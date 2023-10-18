17.10.2023, 13:04 64621

Совместные проекты на десятки миллиардов долларов реализуют Казахстан и Китай  Дополнено

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководством компаний SINOPEC и CITIC Group
Совместные проекты на десятки миллиардов долларов реализуют Казахстан и Китай
Фото: Акорда
Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящий с официальным визитом в Китае, принял председателя совета директоров компании SINOPEC Ма Юншэна, сообщает Акорда.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере и энергетике.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ярким примером устойчивого сотрудничества Казахстана с SINOPEC является вхождение компании в качестве полноправного партнера в проект по производству полиэтилена. Подобного масштабного нефтегазохимического проекта мирового уровня Казахстан еще не реализовывал. Общая сумма проекта составит 7,7 млрд долларов.

Мы высоко ценим вклад компании в развитие двусторонних отношений Казахстана и Китая, а также нефтегазовой отрасли нашей страны. Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией. Считаем вашу компанию стратегическим партнером Казахстана", - заявил на встрече глава государства.


В свою очередь Ма Юншэн проинформировал Токаева о намерении компании начать строительство завода во втором полугодии 2024 года. Он также поделился планами по реализации еще одного стратегического проекта - строительства комплекса по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата на базе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Мы хотим внести свой вклад в развитие данного проекта. Мы уделяем огромное значение и придаем большую важность этому проекту", - отметил Ма Юншэн.


Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области геологического изучения недр и недропользования, в том числе применение новейших технологий в этой отрасли.

Дополнено 17.10.2023, 14.05

Позже глава государства принял председателя правления CITIC Group Чжу Хэсиня, с которым обсудил вопросы укрепления партнерских взаимоотношений в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность и других.

Президент был проинформирован о ходе реализации ранее достигнутых договоренностей CITIC Group с казахстанской стороной.

Наши регулярные встречи свидетельствуют о стратегическом характере нашего сотрудничества. В мае текущего года компанией CITIC Construction с казахстанскими партнерами были подписаны 5 документов по реализации проектов с общим объемом инвестиций в 2 млрд долларов. Одним из ключевых проектов является расширение производственной мощности Актауского битумного завода Caspi Bitum по переработке нефти до 1,5 млн тонн в год. Мне сообщили, что между "КазМунайГаз" и CITIC group подписано соответствующее соглашение. Учитывая ваш большой опыт в строительстве, полагаю, что реализация проекта будет осуществлена качественно и в короткие сроки", - отметил Токаев.


Председатель правления CITIC высоко оценил взаимовыгодное сотрудничество с казахстанской стороной.

Наша корпорация CITIC успешно осуществляет свою деятельность в Казахстане. Для меня и моих коллег большая честь встретиться сегодня с Вами. Основная цель всей нашей работы - это углубление сотрудничества с Казахстаном", - подчеркнул Чжу Хэсинь.


В ходе беседы также были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и агропромышленного комплекса.

Напомним, президент Казахстана находится в Китае с официальным визитом. Сегодня он провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. После встречи главы государств подписали ряд двусторонних документов.

Также президент принял участие в открытии бюста аль-Фараби в Пекинском университете языка и культуры, в котором он в свое время учился.
 
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Теги:КНРРКПроизводствонефтепродукты

новости по теме

18.10.2023, 19:00 1876

Некоторые казахстанцы имеют по 90 кредитов - депутат Ирина Смирнова

1,5 млн казахстанцев имеют просрочку о кредиту больше 90 дней
Некоторые казахстанцы имеют по 90 кредитов - депутат Ирина Смирнова
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 октября, мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс. Отмечается, что среди направлений важное место занимает снижение числа закредитованных казахстанцев.

У нас 7 млн человек закредитованы, из них, по-моему, 1,5 млн имеют просрочку больше 90 дней. А некоторые имеют по 90 кредитов", - заявила в кулуарах депутат Ирина Смирнова.


Новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.

В августе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов. В рамках мер по ограничению роста беззалогового потребительского кредитования и снижению рисков закредитованности населения для микрофинансовых организаций с 200% до 500% повышены показатели риск-взвешивания краткосрочных беззалоговых потребительских микрокредитов.
 
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Теги:Казахстанцыкредитыдепутат
18.10.2023, 17:24 5811

"Самрук-Энерго" и Power China намерены нарастить мощность ветроэлектростанции в Шелекском коридоре  

Подписано соответствующее соглашение
"Самрук-Энерго" и Power China намерены нарастить мощность ветроэлектростанции в Шелекском коридоре
Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае подписано соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd, которое предполагает наращивание мощности построенной в прошлом году ветроэлектростанции в Шелекском коридоре Алматинской области до 810 мегаватт, сообщает пресс-служба компании.

В ходе официально визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов. В числе подписанных документов - оглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: Самрук-Энерго

Отмечается, что новый документ, подписанный в КНР, предполагает в рамках практической реализации проекта проведение широкого спектра работ, включая ветровой мониторинг и разработку необходимой проектной документации.

Напомним, проект "Строительство ветряной электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 мегаватт с перспективой ее расширения" был реализован в 2022 году казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China.

Проект стал успешным примером международного сотрудничества казахстанских и китайских компаний в области энергетики.
 
18.10.2023, 15:54 9221

Что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, рассказали в МНЭ  

Воспользоваться накоплениями можно только на цели улучшения жилищных условий или обучения
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил журналистам на вопрос, что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, на чье имя идут накопления.

