Программа льготного автокредитования стартует 6 февраля

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя организация АО "Банк развития Казахстана") 6 февраля текущего года запускает пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования.





Прием заявок будет запущен в 10.00 по времени Астаны на официальном сайте www.autonesie.kz . Для подачи заявки заявителю необходимо будет иметь при себе компьютер, электронную цифровую подпись (ЭЦП), интернет, а также заранее определиться с автопроизводителями. Зарегистрироваться на платформе можно будет только на территории Республики Казахстан", - рассказали в пресс-службе фонда.





При этом уточняется, что данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП. Заявителю в обязательном порядке нужно будет ввести только номер телефона, выбрать автопроизводителя и подписать заявку. Факт регистрации заявки заявитель сможет проверить на сайте через личный кабинет.





В фонде обратили внимание, что платформа формирует пул участников программы, не определяет очередность выдачи автомобиля в дилерских центрах и кредита в банках - участниках программы. Изменение автопроизводителя после подачи заявки не представляется возможным.





Программа льготного автокредитования стартовала в мае 2022 года. На ее реализацию банкам второго уровня (АО "Народный банк Казахстана", АО "Forte Bank", АО "БанкЦентр Кредит" и АО "Евразийский банк") было выделено 100 млрд тенге. На эти средства было приобретено более 12,6 тысячи автомобилей. Средний размер автокредита составил 7,8 млн тенге.





На сегодняшний день объем накопленных средств от погашения действующих автокредитов по линии АО "Фонд развития промышленности" составляет 7,6 млрд тенге. Принимая во внимание эти данные, на первом запуске пилотной платформы смогут зарегистрироваться до 761 заявителя. При достижении данного количества заявителей прием заявок на платформе будет автоматически прекращен, а функция "Подать заявку" станет неактивной.





В последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.





Заявка отклоняется в случае, если заявитель:





1. уже получил автокредит в рамках программы;





2. имеет актуальную заявку на платформе.





Платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования позволит заявителям, автопроизводителям и банкам - участникам программы в онлайн-формате отслеживать статус заявки с момента подачи до момента выдачи автомобиля, а также обеспечит прозрачность реализации программы.





Условия программы льготного автокредитования остаются неизменными:





• стоимость 1 автомобиля - не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) тенге;





• сумма финансирования - не более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге;





• срок финансирования - не более 7 лет;





• первоначальный взнос - от 0%;





• валюта кредитования - тенге;





• ставка вознаграждения - 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в т.ч. в залог);





• конечные заемщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.





Перечень автопроизводителей, участвующих в программе:





• ТОО "САРЫАРКААВТОПРОМ";





• ТОО "HYUNDAI TRANS KAZAKHSTAN".