Порядка десяти сельхозсубсидий намерены отменить в Казахстане из-за высокого коррупционного риска

По товарно-специфическим субсидиям на молоко, мясо птицы и яйцо нормативы субсидирования остаются без изменений

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют отменить около десяти сельскохозяйственных подвидов субсидий, заявил на коллегии Министерства сельского хозяйства вице-министр Абулхаир Тамабек.





По словам вице-министра, в Казахстане отменяется порядка 10 подвидов субсидий, имеющих низкую эффективность и высокие коррупционные риски. В их числе: аренда быков и баранов-производителей, субсидирование строительства прудов для сбора талых вод, стоимость мяса индейки, водоплавающей птицы, вагончиков, рыбного хозяйства, услуг ревизионных комиссий сельхозкооперативов по проведению аудита, сельхозкооперативов по искусственному осеменению маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, не имеющих собственного поголовья.





При этом Тамабек уточнил, что по товарно-специфическим субсидиям на молоко, мясо птицы и яйцо нормативы субсидирования остаются без изменений.





Кроме того, водится норма взятия сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств, а также бесплатная государственная информсистема субсидирования, которая интегрирована с основными госинформбазами. Внедряются "листы ожидания" для повышения доступности субсидий.