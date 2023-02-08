Закон о майнинге вступил в силу в Казахстане

Целью госрегулирования является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в РК для экономического развития и конкурентоспособности

Фото: pixabay.com

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подписанный вчера президентом закон "О цифровых активах в Республике Казахстан" сегодня вступил в силу.





Целью госрегулирования является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в РК для экономического развития и конкурентоспособности.





При этом госрегулирование основывается на следующих принципах:





1) законности;





2) соблюдении прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц;





3) равенстве прав физических и юридических лиц на участие в деятельности в сфере цифровых активов и использование ее результатов;





4) свободе поиска, формирования и передачи любых электронных информационных ресурсов, доступ к которым не ограничен в соответствии с законами РК;





5) обеспечении безопасности личности, общества и государства при использовании, выпуске цифровых активов и цифровом майнинге;





6) создании условий для развития сферы выпуска, использования цифровых активов, цифрового майнинга, а также добросовестной конкуренции.





В законе также определены компетенции уполномоченных государственных органов в сфере цифровых активов.





Уполномоченный орган:





обеспечивает реализацию государственной политики в сфере цифровых активов;

осуществляет межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;

выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;

утверждает правила аккредитации цифровых майнинговых пулов;

по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений утверждает правила лицензирования деятельности по цифровому майнингу;

проводит аккредитацию цифровых майнинговых пулов;

утверждает перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;

осуществляет государственный контроль в сфере цифровых активов;

ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

ведет реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждает правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждает правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

выдает разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.





Государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики:





определяет требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям;

утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством республики.





Лицензирование майнинга будет проводиться по двум категориям:





цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой (центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности); владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных, не претендующие на энергетическую квоту.





Также закон устанавливает требования к цифровым активам, правила их выпуска и обращения.





Цифровой актив:





удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;

имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива;

не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством;

не признается финансовым инструментом или финансовым активом;

содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив;

имеет подтверждение имущественных или интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива;

имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива или права на имущество.





Деятельность по цифровому майнингу осуществляется на основании лицензии. Она выдается заявителю сроком на 3 года по следующим подвидам:





I подвид - цифровому майнеру, имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;

II подвид - цифровому майнеру, не имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющему цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.





Отдельные требования введены для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдения правил информационной безопасности.





Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:





физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;

наличие акта испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

соответствие иным требованиям, определенным правилами аккредитации цифровых майнинговых пулов.





Закон также устанавливает требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования.





Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровых активах в Республике Казахстан.





Казахстанские депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.





Ожидаемым результатом принятия законопроекта является вывод из теневого оборота и дальнейшее осуществление налоговыми органами полноценного мониторинга и контроля деятельности цифровых майнеров и других участников рынка цифровых активов, увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорилось в заключении к проекту закона.



