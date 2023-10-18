Бюст великого мыслителя Востока аль-Фараби установили в Пекине   

Фото: Акорда

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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста средневекового философа и ученого Абу Насра аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры в Пекине, сообщает Акорда.





Также в церемонии участвовали заместитель министра образования КНР Ван Гуанянь, секретарь партийного комитета университета Ни Хайдун, ректор университета Дуань Пэн, профессор университета Лю Шицинь, а также директор Государственного художественного музея Китая и автор бюста У Вэйшань.





Акорда





Глава государства в своем выступлении остановился на вкладе аль-Фараби в интеллектуальный подъем мировой цивилизации.





Великий мыслитель Востока, который внес значительный вклад в развитие всей мировой цивилизации, аль-Фараби родился и вырос на территории Казахстана. Он объездил многие страны в поисках знаний, сыграл выдающуюся роль в становлении математики, естествознания, астрономии, филологии, осуществлял исследования в других отраслях науки. Неизмерим его вклад в развитие человечества. В своих философских произведениях Аль-Фараби акцентировал внимание на идее Справедливости. Он придавал особое значение формированию милосердного общества и гармоничного государства, отстаивал нравственные и духовные ценности. Ученый изучал такие виды искусства, как музыка и каллиграфия", - рассказал президент.





Акорда





Токаев отметил, что современники называли аль-Фараби, обладавшего энциклопедическими познаниями, "вторым учителем" после Аристотеля, и подчеркнул, что труды ученого всегда актуальны и не теряют своей ценности.





Его произведения - это сокровище, вошедшее в золотой фонд мировой научной мысли. 1150-летие аль-Фараби, которое отмечалось в 2020 году, вошло в глобальный список памятных дат ЮНЕСКО. Были организованы международные научные симпозиумы, конференции. Вышли в свет монографии и сборники. Были сняты документальные фильмы. Все это позволило глубже осмыслить труды Аль-Фараби, открыло возможности для популяризации его богатого наследия", - отметил Токаев.





По его словам, теперь ряд научных работ, посвященных философу, будет доступен китайским ученым и молодежи.





Радует то, что в первую очередь с этими ценными материалами смогут ознакомиться преподаватели и студенты Пекинского университета языка и культуры", - сказал лидер Казахстана.





Он напомнил, что в свое время он обучался в данном учебном заведении, поэтому открытие бюста Абу Насра аль-Фараби является для него большой честью. Глава государства выразил уверенность в том, что здесь наследие великого мыслителя будет всесторонне изучаться, тем самым способствуя укреплению культурных связей. Он также высказал признательность правительству Китая, Пекинскому университету языка и культуры, Государственному художественному музею Китая и выдающемуся скульптору У Вэйшаню за поддержку этой инициативы.





Президент также тепло побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал Касым-Жомарту Токаеву в Пекинском лингвистическом институте во время его стажировки.





Акорда





Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить Вас в добром здравии. Хочу особо отметить Ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми Вы делились со своими учениками, бесценны. Все это подтверждает Ваш профессионализм, усердие и любовь к своему делу. Я знаю, что Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, Вы продолжаете участвовать в общественной жизни университета и вносите большой вклад в развитие межкультурных связей", - заметил глава государства.





Он поблагодарил Лю Шициня и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.





После беседы главе государства показали архивные документы о его учебе в университете.





Акорда





В завершение мероприятия президент подарил Пекинскому университету языка и культуры портрет Абу-Насра аль-Фараби и встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в учебном заведении.





Акорда



