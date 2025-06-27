Подключение сел к высокоскоростному интернету: сенат ратифицировал соглашение с МБРР о займе в 42 млрд тенге

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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании ободрили соглашение о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, передает корреспондент агентства.





Соглашение о займе (проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Казахстаном и МБРР было подписано в Астане 12 декабря 2024 года.





Целью соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения.





Ожидается, что по итогам реализации проекта порядка 2,3 млн жителей в 1123 селах по всей республике получат доступ к высокоскоростному интернету. Речь идет об оптико-волоконных линиях связи.





В структуре расходов 42 млрд тенге приходятся на заем государства, еще 42 млрд тенге - обязательное условие частного софинансирования. Таким образом, отрасль получит как минимум 84 млрд тенге инвестиций. Сам заем берется в японский иенах под 1% вознаграждения. Проект планируют реализовать еще до начала выплаты долга в 2028 году. Долг будет погашаться до 2035 года.





Основными задачами соглашения являются:



