Токаев встретился с Си Цзиньпином

Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу, отметил Си Цзиньпин

Фото: Акорда

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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает " - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает " Синьхуа"





В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан должны усилить сотрудничество, содействовать получению больших результатов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".





Десять лет назад в Казахстане я впервые выдвинул инициативу строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Сторонам нужно усилить сотрудничество, содействовать тому, чтобы совместное строительство "Одного пояса, одного пути" достигло больших результатов и принесло больше пользы народам двух стран", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости .





Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в III Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".









С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю Вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели - стать передовой мировой державой", - заявил президент Казахстана.





Главой государства подчеркнута положительная динамика развития казахстанско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнерства.





Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Мощный импульс комплексному углублению связей придали итоги Вашего государственного визита в Казахстан в сентябре прошлого года, в ходе которого был дан старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций в 21 млрд долларов. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Акорда





Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества.





Добро пожаловать на III Форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство", - отметил Си Цзиньпин.





Акорда





Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым.





В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.





Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.





Акорда





По итогам переговоров делегации двух стран подписали ряд документов





Напомним, 17-18 октября в Пекине проходит форум "Один пояс, один путь". Главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". Глава государства примет участие в форуме.





В рамках визита в Китай президент Казахстана также проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.





Также Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насра аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.