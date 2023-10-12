В Пекине 17-18 октября пройдет форум "Один пояс - один путь"

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Тель-Авив. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля, сообщает - Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля, сообщает РИА Новости





Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром", - сообщает телеканал i24.





Британская газета Guardian опубликовала видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиле.





На кадрах, снятых израильским дроном и опубликованных в соцсетях, видна площадка фестиваля, который проходил вблизи границы с сектором Газа. На ролике запечатлены десятки поврежденных и уничтоженных автомобилей.









В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.





Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.





Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.





Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.





Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил журналистам, что на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, активные боевые действия все еще ведутся на шести участках.