Министр рассказал, что согласно принятому решению  в случае смерти ребенка до наступления 18 лет средства, накопленные на его счету в Нацфонде, будут возращены опекунам либо распределены между другими детьми из этой семьи.

Также министр напомнил, что изъять деньги из фонда ребенок может только с наступлением совершеннолетия и использовать их можно только на обучение или улучшение жилищных условий.


Сегодня депутаты мажилиса приняли поправки сената в закон о выплатах детям из Нацфонда.

Закон разработан для реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд – детям». В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

Напомним, 20 сентября этого года мажилис направил закон на рассмотрение в сенат, однако он был возвращен 13 октября. Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев представленные сенатом поправки, отметил, что они не меняют концептуальных положений закона, так как носят редакционно-уточняющий и юридический характер.

 
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Теги:РебенокНакопленияНацфонд
18.10.2023, 14:54 13186

Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT

Доля юаня в торговых расчетах платежной системы за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT
Фото: Depositphotos
Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле.

Главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%. При этом "американец" с декабря прошлого года стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года.

На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах сократился на 1 процентный пункт - до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%), сообщает РИА Новости.

Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта.

Доля доллара за месяц снизилась на 1,45 процентного пункта, до 46,58%, а евро за месяц, напротив, укрепил позиции: его доля увеличилась на 0,38 процентного пункта, до 23,6%.

Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это система передачи финансовых сообщений, в Китае - система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии", - информирует издание.

 
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Теги:ВалютаSWIFTюань
18.10.2023, 14:04 15571

Почему, несмотря на заявления о сокращении инфляции, цены продолжают расти, ответил Куантыров  

Постковидная ситуация и геополитические конфликты отрицательно заказываются на экономическом росте
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, почему на фоне заявлении о росте ВВП и сокращении инфляции казахстанцы продолжают жаловаться на рост цен.

У министра спросили, почему, несмотря на отчеты правительства о росте экономики и снижении инфляции в Казахстане, цены продолжают расти. Куантыров отметил, что растущая инфляция - это мировая проблема, она касается не только Казахстана.


При этом он подчеркнул, что принятые правительством меры позволили удержать инфляцию, иначе "она была бы гораздо выше". Он уточнил, что были приняты меры по имортозамещению, налоговому стимулированию, запрету на импорт ряда товаров и другие.

Куантыров обратил внимание, что рост экономики Казахстана подтверждают международные рейтинговые агентства.

У нас есть ожидания, что ситуация будет в целом улучшаться… Вы сами видите, что постковидная ситуация, война, которая началась на нашем континенте в прошлом году, эти геополитические конфликты, они отрицательно заказываются на экономическом росте, в том числе казахстанском", - добавил глава МНЭ.


Ранее сообщалось, что темпы роста экономики замедлились в Казахстане.
 
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Теги:ВВПИнфляцияцены
18.10.2023, 08:17 29926

Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом

Реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Фото: nn-airport.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки премьер-министра РК Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, сообщила пресс-служба правительства РК.

Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация. С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году", - отметили в пресс-службе.


Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.

В Министерстве транспорта подчеркнули, что сотрудничество с компанией внесет существенный вклад в реализацию задач, обозначенных главой государства в послании народу, по развитию аэропортов РК в качестве мультимодальных центров.

Группа компаний Terminals Holding - быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.
 
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Теги:ИнвесторыАэропортСоглашениехаб
17.10.2023, 18:24 65526

QazaqGaz и крупнейшая китайская нефтегазовая компания подписали контракт по экспорту газа  

Соглашение подписано в рамках саммита "Один пояс, один путь"
QazaqGaz и крупнейшая китайская нефтегазовая компания подписали контракт по экспорту газа
Фото: Depositphotos
Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" и крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina International подписали новый контракт по экспорту газа на 2023-2026 годы, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".

Подписанный договор позволит компаниям вывести сотрудничество по экспорту казахстанского газа в Китай на новый, эффективный уровень", - подчеркнули в компании.


Фото: qazaqgaz.kz

Отмечается, что соглашение подписано в рамках саммита "Один пояс, один путь".

Напомним, Казахстан и Китай подписали ряд документов.
 
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Теги:ГазЭкспортРККитай
17.10.2023, 17:10 66311

Между Казахстаном и Китаем появится третья трансграничная железная дорога

Для предварительной подготовки проекта сотрудничества необходимо провести совместные исследования по стыковке трансграничной железной дороги, сообщили в Минтранспорта
Между Казахстаном и Китаем появится третья трансграничная железная дорога
Фото: Depositphotos
Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подписал меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по развитию и реформам Китая по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги Аягоз - Тачэн, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны считают, что изучение вопроса об открытии третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем имеет важное значение. Принимая во внимание доступность маршрута, условия его открытия и связанность с существующими коридорами, стороны согласились, что приоритет должен быть отдан продвижению проекта железной дороги Аягоз - Тачэн", - проинформировали в министерстве.


Также в целях продвижения сотрудничества стороны готовы создать совместную рабочую группу на уровне руководителей департаментов либо комитетов, а также проводить заседания рабочей группы в соответствии с потребностью продвижения проекта.

Для предварительной подготовки проекта сотрудничества необходимо провести совместные исследования по стыковке трансграничной железной дороги, открытию железнодорожного пункта пропуска "Бахты-Покиту", - добавили в пресс-службе.


Напомним, Казахстан и Китай подписали ряд документов.
 
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Теги:КНРПодписаниеРКДокумент

 

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