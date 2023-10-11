Правительство Казахстана окажет поддержку сельхозпроизводителям

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры поддержки отечественных сельхозпроизводителей рассмотрены на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах в период уборочной кампании сказались на урожайности и качестве зерна. В этой связи у аграриев могут возникнуть трудности со сбытом продукции и выполнением своих обязательств по договорам.





В рамках исполнения поручения главы государства по оказанию необходимой поддержки сельхозпроизводителям, пострадавшим от погодных условий текущего года, предложено принять следующие меры:





установить закупочные цены Продкорпорации в рамках форвардного закупа в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3-го класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса;

по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить возможность фермеру исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3-го класса на 4-й класс по коэффициенту 1,05, или 5%;

для тех сельхозпроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, дать возможность осуществить пролонгацию срока исполнения договора на 1 год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%.





Министр подчеркнул, что одновременно с указанными мерами фермеры просят осуществить прямой закуп Продкорпорацией зерна у аграриев, особенно фуражной пшеницы. Это позволит оказать влияние на зерновой рынок и тем самым улучшить финансовое положение производителей зерна.





Учитывая все это, предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам: 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса, 90 тысяч тенге за пшеницу 5-го класса, 70 тысяч тенге за неклассную пшеницу.





При этом закуп будет осуществляться после выделения соответствующих средств из бюджета.



