30.01.2025, 14:54 57201
Предельные цены на автогаз вырастут с февраля в Казахстане
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстан внес изменения в приказ об утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Новые предельные розничные цены на литр сжиженного газа вводятся с 1 февраля 2025 года и в зависимости от региона составят:
- Астана - 102 тенге;
- Алматы - 102 тенге;
- Шымкент - 90 тенге;
- ЗКО, Актюбинская, Атырауская области - 77 тенге;
- Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская, Павлодарская области и область Абай - 102 тенге;
- Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области - 90 тенге;
- Мангистауская область - 65 тенге.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Также напомним, что с 1 февраля в стране вырастут тарифы не электричество. Также в Казахстане отказались от госрегулирования цен на бензин и дизтопливо.
Выступая на расширенном заседании правительства, президент Казахстана отметил, что тарифы на комуслуги и нефтепродукты должны соответствовать рыночным условиям. По его словам, в странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике Казахстана.
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31.01.2025, 08:32 11626
ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%. Об этом заявили участники заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе в Алматы, сообщила пресс-служба правительства РК.
Премьер-министр Беларуси, председатель ЕМПС Роман Головченко подчеркнул, что страны ЕАЭС связывают тесные экономические отношения и масштабный торговый оборот.
По данным председательствующей стороны, по итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики союза составит около 4%.
Вместе с тем отмечена необходимость совместных усилий для того, чтобы приблизиться к общему видению Союза, отраженного в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года, в том числе с учетом последних тенденций развития мировой экономики, появления новых технологий и инноваций.
На заседании были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках ЕАЭС.
Обсужден механизм поддержки реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, направленных на повышение устойчивости производства и обеспечение инновационного развития отрасли. Особое внимание было уделено таким направлениям, как развитие селекции, семеноводства сельскохозяйственных растений, животноводства, переработки сельхозпродукции, расширение инфраструктуры АПК.
Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. Отмечена необходимость активизации работы по данному направлению.
В заседании ЕМПС в узком составе приняли участие главы правительств стран - участниц Союза: Республики Казахстан - Олжас Бектенов, Республики Беларусь - Роман Головченко, Кыргызской Республики - Адылбек Касымалиев, Российской Федерации - Михаил Мишустин; вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Олжас Бектенов отметил важность международного диалога на площадке Евразийского межправительственного совета и выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс развитию интеграционных процессов.
Сегодня заседание ЕМПС продолжится в расширенном формате.
По данным ЕЭК, на заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
- о макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития;
- о внесении изменения в пункт 2 распоряжения ЕМПС от 26 августа 2022 года № 20;
- о подписании Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах ЕАЭС;
- об анализе результатов реализации мероприятий государств - членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты);
- о времени и месте проведения очередного заседания ЕМПС.
30.01.2025, 20:42 41881
Экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году - Всемирный банк
Также прогнозируется постепенное снижение инфляции
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно докладу Всемирного банка об экономике Казахстана "Финансирование будущего: Увеличение доходов для долгосрочных инвестиций", экономика Казахстана вырастет на 4,5-5,0% в 2025 году в результате увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки.
В докладе также прогнозируется постепенное снижение инфляции до 7,5-8% к 2025 году и до 6% в 2026 году. Тем не менее продолжающееся фискальное расширение и увеличивающаяся волатильность валюты могут поддерживать инфляционное давление, сохраняя ее выше целевого уровня.
Фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025-2026 годах. Хотя государственный долг остается управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости Фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем", - подчеркнул постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев.
Доклад отмечает ключевые риски, которые включают снижение глобального спроса и цен на нефть; продолжительное фискальное расширение и негативное влияние экстремальных погодных явлений на инфраструктуру и экономическую активность.
Согласно исследованию, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов. Специальный раздел доклада обсуждает реформы по мобилизации доходов. В докладе изложена комплексная программа налоговой реформы для решения фискальных проблем. Предлагаемые реформы включают переход к прогрессивной системе подоходного налога, поэтапное прекращение неэффективных налоговых льгот, реформы НДС, приведение акцизных налогов в соответствие с экологическими целями и улучшение налогового администрирования.
Текущий состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций в отрасль, необходимых для повышения производительности и обеспечения непрерывных и эффективных государственных услуг. Поэтому критически важно увеличить фискальные доходы для необходимого финансирования долгосрочных приоритетов развития.
30.01.2025, 18:25 46386
Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном за 11 месяцев 2024 года увеличился и достиг $1,6 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Также в ходе переговоров главы правительства Казахстана Олжаса Бектенова с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым была обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров.
Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и другие", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, внимание было уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли.
Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил $313,6 млн. При этом экспорт зерна из РК составил 40,4 тысячи тонн, муки - 53,2 тысячи тонн", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил $985,5 млн, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.
В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в водно-энергетическом направлении. Одним из важных вопросов двусторонней повестки является увеличение транспортно-транзитного потенциала. За 9 месяцев 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом увеличился на 16% и составил 1,7 млн тонн.
По итогам переговоров премьер-министр Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества", - добавил в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
30.01.2025, 17:17 49741
Товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился на 8,1% и достиг почти $300 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Потенциал нашего торгово-экономического партнерства высок, и у нас достаточно возможностей для его дальнейшего развития. Верю, что сегодняшние переговоры, проходящие в духе дружбы и взаимного уважения, дадут возможность укрепить многостороннее сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов в ходе встречи с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Арефом в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.
