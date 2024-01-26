25.01.2024, 16:58 38221
Правительство вырабатывает новые подходы по развитию АПК
Разработана и утверждена соответствующая дорожная карта
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило дорожную карту, которая предусматривает меры по каждому направлению агропромышленного комплекса.
Как рассказали в пресс-службе правительства РК, в республике будет активизирована диверсификация посевных площадей, что снизит долю влагоемких культур и увеличит объемы производства высокорентабельных растений, к примеру масличных культур. Наряду с этим предусматривается внедрение водосберегающих технологий, повышение уровня внесения удобрений и интенсивное обновление сельхозтехники.
В дорожную карту также включены шаги, направленные на рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, расширение переработки мяса и зерна, запуск молочно-товарных ферм и других объектов. В целом ее реализация позволит увеличить валовую продукцию АПК к 2028 году в 2 раза, до 17 трлн тенге.
На совещании премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что для достижения поставленных задач министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов совместно с акиматами регионов нужно пересмотреть подходы к работе.
Для каждого региона обозначены индикативы с учетом имеющихся резервов роста и потенциала развития. За счет сокращения моно- и влагоемких культур необходимо расширить площади востребованных культур и увеличить уровень внесения минеральных удобрений", - сказал он.
По его словам, нужно также повысить долю элитных семян сельхозкультур, уровень обновления машинно-тракторного парка и площади, где внедрены водосберегающие технологии.
Необходимо установить постоянный контроль со стороны акиматов и министерств за достижением данных индикаторов. Мы сегодня принимаем новые подходы к работе. Акиматам областей следует обеспечить исполнение своих индикаторов, предусмотренных в дорожной карте. За это будет персональная ответственность", - указал глава кабмина.
Смаилов потребовал обеспечить ежемесячный мониторинг исполнения дорожной карты и ежеквартально выносить этот вопрос на заседание правительства.
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26.01.2024, 09:16 5411
Проекты обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге запустят в Казахстане в 2024 году
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге планируют запустить в Казахстане в 2024 году. Об этом стало известно в ходе заседания совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Ведется работа по реализации инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных как на импортозамещение, так и ориентированных на экспорт. По итогам прошлого года запущено 170 проектов на 930 млрд тенге, создано более 12 тыс. постоянных рабочих мест. В частности, налажено производство таких импортозависимых товаров, как краски и лаки, арматура, спецодежда, медицинская мебель, теплоизоляционные материалы, лифты и т.д. В текущем году запланирована реализация 180 проектов на сумму 1,5 трлн тенге с созданием свыше 18 тыс. рабочих мест", - отметили в правительстве.
В их числе ферросплавный завод в Павлодарской области, производство компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем в Костанайской области, кузнечно-бандажный комплекс в Павлодарской области, заводы по выпуску бытовой техники в Алматинской области и компонентов для ветроэнергетических установок в Карагандинской области.
Глава правительства отметил, что у Казахстана имеется достаточный потенциал для организации местного производства значительной части импортируемых товаров.
Здесь требуется комплексный подход. В этих целях правительством принята программа развития внутристрановой ценности и экспортно ориентированных производств. В частности, реализуются меры по стимулированию роста производства казахстанских товаров через расширение номенклатуры и дозагрузки действующих предприятий", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, важными задачами также являются своевременное обновление основных фондов предприятий и запуск новых производств.
В целях повышения локализации производств проекты должны быть обеспечены доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования. Это позволит предприятиям успешно конкурировать с зарубежными поставщиками", - отметил премьер-министр.
В ходе заседания обсуждены вопросы технического регулирования, сертификации, трансферта и внедрения передовых технологий, локализации и декарбонизации производств, повышения доступности финансирования, обеспечения предприятий сырьем, госзакупок и оказания мер господдержки, совершенствования законодательства.
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот обрабатывающей промышленности составил $74,2 млрд, увеличившись на 12%.
За 2023 год между крупными заказчиками и казахстанскими производителями заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов на сумму 66 млрд тенге. Кроме того, для обеспечения собственных нужд крупные компании ("Казахмыс", ERG, "Казцинк" и т.д.) создают вокруг себя пояс МСБ.
Для стимулирования импортозамещения запущен механизм поставки сырья внутренним переработчикам по доступным ценам. На сегодня заключено 25 соглашений по трем основным видам металлов - алюминий, медь, свинец. Это позволит углубить переработку и расширить номенклатуру выпускаемых в республике товаров.
Ранее сообщалось, что в Казахстане новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года.
24.01.2024, 19:22 69001
В Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. На ценах это не отразилось, сообщает Krisha.kz.
Количество желающих продать квартиры не выросло, рост спроса на жилье в Астане тоже не наблюдается.
По данным аналитиков, максимально выросло количество запросов на посуточную аренду домов и дач. За сутки после землетрясения оно увеличилось в четыре раза. Отмечается, что рост спроса на аренду домов будет краткосрочным.
Долгосрочной арендой (на месяц и более) интересовались чуть меньше, но и там активность увеличилась более чем в два раза.
Спрос на посуточную аренду домов в Алматы вырос почти в четыре раза.
Ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории.
Интерес к частному сектору в эти дни объяснить очень просто - алматинцев испугало землетрясение и тревожные прогнозы, особенно фейковые. Аренду дома, скорее всего, рассматривали, чтобы переждать афтершоки.
Скачка цен на аренду домов и дач нет. Средняя стоимость предложений не изменилась.
Средняя стоимость аренды дома в Алматы - 100 000 тенге в сутки.
