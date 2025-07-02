01.07.2025, 13:06 29406
Потребление воды снизилось на 8% после введения дифференцированных тарифов
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Асан Дарбаев доложил, что потребление воды казахстанцами снизилось, передает корреспондент агентства.
На 8% снизилось потребление воды с момента введения в Казахстане "социальных норм потребления". В сфере водоснабжения внедрен четырехуровневый тариф в зависимости от объема потребления: при использовании до 3 кубических метров действует базовый тариф, от 3 до 5 кубометров - повышение на 20%, от 5 до 10 кубометров - на 50%, свыше 10 кубометров - на 100%", - выступил вице-министр.
По его словам, введение "социальных норм потребления" показывает эффективность применения новых подходов по стимулированию потребителей более бережно относиться к использованию услуг водоснабжения. Также дополнительный доход позволит проводить ремонтные работы, что в свою очередь обеспечит снижение износа инженерной инфраструктуры.
Ранее Олжас Бектенов поручил до конца года завершить все проекты по обеспечению питьевой водой.
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01.07.2025, 18:25 17246
В июне инфляция в Казахстане составила 11,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июне в годовом исчислении инфляция в Казахстане составила 11,8%, сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики РК.
По данным Бюро нацстатистики, в июне месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,8% (в мае 2025 года - 0,9%).
Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 19,5%, капусту - на 18,1%, помидоры - на 15%, чеснок - на 8,4%, бананы - на 3,4%, яйца - на 3%. Повышение цен наблюдается на мороженое на 1,9%, йогурт - на 1,6%, орехи - на 1,5%, рулеты, кексы - на 1,3%, кондитерские изделия, прохладительные напитки - по 1%, сосиски, сардельки - на 0,9%", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что среди услуг тарифы на горячую воду снизились на 6,2%. Цены на услуги фотографов повысились на 3,3%, организатора проведения торжеств - на 2,8%, ремонт телевизоров - на 2,4%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 1,4%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,3%.
В годовом выражении крупа гречневая подешевела на 9%, рис - на 8,3%, огурцы - на 3,5%, крупа овсяная - на 2,5%, курага - на 2,3%. Груши подорожали на 11,3%, кукуруза консервированная - на 10,8%, фруктовые и овощные соки - на 10,4%", - говорится в сообщении.
По сравнению с июнем 2024 года цены на услуги кабельного телевидения выросли на 2,2%.
Напомним, в мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 11,3%.
01.07.2025, 14:23 26166
Казахстан требует у Eni и Shell вернуть контроль над строительством ГПЗ на Карачаганаке
Фото: kpo.kz
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан потребовал от представителей компаний Eni и Shell принять окончательное решение акционеров по выходу из проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак.
Техническую документацию и права на проект передадут в компанию "КазМунайГаз", сообщает международное нефтегазовое издание Upstream.
По его данным, власти Казахстана приняли такое решение после того, как разочаровались в ходе строительства газоперерабатывающего завода.
Астана стремится к быстрой передаче договорных и других прав, чтобы избежать задержки разработки приоритетного проекта. Правительство настаивает на быстрой передаче, чтобы проект, который уже поглотил десятки миллионов долларов инвестиций, мог продолжать развиваться под управлением "КазМунайГаз", - говорится в сообщении.
Как сообщает Нефтегазовый совет Казахстана, для ускорения строительства завода EPC-контракт на строительство сохранится у консорциума Hyundai/Sicim, который согласился построить ГПЗ примерно за 3,5 млрд долларов, при этом КМГ может получить требуемое для строительства финансирование из средств Нацфонда Казахстана.
Иностранные акционеры потратили на подготовку проекта ГПЗ около 60 миллионов долларов, при этом о решении вопроса компенсации этих расходов, а также о детальных условиях перехода проекта в КМГ Казахстану предстоит еще договориться", - пишет источник.
В то же время генподрядчик Hyundai Engineering продолжает работу по потенциальному привлечению казахстанских субподрядных компаний.
01.07.2025, 12:10 31841
В 2025 году дефицит электроэнергии в Казахстане может составить 5,7 млрд кВтч
Фото: Pixabay
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году дефицит электроэнергии в Республике Казахстана может составить 5,7 млрд кВтч, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года в Казахстане было произведено 117,9 млрд кВтч электроэнергии, а потребление составило 119,9 млрд кВтч, вследствие чего дефицит электроэнергии составил 2 млрд кВтч. В 2025 году прогнозируется дефицит уже в 5,7 млрд кВтч, а в 2026 году - 2,5 млрд кВтч. Но уже в 2027 году, согласно прогнозам Министерства энергетики, ожидается профицит электроэнергии в 1,2 млрд кВтч, в 2028 - 3,2 млрд кВтч, а в 2029 - сразу 5 млрд кВтч", - сообщает energyprom.kz.
