Закон о майнинге вступил в силу в Казахстане
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подписанный вчера президентом закон "О цифровых активах в Республике Казахстан" сегодня вступил в силу.
Целью госрегулирования является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в РК для экономического развития и конкурентоспособности.
При этом госрегулирование основывается на следующих принципах:
1) законности;
2) соблюдении прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц;
3) равенстве прав физических и юридических лиц на участие в деятельности в сфере цифровых активов и использование ее результатов;
4) свободе поиска, формирования и передачи любых электронных информационных ресурсов, доступ к которым не ограничен в соответствии с законами РК;
5) обеспечении безопасности личности, общества и государства при использовании, выпуске цифровых активов и цифровом майнинге;
6) создании условий для развития сферы выпуска, использования цифровых активов, цифрового майнинга, а также добросовестной конкуренции.
В законе также определены компетенции уполномоченных государственных органов в сфере цифровых активов.
Уполномоченный орган:
- обеспечивает реализацию государственной политики в сфере цифровых активов;
- осуществляет межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;
- выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;
- утверждает правила аккредитации цифровых майнинговых пулов;
- по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений утверждает правила лицензирования деятельности по цифровому майнингу;
- проводит аккредитацию цифровых майнинговых пулов;
- утверждает перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;
- осуществляет государственный контроль в сфере цифровых активов;
- ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;
- ведет реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждает правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждает правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
- выдает разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики:
- определяет требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям;
- утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством республики.
Лицензирование майнинга будет проводиться по двум категориям:
- цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой (центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности);
- владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных, не претендующие на энергетическую квоту.
Также закон устанавливает требования к цифровым активам, правила их выпуска и обращения.
Цифровой актив:
- удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;
- имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива;
- не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством;
- не признается финансовым инструментом или финансовым активом;
- содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив;
- имеет подтверждение имущественных или интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива;
- имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива или права на имущество.
Деятельность по цифровому майнингу осуществляется на основании лицензии. Она выдается заявителю сроком на 3 года по следующим подвидам:
- I подвид - цифровому майнеру, имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;
- II подвид - цифровому майнеру, не имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющему цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.
Отдельные требования введены для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдения правил информационной безопасности.
Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:
- физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;
- наличие акта испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
- соответствие иным требованиям, определенным правилами аккредитации цифровых майнинговых пулов.
Закон также устанавливает требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровых активах в Республике Казахстан.
Казахстанские депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Ожидаемым результатом принятия законопроекта является вывод из теневого оборота и дальнейшее осуществление налоговыми органами полноценного мониторинга и контроля деятельности цифровых майнеров и других участников рынка цифровых активов, увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорилось в заключении к проекту закона.