Кроме того, казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объемов экспорта по 60 видам товаров общей стоимостью более $132 млн.
В частности, в этом году в РК собрано более 26 млн тонн зерна. Отечественные экспортеры готовы удовлетворить спрос рынка Ирана на зерновую продукцию, включая пшеницу, ячмень и масличные культуры. В целом за 11 месяцев прошлого года товарооборот агропромышленных товаров между Казахстаном и Ираном увеличился на 25% и достиг $186 млн", - уточнили в пресс-службе.
Также обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере с прицелом на увеличение объема грузоперевозок в рамках международного коридора Север - Юг, расширение транзитных возможностей и развитие инфраструктуры. Помимо этого, были рассмотрены перспективы модернизации терминалов казахстанских и иранских портов.
Ранее сообщалось, что Иран заинтересован в увеличении объемов поставок зерна из Казахстана.
30.01.2025, 15:50 54546
Казахстан увеличит поставки мяса и пшеницы в Европу через Россию
Об этом договорились премьер-министры Бектенов и Мишустин
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию Российской Федерации. Об этом по итогам переговоров премьер-министров Казахстана и России сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.
Премьеры России и Казахстана в ходе встречи также договорились о частичном снятии ограничений на экспорт из Казахстана мяса и мясной продукции.
Из-за эпизоотической ситуации в Казахстане российская сторона ранее ввела ограничения на ввоз мясной продукции. Сегодня мы договорились с нашими российскими коллегами и сняли это ограничение касательно южных и юго-восточных регионов. Сейчас мы работаем над снятием ограничений со всей территории Казахстана", - рассказал Азат Султанов.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и России достиг $24,2 млрд.
30.01.2025, 15:37 55851
Казахстан и Россия договорились о синхронной модернизации шести приграничных КПП
Модернизация позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и более
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев по итогам двусторонней встречи глав правительств Казахстана и России рассказал о динамичном развитии транспортной отрасли и ряде важных инициатив, направленных на улучшение транзитных коридоров и инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Не могу не отметить проводимую совместную синхронизированную работу по пунктам пропуска. Мы в этом году в шести пунктах пропуска начинаем модернизацию. Это, безусловно, позволит увеличить их пропускную способность в 2 и более раза. Мы обсуждали именно синхронизацию работы, чтобы одновременно модернизировать как на территории Республики Казахстан, так и на территории Российской Федерации. Обговорили механизм работы пунктов, чтобы в этот период они не закрывались, а в определенном формате могли работать", - сказал Марат Карабаев.
Кроме того, он отметил перспективы проекта нового, третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, который станет значительным шагом в развитии транзитных потоков между Китаем, Россией и Казахстаном.
Также, по его словам, одним из главных вопросов стала работа над коридором Север - Юг, который активно развивают обе страны. Этот маршрут соединяет Беларусь и Россию с Казахстаном, а затем через Туркменистан открывает выход к Южному Кавказу.
Наша страна создает выгодные условия для российских экспортеров, расширяя возможности портов Актау и Курык. Обсуждены планы по проведению дноуглубительных работ и в российском порту Махачкалы", - отметил министр.
30.01.2025, 14:21 58371
Установят ли порог контроля мобильных переводов в 255 тысяч тенге, рассказали в Нацбанке
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов прокомментировал, будут ли принимать в Казахстане порог мониторинга мобильных переводов от 255 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент агентства.
Сейчас мы активно работаем с Комитетом госдоходов и банковским сообществом (...) Как вы знаете, в соответствии с прошлогодним требованием мы предоставляем ИИН, который получает свыше 100 переводов от разных лиц. Теперь они хотят увидеть пороговое значение. По этому порогу идет бурное обсуждение в части того, чтобы не увлекаться перетаскиванием базы данных, а выявлять активных и незарегистрированных предпринимателей", - рассказал замглавы Нацбанка.
Он добавил, что сейчас банковское сообщество рассматривает техническую реализацию предложения.
Если они подтвердят, то это выпустится. Если не подтвердят - поиски продолжатся", - заключил Берик Шолпанкулов.
Ранее депутаты потребовали пересмотреть параметры контроля мобильных переводов.
30.01.2025, 13:50 53091
Повлияет ли повышение НДС на инфляцию, ответили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов рассказал, окажет ли влияние на инфляцию возможное повышение налога на добавленную стоимость в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Прежде всего это совместная работа правительства и Нацбанка. Она не может быть как противовес весов - один усиливает, а другой послабляет. Поэтому глава государства сказал, что надо сократить расходы, оптимизировать их и тем самым направлять их только на насущные, важные дела. Я думаю, тот процесс, который сейчас был запущен, правительство и Нацбанк будут усиливать меры", - прокомментировал Берик Шолпанкулов.
По словам спикера, в настоящее время идет обсуждение. Будут производиться экономические расчеты.
Расходная и доходная части бюджета должны быть сбалансированы, а не только так, что расходная часть большая, а доходная маленькая и компенсируется за счет Нацфонда", - отметил зампредседателя Нацбанка.
Напомним, в правительстве предложили повысить ставку НДС, а взамен снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?