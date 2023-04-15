Правительство разработает комплексную программу поддержки среднего бизнеса

В Казахстане имеется потенциал локализации товаров, работ и услуг более чем на 10 трлн тенге

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП "Атамекен" под председательством - Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП "Атамекен" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что по состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 2910 действующих субъектов среднего предпринимательства (СП) с долей в ВВП на уровне 6,3%. Данные предприятия обеспечивают работой порядка 380 тысяч человек.





На открытии первой сессии парламента VIII созыва глава государства поставил задачу по повышению конкурентоспособности среднего бизнеса в ближайшие годы. В этой связи МНЭ РК предложены меры по упрощению регуляторных процедур в отношении СП, включая сферу госзакупок, налоговое стимулирование, повышение инвестиционной активности, снижение административной нагрузки и расширение поддержки среднего предпринимательства.





Премьер-министр одобрил данные подходы и обозначил важность активного вовлечения бизнес-сообщества в процесс разработки новых инициатив.





Нам нужно будет хорошо поработать с этими предложениями, и в первую очередь с предложениями самого бизнеса. Внимательно изучить их и внести необходимые изменения в законодательство, а также в отраслевые программы госорганов", - сказал Алихан Смаилов.





По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, в обрабатывающей промышленности на сегодня представлено 501 предприятие, относящееся к среднему бизнесу. Стимулировать их развитие и создание новых проектов предлагается посредством запуска малых промышленных зон, обеспечения стажировок отечественных инженерно-технических работников на зарубежных заводах, активизации глубокой переработки базового сырья и т.д.





Было отмечено, что в Казахстане имеется потенциал локализации товаров, работ и услуг более чем на 10 трлн тенге, часть из которых могут производить и оказывать предприятия среднего предпринимательства. Чтобы дать толчок этому направлению, планируется расширять перечень заказчиков отечественной продукции, а также развивать механизмы заключения долгосрочных и оффтейк-контрактов с системообразующими и квазигосударственными компаниями.





Свои предложения на совещании озвучил и председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов. В частности, он презентовал возможности цифрового мониторинга инвестиционных проектов, высказался о преимуществах усиления мер господдержки приоритетных отраслей развития регионов, а также обозначил необходимость активнее привлекать отечественных предпринимателей к реализации масштабных проектов, финансируемых из бюджета.





Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что в свете поручений главы государства настало время придать особое значение вопросу развития среднего предпринимательства.





Мы должны предусмотреть по всем направлениям налоговые, административные и прочие стимулы, чтобы средний бизнес укреплялся. Это будет способствовать увеличению занятости и социальной защищенности работников этих предприятий, повышению прозрачности и в целом развитию и диверсификации нашей экономики", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Он также отметил необходимость до конца августа завершить разработку комплексной программы поддержки среднего бизнеса и предусмотреть возможность ее интеграции в действующую концепцию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.





Документ должен отвечать всем ожиданиям бизнеса. Нужно активно вовлечь к этой работе сам бизнес, экспертное сообщество, депутатов парламента, а также представителей местных исполнительных органов и администрации президента. Важно совместно выработать новые подходы, выстроить приоритеты, направленные на качественное развитие среднего предпринимательства", - заключил премьер-министр.