Президент Казахстана с официальным визитом посетит Китай и примет участие в форуме "Один пояс, один путь"

Фото: Акорда

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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина членами делегаций двух стран был подписан ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.





В частности, подписаны:





1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;





2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа;





3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн - Аягоз";





4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;





5. Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.









Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры . Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота Почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".





С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю Вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели - стать передовой мировой державой", ─ заявил президент Казахстана.





В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения.





Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.