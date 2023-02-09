В результате аккредитации деятельность цифрового майнингового пула признается соответствующей законодательным требованиям РК, при этом процедура осуществляется за счет собственных средств заказчика

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало правила аккредитации цифровых майнинговых пулов.





Проект правил опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 22 февраля 2023 года.





Аккредитация является процедурой, в результате которой деятельность цифрового майнингового пула признается соответствующей законодательным требованиям РК. При этом процедура осуществляется за счет собственных средств заказчика.





Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:





физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории Республики Казахстан; наличие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности; наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте Республики Казахстан (столице, городе республиканского значения, городе областного значения, городе районного значения); обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи; наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки и обращения клиентов в круглосуточном режиме; наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула; интеграция с государственным сервисом.





Цифровой майнинговый пул для осуществления деятельности по объединению вычислительных мощностей оборудований цифровых майнеров аккредитуется сроком на один год", - говорится в тексте проекта.





Для аккредитации необходимы следующие документы:





заявление об аккредитации через информационную систему "Государственная база данных "Е-лицензирование";

документ, подтверждающий физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;

акт с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности аппаратно-программного комплекса юридического лица, подлежащего аккредитации в качестве цифрового майнингового пула;

документ, подтверждающий наличие не менее одного резервного аппаратно-программного комплекса, находящегося в ином населенном пункте РК;

документ, подтверждающий обеспечение каждого из аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула (основной и резервный) двумя выделенными каналами связи от разных поставщиков (провайдеров) услуг связи;

документ, подтверждающий наличие в информационной системе цифрового майнингового пула службы технической поддержки;

документ, подтверждающий наличие пользовательского интерфейса на государственном языке (при необходимости на остальных языках) информационной системы цифрового майнингового пула.





Документы проверяются в течение 3 дней, после чего услугополучателя уведомляют об аккредитации цифрового майнингового пула либо об отказе в аккредитации через шлюз электронного правительства.





Напомним, вчера в Казахстане вступил в силу закон о майнинге. Целью госрегулирования является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в РК для экономического развития и конкурентоспособности. Ожидается, что с 2023 по 2028 год майнеры заплатят в бюджет порядка 650 млрд тенге налогов.





Дополнено 08.02.2023, 15.48





Между тем, по данным агентства Ranking.kz , пока в Казахстане складывается обратная ситуация. 70% криптодобытчиков ушли из республики, производительность сократилась втрое, бюджет собрал налогов на 5 миллионов долларов.





По данным агентства, одной из причин стало "отбеливание" внутреннего рынка от "серых" майнеров и легализация рынка. Во время рейдовых проверок в РК 70% криптодобытчиков были отключены от электроэнергии и ушли из страны. Речь идет о тех, кто "майнил" криптовалюту под прикрытием, не афишируя свою деятельность и потребляя большой объем электроэнергии.





Ranking.kz





Однако прошедший год стал сложным не только для "серых", но и для "белых" майнеров, которые легализовались на территории Казахстана и стали представлять новый вид бизнеса. Стресс-фактором стало рекордное за всю историю глобальной криптоиндустрии падение котировок биткоина - с 41,5 тыс. долларов США в начале года до 16,6 тыс. долларов США в декабре. А именно эта цифровая монета является наиболее популярной среди казахстанских криптодобытчиков: 98% майнинговых ферм РК добывают именно биткоины", - пишет агентство.





Также 2022-й стал первым годом, когда владельцы ферм начали платить налог на майнинг. С 1 января ставка была утверждена на уровне 1 тенге за 1 использованный киловатт энергии. За первые три квартала майнеры заплатили в бюджет налогов на сумму 2,3 млрд тенге.





С 1 января 2023 года налоговая ставка для майнеров стала дифференцированной и значительно повысилась. Согласно данным МЦРИАП, теперь она зависит не только от количества потраченной электроэнергии, но и от ее цены. Чем выше стоимость закупаемой энергии, тем ниже налог на нее. Ставка колеблется в диапазоне от 1 до 25 тг за кВт (в среднем 10 тг за кВт).





Сами майнеры системой налогообложения недовольны.





С нашей точки зрения есть несколько моментов, которые необходимо в дальнейшем прорабатывать с государством. С момента вступления в силу нового закона, у цифрового майнинга появляется прозрачная система налогообложения, которая зависит от полученных доходов. И поэтому время, когда взималась плата за цифровой майнинг в зависимости от потреблённой энергии, подходит к концу. Это нелогично - облагать налогом ресурс, который используется в производстве, ещё до момента получения какой-либо прибыли. Это как облагать налогом бензин для таксиста", - заявил вице-президент Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане (АБИДЦ) Сергей Путра.





В ответе на запрос Ranking.kz МЦРИАП озвучил весь объем электроэнергии, которую зарегистрированные майнеры использовали за 2022 год. По данным источника, он составил 1,55 млрд кВт/ч. Из них доля использованной "белыми" майнерами энергии составила 1,4%.





Ranking.kz





Новый законопроект запрещает майнерам получать энергию напрямую из общей энергосистемы страны. Они смогут рассчитывать только на импорт, объекты возобновляемых источников энергии либо свою генерацию.





В связи с этим криптоиндустрия Казахстана может получить новую инвестиционную ценность для страны. В перспективе майнинг должен самостоятельно строить для себя электростанции.