ходе презентации отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в мажилисе вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.
Из них 87,2 млрд тенге - остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора, выделенные в 2023 году, 143,2 млрд тенге приходится на суммы неосвоения бюджетных средств, неиспользованных целевых трансфертов и бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета, 258,5 млрд тенге приходятся на нарушения принципов бюджетной системы, выявленных по итогам государственного аудита и контроля", - пояснил Даурен Темирбеков.
По его словам, для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры.
По итогам 2023 года ряд сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавил вице-министр.
Напомним, госдолг Казахстана составил более 27 трлн тенге.
17.05.2024, 17:02 71946
Госдолг Казахстана составил более 27 трлн тенге
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг Казахстана на 1 января 2024 года составил 27,2 трлн тенге, сообщил в ходе презентации отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в мажилисе вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.
Из них правительственный долг составил 20,9% к ВВП, или 24,9 трлн тенге. Верхний предел государственного долга установлен на уровне не выше 50% к ВВП для стран - членов ЕАЭС", - проинформировал Даурен Темирбеков.
По его словам, в настоящее время долговые индикаторы, установленные концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимых значений.
Прогнозы на 2024-2028 годы показывают, что государственный долг в указанные годы не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг на уровне 21% к ВВП", - добавил вице-министр.
Напомним, дефицит республиканского бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.
17.05.2024, 16:39 73296
Проблемы геоэкономической фрагментации рассмотрены экспертами ЕСФР на семинаре региональных финмеханизмов в Люксембурге
Представлены региональные взгляды на риски для мировой торговли из-за процесса фрагментации
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Москва. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Люксембурге в рамках научно-практического семинара региональных финансовых механизмов (РФМ) обсудили проблемы, вызванные процессами геоэкономической фрагментации.
В ходе семинара предметно рассмотрены последствия процессов глобальной фрагментации для международной валютной системы, а также финансовые последствия фрагментации в контексте потоков капитала, стоимости суверенного финансирования и долговых обязательств. Были представлены и региональные взгляды на риски для мировой торговли из-за процесса фрагментации.
Научно-практические семинары РФМ - это регулярный формат встреч, которые проводятся с 2017 года. Традиционный семинар объединяет руководителей и ведущих экспертов Международного валютного фонда, Арабского валютного фонда, Европейского стабилизационного механизма (ESM), ЕФСР, Исследовательского подразделения Латиноамериканского резервного фонда (FLAR) и Чиангмайской инициативы (AMRO). К участию в семинарах приглашаются представители академического сообщества из регионов операций данных организаций", - пояснили в пресс-службе ЕФСР.
Отмечается, что в 2024 году организатором мероприятия выступил ESM.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
17.05.2024, 15:23 75976
Китайская авиакомпания увеличивает количество рейсов Астана - Урумчи
Общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 мая авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана - Урумчи с 2 до 3 рейсов в неделю, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
По данным Минтранса, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (емкость от 128 до 178 кресел).
Тки образом, общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.
Отмечается, что рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.
Напомним, между Алматы и синьцзянским Инином запущен международный авиамаршрут.
17.05.2024, 14:48 53111
Более 4,8 млрд тенге выделит правительство на строительство инженерных сетей в Жезказгане
Средства будут направлены на строительство канализационных сетей, магистрального водовода и магистральной теплосети к новому микрорайону Западного района города
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Жезказган. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручений президента страны по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств на соответствующие работы в Жезказгане.
По информации пресс-службы правительства, акимату области Ұлытау будет перечислено свыше 4,8 млрд тенге из резерва правительства РК для строительства канализационных сетей, магистрального водовода и магистральной теплосети к новому микрорайону Западного района Жезказгана.
В целом в области Ұлытау идет планомерная работа по реконструкции и снижению износа коммунальных сетей. За последнее время достигнуты следующие результаты: по водопроводным сетям протяженностью свыше 1314 км износ снижен с 56,5 до 51,2%, по сетям водоотведения (539 км) - с 74,6 до 71,2%, по сетям теплоснабжения (639 км) - с 60 до 58%", - проинформировали в кабмине.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?