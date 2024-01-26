Правительство вырабатывает новые подходы по развитию АПК

По итогам прошлого года запущено 170 проектов на 930 млрд тенге

Фото: primeminister.kz

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге планируют запустить в Казахстане в 2024 году. Об этом стало известно в ходе заседания совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Ведется работа по реализации инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных как на импортозамещение, так и ориентированных на экспорт. По итогам прошлого года запущено 170 проектов на 930 млрд тенге, создано более 12 тыс. постоянных рабочих мест. В частности, налажено производство таких импортозависимых товаров, как краски и лаки, арматура, спецодежда, медицинская мебель, теплоизоляционные материалы, лифты и т.д. В текущем году запланирована реализация 180 проектов на сумму 1,5 трлн тенге с созданием свыше 18 тыс. рабочих мест", - отметили в правительстве .





В их числе ферросплавный завод в Павлодарской области, производство компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем в Костанайской области, кузнечно-бандажный комплекс в Павлодарской области, заводы по выпуску бытовой техники в Алматинской области и компонентов для ветроэнергетических установок в Карагандинской области.





Глава правительства отметил, что у Казахстана имеется достаточный потенциал для организации местного производства значительной части импортируемых товаров.





Здесь требуется комплексный подход. В этих целях правительством принята программа развития внутристрановой ценности и экспортно ориентированных производств. В частности, реализуются меры по стимулированию роста производства казахстанских товаров через расширение номенклатуры и дозагрузки действующих предприятий", - сказал Алихан Смаилов.





По его словам, важными задачами также являются своевременное обновление основных фондов предприятий и запуск новых производств.





В целях повышения локализации производств проекты должны быть обеспечены доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования. Это позволит предприятиям успешно конкурировать с зарубежными поставщиками", - отметил премьер-министр.





В ходе заседания обсуждены вопросы технического регулирования, сертификации, трансферта и внедрения передовых технологий, локализации и декарбонизации производств, повышения доступности финансирования, обеспечения предприятий сырьем, госзакупок и оказания мер господдержки, совершенствования законодательства.





Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот обрабатывающей промышленности составил $74,2 млрд, увеличившись на 12%.





За 2023 год между крупными заказчиками и казахстанскими производителями заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов на сумму 66 млрд тенге. Кроме того, для обеспечения собственных нужд крупные компании ("Казахмыс", ERG, "Казцинк" и т.д.) создают вокруг себя пояс МСБ.





Для стимулирования импортозамещения запущен механизм поставки сырья внутренним переработчикам по доступным ценам. На сегодня заключено 25 соглашений по трем основным видам металлов - алюминий, медь, свинец. Это позволит углубить переработку и расширить номенклатуру выпускаемых в республике товаров.



