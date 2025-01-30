В Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн

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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном за 11 месяцев 2024 года увеличился и достиг $1,6 млрд, - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном за 11 месяцев 2024 года увеличился и достиг $1,6 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Также в ходе переговоров главы правительства Казахстана Олжаса Бектенова с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым была обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров.





Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и другие", - проинформировали в пресс-службе.





Кроме того, внимание было уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли.





Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил $313,6 млн. При этом экспорт зерна из РК составил 40,4 тысячи тонн, муки - 53,2 тысячи тонн", - проинформировали в пресс-службе.





Фото: primeminister.kz





Также сообщается, что товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил $985,5 млн, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.





В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в водно-энергетическом направлении. Одним из важных вопросов двусторонней повестки является увеличение транспортно-транзитного потенциала. За 9 месяцев 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом увеличился на 16% и составил 1,7 млн тонн.





По итогам переговоров премьер-министр Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества", - добавил в пресс-службе.



