Поголовье лошадей в РК выросло на 5% за год  

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поголовье лошадей в Казахстане выросло на 5,4% за год и составило порядка 4 млн голов.





Больше всего лошадей насчитывалось в Туркестанской области: 425,4 тыс. голов, плюс 10,4% за год. В пятерку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (352,2 тыс. голов, плюс 11,1%), Абайская (321,7 тыс. голов, минус 1,3%), Актюбинская (321,2 тыс. голов, плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (307,6 тыс. голов, плюс 9,7) области", - сообщает Energyprom .





Приплод жеребят вырос на 5,4%, до 1,1 млн. В то же время падеж лошадей сократился на 11,4%, до 4,4 тыс. голов.





Energyprom





По итогам января-декабря прошлого года в РК было забито в хозяйствах или реализовано на убой 323,9 тыс. тонн лошадей в живом и 167,6 тыс. тонн в убойном весе. Рост показателей в живом весе составил 6,7%, в убойном - 6,6%.





Лидером ожидаемо стала Туркестанская область: 40,3 тыс. тонн в живом и 20,8 тыс. тонн в убойном весе. Далее идут Абайская (37,9 тыс. тонн в живом и 19,9 тыс. тонн в убойном весе) и Павлодарская (27,9 тыс. тонн в живом и 14,5 тыс. тонн в убойном весе) области", - говорится в информации.





Energyprom





В розничных точках продаж в среднем по РК в декабре прошлого года килограмм конины стоил 3 тыс. тенге - на 4,3% больше, чем годом ранее, и на 36% больше, чем в декабре 2020-го.





Среди крупных городов страны дороже всего конина обходилась жителям Алматы (3,7 тыс. тенге за кг), Астаны (3,6 тыс. тенге) и Петропавловска (3,5 тыс. тенге). Дешевле всего килограмм конины стоил в Кызылорде (2,5 тыс. тенге), Уральске (2,5 тыс. тенге) и Туркестане (2,6 тыс. тенге)", - пишет агентство.





Потребление конины в третьем квартале 2023 года составляло 1,5 кг на душу населения - на 24,1% больше, чем годом ранее. При этом в городах в среднем потребляли 1,6 кг (плюс 24,8%), в селах - 1,3 кг конины на душу населения в квартал (плюс 22,3%).





Energyprom





Ранее сообщалось, что в одном из сел Карагандинской области зафиксировали массовую гибель лошадей. Местные жители подозревают, что лошади гибнут из-за опасной инфекции - лимфангита.



