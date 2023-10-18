Совместные проекты на десятки миллиардов долларов реализуют Казахстан и Китай

Фото: Акорда

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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящий с официальным визитом в Китае, принял председателя совета директоров компании SINOPEC Ма Юншэна, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящий с официальным визитом в Китае, принял председателя совета директоров компании SINOPEC Ма Юншэна, сообщает Акорда





В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере и энергетике.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что ярким примером устойчивого сотрудничества Казахстана с SINOPEC является вхождение компании в качестве полноправного партнера в проект по производству полиэтилена. Подобного масштабного нефтегазохимического проекта мирового уровня Казахстан еще не реализовывал. Общая сумма проекта составит 7,7 млрд долларов.





Мы высоко ценим вклад компании в развитие двусторонних отношений Казахстана и Китая, а также нефтегазовой отрасли нашей страны. Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией. Считаем вашу компанию стратегическим партнером Казахстана", - заявил на встрече глава государства.





В свою очередь Ма Юншэн проинформировал Токаева о намерении компании начать строительство завода во втором полугодии 2024 года. Он также поделился планами по реализации еще одного стратегического проекта - строительства комплекса по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата на базе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.





Мы хотим внести свой вклад в развитие данного проекта. Мы уделяем огромное значение и придаем большую важность этому проекту", - отметил Ма Юншэн.





Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области геологического изучения недр и недропользования, в том числе применение новейших технологий в этой отрасли.





Дополнено 17.10.2023, 14.05



Позже глава государства принял председателя правления CITIC Group Чжу Хэсиня, с которым обсудил вопросы укрепления партнерских взаимоотношений в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность и других.





Президент был проинформирован о ходе реализации ранее достигнутых договоренностей CITIC Group с казахстанской стороной.





Наши регулярные встречи свидетельствуют о стратегическом характере нашего сотрудничества. В мае текущего года компанией CITIC Construction с казахстанскими партнерами были подписаны 5 документов по реализации проектов с общим объемом инвестиций в 2 млрд долларов. Одним из ключевых проектов является расширение производственной мощности Актауского битумного завода Caspi Bitum по переработке нефти до 1,5 млн тонн в год. Мне сообщили, что между "КазМунайГаз" и CITIC group подписано соответствующее соглашение. Учитывая ваш большой опыт в строительстве, полагаю, что реализация проекта будет осуществлена качественно и в короткие сроки", - отметил Токаев.





Председатель правления CITIC высоко оценил взаимовыгодное сотрудничество с казахстанской стороной.





Наша корпорация CITIC успешно осуществляет свою деятельность в Казахстане. Для меня и моих коллег большая честь встретиться сегодня с Вами. Основная цель всей нашей работы - это углубление сотрудничества с Казахстаном", - подчеркнул Чжу Хэсинь.





В ходе беседы также были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и агропромышленного комплекса.





Напомним, президент Казахстана находится в Китае с официальным визитом. Сегодня он провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. После встречи главы государств подписали ряд двусторонних документов.