23.01.2024, 19:57 108471
Казахстанцы купили в 2023 году свыше 1,5 тонны золота
Фото: freepik.com
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 38 729 мерных слитков общим весом 1,6 тонны продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в 2023 году, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 151 574 золотых слитка общим весом 5,4 тонны.
Наибольшей популярностью в 2023 году среди покупателей пользуется слиток весом 100 г. Его доля от общего объема продаж в 2023 году составляет 28% - 10 910 штук. Далее следуют 5-граммовые - 9795 штук (25%) - и 10-граммовые - 9409 штук (24%), 50-граммовые - 4818 штук (13%), 20-граммовые - 3797 штук (10%). В основном мерные слитки покупают в Алматы, Астане и Шымкенте.
23.01.2024, 14:36 116641
Услуги дошкольного и начального образования подорожали на 6% за год в Казахстане
Инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь-декабрь 2023 года достигли 3 млрд тенге
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2023 года услуги дошкольного и начального образования подорожали на 5,6% за год, услуги детских центров развития - на 2,9%.
Услуги в области дошкольного образования в третьем квартале 2023 года составили 188,7 млрд тенге - на 18,9% больше, чем годом ранее. Большую часть услуг оказали государственные компании: на сумму 108,4 млрд тенге, плюс 19,2% за год. Частные компании оказали услуг на 79,8 млрд тенге (плюс 18,7%), иностранные - на 489,6 млн тенге (минус 3,7%)", - сообщает finprom.kz.
В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг в секторе был оказан малыми компаниями: 175,9 млрд тенге - на 18,6% больше, чем годом ранее. Далее идут средние (11,3 млрд тенге, плюс 21,7%) и крупные компании (1,5 млрд тенге, плюс 40,9%).
В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на густонаселенную Туркестанскую область: 22,8 млрд тенге. Далее идут Алматы и Жамбылская область. Меньше всего услуг было оказано в Улытауской области, рассказали обозреватели.
По их данным, инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь-декабрь 2023 года достигли 3 млрд тенге против всего 751,2 млн тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 3,9 раза.
Напомним, наибольшая доля расходов госбюджета (22%) по итогам января-ноября 2023 года пришлась на образование: 5,1 трлн тенге, годовой рост - на 27,4%.
22.01.2024, 18:32 136691
ЕАБР и FONPLATA обсудили планы совместной работы в 2024 году
Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями
Фото: ЕАБР
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и банк развития FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками.
У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - заявил он.
Сообщается, что дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке и Центральной Азии.
Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - отметил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.
Также была проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков.
По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.
Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.
FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
22.01.2024, 17:19 139061
Беспошлинный ввоз для электромобилей продлили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан продлили беспошлинный ввоз для электромобилей до 31 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по городу Астане.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 134 продлен беспошлинный ввоз для электромобилей на территорию государств - членов ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что ввести транспортное средство с электрическим двигателем на территорию Республики Казахстан с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины можно не более одного раза в год.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Казахстане, Армении, Беларуси и Кыргызстане", - добавили в департаменте.
Ранее замминистра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков сообщил, что Казахстан рассматривает опыт соседних стран по вопросам использования электромобилей.
Также власти изучали опыт Китая и Турции. Китай, по словам спикера, уже 20 лет использует электромобили.
Кроме того, в середине января мажилис РК одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей с сопутствующим им проектом.
22.01.2024, 13:38 151386
Прокуратура оштрафовала компанию Кулибаева на 2 млрд тенге
ТОО "Joint Technologies" выплатило неустойку за нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"
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Атырау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Атырауской области оштрафовала ТОО "Joint Technologies" более чем на 2 млрд тенге.
За нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" с ТОО "Joint Technologies" в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 млрд тенге. Также за нарушение защиты конкуренции парк постановлением суда привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 324 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее, в мае 2023, Генпрокуратура сообщила, что 50% доли парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау стоимостью 5,7 млрд возвращены в собственность АНПЗ.
По данным Forbes, ТОО "Joint Technologies" принадлежит Тимуру Кулибаеву (через ТОО "Кипрос") и Раушан Сагдиевой.
22.01.2024, 11:48 152166
Правила пенсионных выплат изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат.
Соответствующее постановление правительства введено в действие с 1 января 2024 года.
Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат", - говорится в документе.
При этом пенсионная выплата должна составлять не менее 70% от прожиточного минимума.
Исключение составляют лица, достигшие пенсионного возраста и получающие специальное профессиональное государственное пособие и страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования.
В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает 12-кратного размера минимальной пенсии, то данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно", - уточняется в постановлении.
Лицам, достигшим пенсионного возраста или имеющим бессрочную инвалидность первой и второй групп, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты осуществляются в размере не менее 30-кратного размера минимальной пенсии, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств получателя.
Если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете после осуществления очередной пенсионной выплаты составляет сумму менее 70% от прожиточного минимума, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной пенсионной выплаты.
В правила появились новые пункты, один из которых гласит, что пенсионные выплаты осуществляются в случае достижения 55-летнего возраста и уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84-х месяцев.
Также в случае изменения банковских реквизитов, представленных получателем в Государственную корпорацию или ЕНПФ для получения пенсионных выплат, получатель должен уведомить госкорпорацию или ЕНПФ об изменении банковских реквизитов в течение 10 календарных дней с даты таких изменений.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в 2024 году. Размер базовой пенсии будет увеличен на 5%, а также будет произведена индексация на 7% с учетом инфляции.
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