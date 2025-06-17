Правительство РК планирует достичь 6-процентного роста ВВП по итогам года

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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина обсудили составляющие роста ВВП страны за 5 месяцев этого года и возможности интенсификации динамики развития отраслей, дающих наибольший вклад в экономику, - На совещании в правительстве под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина обсудили составляющие роста ВВП страны за 5 месяцев этого года и возможности интенсификации динамики развития отраслей, дающих наибольший вклад в экономику, сообщили в правительстве.





Отмечается, что промышленность остается основным драйвером экономического роста: по итогам 2024 года ее доля в ВВП составила 25,7%. За январь-май 2025 года отрасль выросла на 6,4%. Однако темпы снижаются - еще месяц назад прирост был 6,6%. Главная причина - замедление в обрабатывающей промышленности, несмотря на рост добычи. Снижение индекса промышленного производства фиксируется в трех регионах: Восточно-Казахстанской области (90,4%), Улытау (96,2%) и Костанайской (97,6%).





Отставание от планов в обработке связано прежде всего с металлургией, которая занимает 40% в структуре обрабатывающей промышленности. На совещании также рассмотрели потенциал роста в других сегментах - машиностроении, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности.





Еще одна отрасль с активным темпом роста - строительство. При росте в 15,4% за 5 месяцев объем работ составил 2 трлн тенге. Однако в двух регионах - Атырауской и Улытауской областях фиксируется отставание. В Атырау (43,2% от плана) темпы снизились из-за приостановки работ на заводе в рамках проекта ТШО, в Улытау (78,4%) - из-за сокращения строительства и ремонта объектов в горнодобывающей сфере.





В секторе жилищного строительства стоит задача ввести в строй в этом году 19 млн квадратных метров жилья. За 5 месяцев уже введено в эксплуатацию 6 млн квадратных метров жилья, что на 5,7% выше января-мая 2024 года.





Наша цель - достичь 6% роста ВВП в этом году. Для этого все отрасли реального сектора должны работать в соответствии с установленными индикаторами. Необходимо оперативно устранять административные барьеры и разработать для каждой отрасли с замедлением темпов четкие помесячные планы, чтобы компании нарастили выпуск продукции", - отметил Серик Жумангарин.