По мнению аналитиков, достигнуть профицита должен позволить план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года Министерства энергетики. В рамках плана предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей.При этом в 2030 году вновь прогнозируется дефицит - в 0,6 млрд кВтч, а в 2031 году - сразу 6,9 млрд кВтч.
Одним из ключевых долгосрочных решений дефицита может стать запуск атомных электростанций. Уже выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане - это российский "Росатом". Строительство первой АЭС в Казахстане планируют завершить к 2035-2036 годам. Вторую АЭС по планам будет строить китайская компания CNNC, которая станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС. Также инициативы в области "зеленой" энергетики приносят свои плоды", - заявили они.
В частности, сообщается, что в 2024 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 6,43%.
Ранее Казахстан договорился с Таджикистаном о поставках электроэнергии.
01.07.2025, 10:11 37301
В июне тенге ослаб на 1,7%
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июня курс тенге ослаб на 1,7%, до 519,73 тенге за доллар США, проинформировали в Национальном банке Казахстана.
По данным Нацбанка, в июне среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 238 млн долларов США до 235 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за июнь составили 800 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или около 40 млн долларов США в день.
Также сообщается, что по предварительным прогнозным заявкам правительства в июле Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.
Кроме того, для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Нацбанк осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 188 млн долларов США, или около 4% от общего объема торгов. С учетом прогнозируемой динамики пенсионных активов планируемый объем приобретения валюты в июле составит не более 100 млн долларов США.
В ведомстве добавили, что валютные интервенции в июне не проводились.
Напомним, что по итогам мая тенге укрепился на 0,3%.
01.07.2025, 09:56 38496
Более 300 млн кубометров воды прибыло по рекам в Казахстан из Кыргызстана
Всего в вегетационный период ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 304,3 млн кубометров воды прибыло в Казахстан по рекам Шу и Талас с начала поливного периода, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
С апреля текущего года по сегодняшний день Кыргызстан направил в Казахстан около 304,3 млн кубометров воды. При этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн кубометров", - сообщили в министерстве.
Всего, согласно договоренностям с Кыргызской Республикой, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.
На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей.
В регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды. Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
01.07.2025, 09:08 40911
Китайская авиакомпания запускает новый рейс из Шанхая в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает новый прямой рейс Шанхай - Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Прибытие первого самолета China Eastern Airlines из Шанхая в Алматы ожидается 4 июля.
На борту первого рейса ожидается прибытие представителей авиакомпании, китайских СМИ и блогеров, что обеспечит широкое освещение открытия авиарейса в Китае", - рассказали в акимате.
В ведомстве подчеркнули, что это первое направление авиакомпании в Центральной Азии.
В пресс-службе проинформировали, что только в первом квартале 2025 года Алматы посетили свыше 20,9 тыс. туристов из КНР, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Гуанчжоу, Сианем, Урумчи, Ханчжоу и Санья. Новый маршрут дополнит существующую сеть и повысит частоту перелетов между странами, которая превышает 150 рейсов в месяц.
Ранее сообщалось, что кыргызская авиакомпания запускает рейсы Алматы - Иссык-Куль.
01.07.2025, 08:45 42011
На строительство медучреждений в Карагандинской области выделят 5,9 млрд тенге возвращенных активов
Фото: unsplash
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Караганда. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда выделят 5,9 млрд тенге на завершение работ по строительству 51 медицинского учреждения в Карагандинской области, информирует пресс-служба правительства Казахстана.
По информации ведомства, объекты возводятся в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Новые врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты появятся в Шетском, Актогайском, Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Осакаровском районах. Их реализация направлена на повышение доступности медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. Будет обеспечены шаговая доступность, профилактическая работа, ранняя диагностика, а также оказание первой помощи в экстренных ситуациях", - рассказали в кабмине.
Всего в рамках нацпроекта запланировано строительство 655 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. На сегодняшний день завершено строительство 480 объектов.
Средства на возведение объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование осуществляется также из специального государственного фонда", - пояснили в пресс-службе.
Напомним, с 2022 года Казахстану вернули имущественные активы и деньги на сумму свыше 1,15 трлн тенге.
30.06.2025, 17:54 56216
Оптовая цена на сжиженный газ сохранится до конца года
Предельная цена оптовой реализации СНГ останется в размере 51 932 тенге за тонну
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов подписал приказ об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, передает корреспондент агентства.
Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в документе.
Текущая цена действует с 1 февраля 2025 года.
Ранее в Казахстане на три месяца продлили запрет на вывоз сжиженного газа.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?